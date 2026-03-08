Os Insetos com as picadas mais dolorosas
Existe uma escala para definir o nível da dor. Trata-se do “Índice de Schmidt”, criado pelo entomologista norte-americano Justin Schmidt.Foto: reprodução youtube
Segundo Justin, a escala de dor pode variar de 1 a 4 e leva em consideração a duração e intensidade das picadas.Foto: reprodução youtube
Schmidt chegou a essa conclusão após se deixar ser picado por aproximadamente 150 espécies de insetos diferentes. Em 2015, o estudioso recebeu o prêmio Ig Nobel, que reconheceu seus estudos inusitados.Foto: reprodução youtube
O critério da escala de Schmidt é o seguinte: grau 1: picadas de intensidade suave, que geralmente cessam em até cinco minutos; grau 2: picadas mais “densas, vigorosas e intensas”, resultando em desconforto que pode durar de 5 a 10 minutos;Foto: reprodução youtube
Grau 3: dor descrita como “abrasadora e implacável”, podendo perdurar por até 30 minutos; e, por fim, grau 4: picadas brutais, que causam dores paralisantes e podem persistir por várias horas. Confira agora os insetos responsáveis pelas piores picadas!Foto: reprodução youtube
Formiga-de-fogo: Esse inseto, também conhecido como “formiga lava-pés”, ao picar, causa vermelhidão e dor na região afetada. Pode causar coceira, formação de bolhas e até inflamar certos nervos isolados.Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
Essas formigas são nativas das áreas tropicais da América Central e do Sul, ocupando uma região que se estende do sudeste do Peru até o centro da Argentina e ao sul do Brasil. No Índice de Schmidt, essa picada é classificada como 1,2.Foto: wikimedia commons Ninjatacoshell
Formigas acácia-de-chifre-de-búfalo: A picada dessa formiga foi descrita por Schmidt como “se alguém espetasse um alfinete em sua bochecha”. Ela recebeu uma classificação de 1,8 na escala de Schmidt.Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
Essa espécie tem um corpo de aproximadamente 3 mm de comprimento e olhos bem grandes. É comumente encontrada em florestas das Américas.Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
Vespa Dolichovespula maculata: Com intensidade 2 no índice Schmidt, Justin compara a dor da picada dessa vespa com “ter a mão esmagada por uma porta”.Foto: wikimedia commons Katja Schulz
Essa espécie é predominantemente encontrada nos Estados Unidos e no sul do Canadá. As vespas são altamente defensivas em relação ao seu ninho e costumam picar repetidamente os invasores.Foto: wikimedia commons Katja Schulz
Vespa Yellowjacket: Assim como a parente anterior, a vespa “jaqueta amarela” tem a capacidade de picar sua presa múltiplas vezes sem perder a vida, além de possuir mandíbulas poderosas que imobilizam suas vítimas.Foto: wikimedia commons TnV Fotografie (Vinh Tran)
A sensação causada pela picada dessas vespas é descrita por Schmidt como “apagar um charuto na língua”. O nível de dor é o 2 de 4.Foto: wikimedia commons Aiwok
Abelha comum: Sim, olha ela aí! Com grau 2 na escala Schmidt, a picada de uma abelha causa uma dor intensa e uma leve inflamação na área afetada.Foto: wikimedia commons Ivar Leidus
A abelha comum, também conhecida como abelha-europeia, é uma espécie originária de regiões da Europa e da Ásia, mas hoje elas já circulam pelos cinco continentes.Foto: wikimedia commons Reinhard Müller
Formiga-vermelha: A picada dessa formiga é classificada como nível 3 na escala de dor, e é tida como uma das mais agonizantes entre as formigas.Foto: domínio público
Foi descrita por Schmidt como “vigorosa e impiedosa, como se alguém usasse uma broca para escavar sua unha encravada”. A formiga-vermelha é encontrada nas florestas da América do Sul.Foto: wikimedia commons ?? ????????
Vespa-do-papel: Schmidt classificou assim a dor da picada dessa vespa: “Cáustica e ardida como fogo. Distintamente pungente e dolorosa no final. Como derramar um copo de ácido clorídrico em um corte na pele feito com papel”.Foto: wikimedia commons Santiago Ron
A dor da picada da vespa-do-papel foi classificada como de grau 3. Ela vive na América do Sul, em uma região que vai da Costa Rica à Argentina.Foto: wikimedia commons Paulomelo.adv
-
Vespa-tarântula Falcão: Também conhecida como “vespa-caçadora” ou, no Brasil, como “cavalo-de-cão”, essa vespa é conhecida no mundo animal por ser uma exímia caçadora de outro animal temido por muitos: as aranhas.Foto: wikimedia commons Joshua Tree National Park
Como se não bastasse a fama de predadora implacável, a tarântula-falcão ainda tem uma picada que está classificada na escala 4 de dor. Apesar do tamanho intimidador, esta vespa não é agressiva e só ataca humanos para se defender.Foto: wikimedia commons xpda
Formiga-cabo-verde: Não teve jeito, o inseto campeão no quesito causar dor é mesmo a formiga. Schmidt descreveu a picada dessa espécie como “andar sobre carvão em brasas com um prego enferrujado de dez centímetros em seu calcanhar”.Foto: wikimedia commons andy_king50
-
A picada da formiga-cabo-verde é capaz de gerar uma dor intensa e cujo desconforto causado pelo veneno pode ser sentido entre 12h e 24h depois!Foto: wikimedia commons Dick Culbert
Em um ritual dos povos indígenas brasileiros Sateré Mawé, homens adolescentes precisam enfiar a mão em uma luva infestada dessas formigas para que, segundo a tradição, eles atinjam a puberdade. Será que o chute na quina do móvel é mesmo tão ruim assim?Foto: wikimedia commons Joelma Monteiro de Carvalho