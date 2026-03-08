Assine
França tem chafarizes e fontes que são verdadeiras obras de arte

Redação Flipar
    CARCASSONE – Está na cidade medieval de Carcassonne, na região de Occitânia, no sul da França. Construido no século 12, fica na praça principal dentro da cidadela, cercado por muralhas históricas e perto de outras atrações turísticas, como o Castelo de Carcassonne. Tem arquitetura que reflete a beleza gótica e elementos do estilo românico.

     Foto: Divulgação
    FONTE DE VERSALHES – Paris – Esta magnífica fonte no Palácio de Versalhes foi criada no século XVII e é famosa por suas complexas esculturas e magníficos jatos d’água, rodeada por belos jardins.

     Foto: Reprodução de Rede Social
    FONTAINE DES INNOCENTS – Paris – Esta fonte renascentista, inaugurada em 1550, é famosa por suas esculturas e sua história, sendo um dos mais antigos chafarizes da cidade.

     Foto: Flickr Pascal POGG
    FONTAINE SAINT-MICHEL – Paris – Esta fonte neogótica do século XIX é adornada com uma estátua de São Miguel e é um ponto central na movimentada Place Saint-Michel.

     Foto:
    FONTAINE DES MUSES – Paris – Localizada no Jardim de Luxemburgo, esta fonte neoclássica foi projetada no século XIX e apresenta esculturas que homenageiam as musas da mitologia. É um local sereno, ideal para relaxar e apreciar a arte.

     Foto: Flickr Patrick DUPORT
    FONTAINE DE STRASBURGO – Estrasburgo – Situada na Place de la République, esta fonte foi criada em 1889 e é conhecida por suas esculturas decorativas e pelo belo jogo de água. É um marco importante da arquitetura da cidade.

     Foto:
    FONTAINE DE LA RUE DE LA PAIX – Paris – Este chafariz neoclássico, construído em 1840, é famoso por sua estrutura elegante e detalhes ornamentais. Ele se destaca na movimentada área comercial e é um ponto de referência da cidade.

     Foto: - Wikimédia Commons
    FONTAINE DE LA BOURSE – Bordeaux – Localizada na Place de la Bourse, esta fonte foi inaugurada em 2006 e é conhecida por seu espelho d’água, que reflete a arquitetura circundante. É uma atração popular entre turistas e moradores.

     Foto: Flickr Herve SIMON
    FONTAINE SAINT-JACQUES – Paris – Esta fonte gótica, localizada na Place Saint-Jacques, foi construída no século XVI para fornecer água aos habitantes. É um marco histórico, com esculturas que representam santos e uma rica história.

     Foto: Divulgação
    FONTAINE DE LA PLACE DES VICTOIRES – Paris – Inaugurada em 1810, esta fonte é conhecida por suas belas esculturas e sua localização em uma das praças mais elegantes de Paris. É um símbolo da cidade e um ponto de encontro popular.

     Foto: xiquinhosilva/Wikimédia Commons
