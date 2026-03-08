Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Dormir ouvindo barulho faz mal? Os limites do som para o sono

RF
Redação Flipar
  • <p>Acontece que o cérebro não “desliga” completamente durante a noite. Mesmo dormindo, ele continua processando estímulos sonoros ao redor.</p>

    Acontece que o cérebro não “desliga” completamente durante a noite. Mesmo dormindo, ele continua processando estímulos sonoros ao redor.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Sons constantes e previsíveis tendem a interferir menos no descanso. É o caso de ruído branco, chuva ou ventilador.</p>

    Sons constantes e previsíveis tendem a interferir menos no descanso. É o caso de ruído branco, chuva ou ventilador.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Já vozes, diálogos e letras de músicas exigem mais atenção cerebral. Esses estímulos ativam áreas ligadas à linguagem e à memória.</p>

    Já vozes, diálogos e letras de músicas exigem mais atenção cerebral. Esses estímulos ativam áreas ligadas à linguagem e à memória.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Por isso, dormir com podcasts, séries ou rádio pode deixar o sono mais superficial. O corpo descansa, mas o cérebro permanece parcialmente alerta.</p>

    Por isso, dormir com podcasts, séries ou rádio pode deixar o sono mais superficial. O corpo descansa, mas o cérebro permanece parcialmente alerta.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Esse estado favorece microdespertares ao longo da noite. Muitas vezes a pessoa não acorda totalmente, mas o sono perde qualidade.</p>

    Esse estado favorece microdespertares ao longo da noite. Muitas vezes a pessoa não acorda totalmente, mas o sono perde qualidade.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O volume do som é um fator decisivo. Quanto mais alto, maior a chance de interrupções no ciclo do sono.</p>

    O volume do som é um fator decisivo. Quanto mais alto, maior a chance de interrupções no ciclo do sono.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Sons suaves e contínuos costumam ser menos prejudiciais. Eles ajudam a mascarar barulhos externos que poderiam acordar a pessoa. Uma noite chuvosa com barulho da água pode ser relaxante.</p>

    Sons suaves e contínuos costumam ser menos prejudiciais. Eles ajudam a mascarar barulhos externos que poderiam acordar a pessoa. Uma noite chuvosa com barulho da água pode ser relaxante.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Em pessoas ansiosas, ouvir algo pode reduzir pensamentos acelerados. Nesse caso, o som funciona como uma distração calmante. Por isso, há pessoas que deixam o ventilador ligado, mesmo em dias frios. O aparelho pode ficar virado para outro lado, mas o barulhinho é bom. </p>

    Em pessoas ansiosas, ouvir algo pode reduzir pensamentos acelerados. Nesse caso, o som funciona como uma distração calmante. Por isso, há pessoas que deixam o ventilador ligado, mesmo em dias frios. O aparelho pode ficar virado para outro lado, mas o barulhinho é bom.

    Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Ainda assim, o hábito pode se tornar uma dependência para dormir. Sem o estímulo sonoro, o cérebro passa a ter dificuldade de relaxar.</p>

    Ainda assim, o hábito pode se tornar uma dependência para dormir. Sem o estímulo sonoro, o cérebro passa a ter dificuldade de relaxar.

     Foto: wayhomestudio por freepik
  • <p>Especialistas indicam programar desligamento automático do áudio. Isso evita estímulos contínuos durante as fases mais profundas do sono.</p>

    Especialistas indicam programar desligamento automático do áudio. Isso evita estímulos contínuos durante as fases mais profundas do sono.

     Foto: vecstock por freepik
  • <p>Fones de ouvido não são recomendados para uso prolongado durante a noite. Além do desconforto, podem causar irritações e infecções no ouvido.</p>

    Fones de ouvido não são recomendados para uso prolongado durante a noite. Além do desconforto, podem causar irritações e infecções no ouvido.

     Foto: Divulgação
  • <p>Avaliar como é o despertar ajuda a identificar impactos. Cansaço matinal pode indicar que o som está atrapalhando mais do que ajudando.</p>

    Avaliar como é o despertar ajuda a identificar impactos. Cansaço matinal pode indicar que o som está atrapalhando mais do que ajudando.

     Foto: senivpetro/Freepik
  • <p>O ideal é que o sono aconteça em ambiente silencioso e estável. É nessa condição que o cérebro alcança descanso completo e reparador.</p>

    O ideal é que o sono aconteça em ambiente silencioso e estável. É nessa condição que o cérebro alcança descanso completo e reparador.

     Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay