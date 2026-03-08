França tem chafarizes e fontes que são verdadeiras obras de arte

CARCASSONE – Está na cidade medieval de Carcassonne, na região de Occitânia, no sul da França. Construido no século 12, fica na praça principal dentro da cidadela, cercado por muralhas históricas e perto de outras atrações turísticas, como o Castelo de Carcassonne. Tem arquitetura que reflete a beleza gótica e elementos do estilo românico.