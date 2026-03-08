Assine
Descoberta na Alemanha revela local onde humanos pré-históricos produziam gordura

Redação Flipar
    O local era habitado por neandertais que processavam ossos de animais para extrair gordura e medula, essenciais para sua nutrição.

    Foto: Imagem gerada por IA/Scherjon, LEIZA-Monrepos
    A análise de 120 mil fragmentos ósseos e 16 mil ferramentas revelou que eles esmagavam, ferviam e extraíam gordura de grandes mamíferos, como cavalos e cervos.

     Foto: Divulgação/LEIZA-Monrepos/Lutz Kindler
    Os neandertais quebravam os ossos ricos em medula e os ferviam em recipientes improvisados, provavelmente feitos de casca de árvore ou estômago de animais.

     Foto: Neanderthal-Museum, Mettmann/Wikimedia Commons
    A descoberta mostra que os neandertais eram mais inteligentes do que se acreditava, indicando que eles tinham habilidades complexas.

     Foto: Alin Andersen/Unsplash
    “Estes não eram simples caçadores-coletores […] eram mestres planejadores que podiam olhar para o futuro, organizar tarefas complexas e extrair cada última caloria de seu ambiente”, disse Geoff Smith, pesquisador sênior em zooarqueologia da Universidade de Reading.

    Foto: Freepik/Imagem gerada por IA
    Segundo o estudo, é possível que os neandertais adicionassem plantas para “dar sabor” à gordura animal que eles consumiam como uma espécie de “caldo”.

     Foto: Paul Steuber/Pixabay
    Os neandertais foram uma espécie humana que viveu na Europa e Ásia entre 400 mil e 40 mil anos atrás, coexistindo por um tempo com os Homo sapiens.

    Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
    Adaptados ao clima frio, tinham corpos robustos, crânios alongados e cérebros grandes — às vezes maiores que os nossos.

     Foto: Aldo Hernandez/Unsplash
    Evidências mostram que os neandertais enterravam seus mortos, criavam ferramentas sofisticadas e até produziam arte rupestre e joias.

     Foto: Pixabay
    O desaparecimento da espécie ainda é um mistério, mas pode estar ligado a mudanças climáticas, competição com o Homo sapiens ou doenças.

     Foto: Freepik/Imagem gerada por IA
    O sítio de Neumark-Nord é considerado o melhor exemplo arqueológico até hoje da extração deliberada de gordura óssea na Idade da Pedra.

     Foto: Wikimedia Commons/DagdaMor
    Neumark-Nord é uma região arqueológica localizada na Alemanha, conhecida por seus importantes sítios do Paleolítico Médio, associados aos neandertais.

     Foto: Domínio Público
    Trata-se de uma área próxima ao antigo lago Neumark-Nord 1, que existia durante o último período interglacial, há cerca de 125 mil anos.

     Foto: Wikimedia Commons/ FrankBothe
    Esse lago ficava ao sul da atual cidade de Halle e foi um ponto de atração para grupos humanos e animais durante o Eemiano, época em que o clima era mais ameno.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Pesquisas conduzidas por arqueólogos revelaram que Homo heidelbergensis ou Homo neanderthalensis frequentavam o local, deixando vestígios como ferramentas de pedra, ossos de animais caçados e sinais de atividades organizadas.

     Foto: Domínio Público
    A paisagem da região naquela época incluía florestas temperadas, pastagens e áreas alagadas, o que atraía uma rica fauna composta por elefantes, cervos, cavalos e outras espécies hoje extintas.

     Foto: Wikimedia Commons/Ralf Lotys
