Haja fôlego: Escadarias que são monumentos turísticos

Escadaria da Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo – Salvador (BA) – A escadaria conecta o bairro do Santo Antônio Além do Carmo ao Pelourinho e é famosa por sua arquitetura colonial e seu charme histórico. Composta por mais de 50 degraus de pedra, é cercada por casas coloridas e possui grande relevância no contexto cultural e religioso. Cenário de filmes e novelas, a escadaria evoca a essência do centro histórico de Salvador.