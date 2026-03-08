Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Mais que conforto: o papel do travesseiro na qualidade do sono

RF
Redação Flipar
  • <p>A principal função do travesseiro é manter o alinhamento da coluna cervical com o restante do corpo. Quando isso não ocorre, surgem desconfortos que podem se prolongar ao longo do dia.</p>

    A principal função do travesseiro é manter o alinhamento da coluna cervical com o restante do corpo. Quando isso não ocorre, surgem desconfortos que podem se prolongar ao longo do dia.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Os travesseiros de espuma comum são os mais tradicionais e acessíveis. São indicados para quem gosta de maciez simples, mas exigem troca frequente por perderem o formato.</p>

    Os travesseiros de espuma comum são os mais tradicionais e acessíveis. São indicados para quem gosta de maciez simples, mas exigem troca frequente por perderem o formato.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O travesseiro de viscoelástico, ou memory foam, molda-se ao contorno da cabeça. Ele reduz pontos de pressão e é indicado para quem sente dores no pescoço.</p>

    O travesseiro de viscoelástico, ou memory foam, molda-se ao contorno da cabeça. Ele reduz pontos de pressão e é indicado para quem sente dores no pescoço.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Modelos de látex têm boa elasticidade e ventilação natural. São duráveis e recomendados para pessoas alérgicas ou que transpiram muito à noite.</p>

    Modelos de látex têm boa elasticidade e ventilação natural. São duráveis e recomendados para pessoas alérgicas ou que transpiram muito à noite.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Os travesseiros de pena ou pluma oferecem toque macio e alta adaptação. Funcionam bem para quem dorme de costas, mas exigem manutenção constante.</p>

    Os travesseiros de pena ou pluma oferecem toque macio e alta adaptação. Funcionam bem para quem dorme de costas, mas exigem manutenção constante.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Travesseiros de fibra sintética são leves, laváveis e hipoalergênicos. São indicados para quem busca praticidade e fácil higienização no dia a dia.</p>

    Travesseiros de fibra sintética são leves, laváveis e hipoalergênicos. São indicados para quem busca praticidade e fácil higienização no dia a dia.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Para quem dorme de lado, o ideal é um travesseiro mais alto e firme. Ele preenche o espaço entre o ombro e a cabeça, mantendo o pescoço alinhado.</p>

    Para quem dorme de lado, o ideal é um travesseiro mais alto e firme. Ele preenche o espaço entre o ombro e a cabeça, mantendo o pescoço alinhado.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Quem dorme de barriga para cima deve optar por travesseiros de altura média. Isso evita flexão excessiva do pescoço e melhora o conforto cervical.</p>

    Quem dorme de barriga para cima deve optar por travesseiros de altura média. Isso evita flexão excessiva do pescoço e melhora o conforto cervical.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Dormir de bruços pede travesseiros baixos e macios. Modelos muito altos forçam a cervical e podem causar dor ao acordar.</p>

    Dormir de bruços pede travesseiros baixos e macios. Modelos muito altos forçam a cervical e podem causar dor ao acordar.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Travesseiros ortopédicos têm formato anatômico e suporte direcionado. São indicados para quem tem problemas na coluna cervical ou indicação profissional.</p>

    Travesseiros ortopédicos têm formato anatômico e suporte direcionado. São indicados para quem tem problemas na coluna cervical ou indicação profissional.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Para idosos, o travesseiro deve facilitar mudanças de posição. Modelos que equilibram maciez e sustentação costumam ser mais confortáveis.</p>

    Para idosos, o travesseiro deve facilitar mudanças de posição. Modelos que equilibram maciez e sustentação costumam ser mais confortáveis.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Pessoas com refluxo podem se beneficiar de travesseiros mais altos ou inclinados. Eles ajudam a manter a cabeça elevada durante o sono.</p>

    Pessoas com refluxo podem se beneficiar de travesseiros mais altos ou inclinados. Eles ajudam a manter a cabeça elevada durante o sono.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Assim como o colchão, o travesseiro tem prazo de validade. Trocar regularmente, manter a limpeza e escolher o modelo certo melhora a qualidade do sono e a saúde.</p>

    Assim como o colchão, o travesseiro tem prazo de validade. Trocar regularmente, manter a limpeza e escolher o modelo certo melhora a qualidade do sono e a saúde.

     Foto: Imagem de ????? ??????? por Pixabay
  • <p>A maioria dos travesseiros deve ser lavada a cada 3 a 6 meses, conforme orientação do fabricante, para manter a higiene. Alguns modelos de fibra sintética e látex podem ir à máquina, enquanto os de pena e memory foam normalmente exigem lavagem manual ou limpeza especializada.</p>

    A maioria dos travesseiros deve ser lavada a cada 3 a 6 meses, conforme orientação do fabricante, para manter a higiene. Alguns modelos de fibra sintética e látex podem ir à máquina, enquanto os de pena e memory foam normalmente exigem lavagem manual ou limpeza especializada.

     Foto: Imagem de mxh6789 por Pixabay
  • <p>A recomendação geral é trocar o travesseiro a cada 1 a 2 anos, pois ele perde o formato e acumula ácaros, suor e resíduos de pele ao longo do tempo. Mesmo com boa conservação, o desgaste interno compromete o suporte da cabeça e do pescoço.</p>

    A recomendação geral é trocar o travesseiro a cada 1 a 2 anos, pois ele perde o formato e acumula ácaros, suor e resíduos de pele ao longo do tempo. Mesmo com boa conservação, o desgaste interno compromete o suporte da cabeça e do pescoço.

     Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay