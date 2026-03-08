Arquivos revelam que espião soviético se infiltrou na equipe da Rainha Elizabeth
-
Em 1964, Blunt confessou que atuava como espião da então União Soviética desde a década de 1930. Recrutado quando era um jovem professor na Universidade de Cambridge (foto), ele ocupou posto no alto escalão do serviço secreto britânico durante a Segunda Guerra Mundial e passou informações para a KGB, a agência de inteligência soviética.Foto: Youtube/Cientificando
-
Após a morte de Blunt em 1983, aos 75 anos, surgiu a preocupação de informar oficialmente à Rainha Elizabeth sobre a atuação do espião para evitar que ela soubesse do fato pela mídia. Segundo os registros, a monarca reagiu com “calma e sem surpresas” ao comunicado.Foto: Youtube/CBS Mornings
-
A Rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro de 2022. Ela teve o reinado mais longo da história do Reino Unido – 70 anos e 214 dias. Após sua morte, o filho assumiu o trono com o título de Rei Charles III.Foto: Reprodução de Flickr SandyEm
-
Diversos espiões se tornaram notórios ao longo da história. E vários fizeram apurações que determinaram até mudanças de rumos na história. Relembre alguns espiões famosos!Foto: freepik
-
-
A dançarina exótica Mata Hari ganhou fama como espiã e morreu por isso. Nascida em Leeuwarden, em 7 de agosto de 1876, a holandesa foi morta em Vincennes, na França, em 15 de outubro de 1917, aos 41 anos.Foto: wikimedia commons/Merkelbach, Jacob
-
Margaretha Geertruida Zelle — seu nome verdadeiro — foi acusada de ser uma espiã dupla, trabalhando tanto para a Alemanha quanto para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Mata Hari se tornou célebre em Paris na década de 1900 por suas performances de dança exótica, que eram frequentemente inspiradas em temas orientais e envolviam trajes reveladores.Foto: wikimedia commons/Merkelbach, Jacob
-
Em 1917, a holandesa foi presa pelos franceses, julgada e condenada à morte por espionagem. Apesar disso, as evidências contra ela eram circunstanciais, e muitos historiadores acreditam que ela foi usada como bode expiatório em um momento de alta paranoia e medo de espionagem.Foto: domínio público/wikimedia commons
-
-
A história de Mata Hari já inspirou as artes. No cinema, o filme mais famoso sobre ela foi protagonizado por Greta Garbo e Ramon Novarro, em 1931.Foto: Domínio Público
-
Victor Manuel Rocha – O ex-embaixador dos EUA admitiu ter servido como agente secreto para o governo de Cuba durante décadas. Ele chegou a ser conselheiro especial do titular do Comando Sul dos EUA.Foto: FBI Domínio Público
-
Os promotores acusaram Rocha de praticar atividades clandestinas a favor de Cuba desde 1981, incluindo encontros com agentes de inteligência cubanos. Ele foi acusado de passar informações falsas a funcionários do governo dos EUA sobre seus contatos.Foto: Domínio Público
-
-
Dusko Popov – Sérvio, com aversão aos nazistas, ele se ofereceu para se infiltrar entre os alemães e atuou como agente duplo na II Guerra Mundial.Foto: Domínio Público
-
O dia 7/12 é marcado pelo ataque da Marinha Japonesa à base americana de Pearl Harbor durante a II Guerra Mundial, em 1941. Mas você sabia que o governo dos EUA foi avisado de que o bombardeio aconteceria? Foi Popov que avisou.Foto: Domínio público
-
Para ganhar a confiança dos alemães, Popov passava informações que pareciam ser “sigilosas”, mas que, na verdade, eram autorizadas pelos ingleses.Foto: Domínio público
-
-
Foi graças a Popov que o número de nazistas na Normandia — onde soldados dos Aliados desembarcaram no Dia D (foto) — foi menor do que o planejado inicialmente. Muitos alemães foram desviados para Calais, onde Popov disse que os inimigos desembarcariam.Foto: Domínio público
-
Mas o alerta que Popov fez ao FBI (polÃcia federal americana) sobre Pearl Harbor foi desconsiderado. O diretor John Edgar Hoover nÃ£o ligou quando Popov disse que a base naval americana no HavaÃ seria bombardeada.Foto: DomÃnio pÃºblico
-
Edgar Hoover (foto) depreciou o alerta porque Popov perdia credibilidade com sua vida boêmia. O espião bonito e sedutor era adepto das noitadas, com várias mulheres.Foto: Domínio público
-
-
Mas foi justamente essa mistura de beleza, sedução e espionagem que atraiu a atenção do jornalista e escritor britânico Ian Fleming (foto). Ele conheceu Popov num cassino e decidiu criar um personagem inspirado no espião.Foto: New York Post wikimedia commons
-
E Fleming criou ninguém menos que o agente secreto James Bond, o 007. Era o ano de 1953 e, dali para frente, 007 cresceria em fama. Em 1962, foi lançado o primeiro filme, “007 Contra o Satânico Dr.No”. Até hoje, já são 26 filmes de 007.Foto: Divulgação/Domínio Público - Montagem Flipar
-
Popov acabou se casando, teve três filhos e morreu em 1981, aos 69 anos. James Bond consagrou-se como o maior espião do cinema e já foi interpretado por vários atores. O mais recente é Daniel Craig (foto).Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Richard Sorge – Oficial da Inteligência Militar Soviética, trabalhou disfarçado de jornalista boêmio e mulherengo na Alemanha nazista e no Japão durante a II Guerra Mundial.Foto: Bundesarchiv Bild wikimedia commons
-
Sorge informou ao líder soviético Josef Stalin sobre a Barbarossa, gigantesca operação de Hitler com 3 milhões de homens e milhares de veículos blindados e aviões. O aviso permitiu uma estratégia que derrotou os nazistas e manteve a URSS na guerra.Foto: National Archives wikimedia commons
-
Descoberto, Sorge foi executado por enforcamento em Tóquio (Japão), em 7/11/1944, aos 49 anos. Ele é considerado herói russo. Na foto, um selo em sua homenagem.Foto: domínio público
-
-
Markus Wolf – Nascido em 1923 na Alemanha, seus pais eram socialistas e membros do Partido Comunista. Por isso, a família foi para a União Soviética quando Hitler implantou o Nazismo.Foto: Bundesarchiv Bild wikimedia commons
-
Após a II Guerra Mundial, Markus voltou a Berlim. Em 1953, passou a chefiar a divisão de espionagem. Determinava que agentes usassem o sexo para obter informações. Ele se aposentou em 1986 e, apesar de acusações de traição, sempre foi absolvido nos tribunais.Foto: Bundesarchiv Bild wikimedia commons
-
Ficou conhecido como “O Homem Sem Rosto” porque durante mais de 20 anos ninguém no lado ocidental da Alemanha tinha registro de sua identidade. Morreu dormindo, aos 83 anos, em sua casa, em 2006.Foto: Bundesarchiv Bild wikimedia commons
-