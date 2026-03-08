Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Os Insetos com as picadas mais dolorosas

RF
Redação Flipar
  • <p>Existe uma escala para definir o nível da dor. Trata-se do “Índice de Schmidt”, criado pelo entomologista norte-americano Justin Schmidt.</p>

    Existe uma escala para definir o nível da dor. Trata-se do “Índice de Schmidt”, criado pelo entomologista norte-americano Justin Schmidt.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Segundo Justin, a escala de dor pode variar de 1 a 4 e leva em consideração a duração e intensidade das picadas.</p>

    Segundo Justin, a escala de dor pode variar de 1 a 4 e leva em consideração a duração e intensidade das picadas.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Schmidt chegou a essa conclusão após se deixar ser picado por aproximadamente 150 espécies de insetos diferentes. Em 2015, o estudioso recebeu o prêmio Ig Nobel, que reconheceu seus estudos inusitados.</p>

    Schmidt chegou a essa conclusão após se deixar ser picado por aproximadamente 150 espécies de insetos diferentes. Em 2015, o estudioso recebeu o prêmio Ig Nobel, que reconheceu seus estudos inusitados.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>O critério da escala de Schmidt é o seguinte: grau 1: picadas de intensidade suave, que geralmente cessam em até cinco minutos; grau 2: picadas mais “densas, vigorosas e intensas”, resultando em desconforto que pode durar de 5 a 10 minutos; </p>

    O critério da escala de Schmidt é o seguinte: grau 1: picadas de intensidade suave, que geralmente cessam em até cinco minutos; grau 2: picadas mais “densas, vigorosas e intensas”, resultando em desconforto que pode durar de 5 a 10 minutos;

    Foto: reprodução youtube
  • <p>Grau 3: dor descrita como “abrasadora e implacável”, podendo perdurar por até 30 minutos; e, por fim, grau 4: picadas brutais, que causam dores paralisantes e podem persistir por várias horas. Confira agora os insetos responsáveis pelas piores picadas!</p>

    Grau 3: dor descrita como “abrasadora e implacável”, podendo perdurar por até 30 minutos; e, por fim, grau 4: picadas brutais, que causam dores paralisantes e podem persistir por várias horas. Confira agora os insetos responsáveis pelas piores picadas!

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Formiga-de-fogo: Esse inseto, também conhecido como “formiga lava-pés”, ao picar, causa vermelhidão e dor na região afetada. Pode causar coceira, formação de bolhas e até inflamar certos nervos isolados. </p>

    Formiga-de-fogo: Esse inseto, também conhecido como “formiga lava-pés”, ao picar, causa vermelhidão e dor na região afetada. Pode causar coceira, formação de bolhas e até inflamar certos nervos isolados.

    Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
  • <p>Essas formigas são nativas das áreas tropicais da América Central e do Sul, ocupando uma região que se estende do sudeste do Peru até o centro da Argentina e ao sul do Brasil. No Índice de Schmidt, essa picada é classificada como 1,2. </p>

    Essas formigas são nativas das áreas tropicais da América Central e do Sul, ocupando uma região que se estende do sudeste do Peru até o centro da Argentina e ao sul do Brasil. No Índice de Schmidt, essa picada é classificada como 1,2.

    Foto: wikimedia commons Ninjatacoshell
  • <p>Formigas acácia-de-chifre-de-búfalo: A picada dessa formiga foi descrita por Schmidt como “se alguém espetasse um alfinete em sua bochecha”. Ela recebeu uma classificação de 1,8 na escala de Schmidt.</p>

    Formigas acácia-de-chifre-de-búfalo: A picada dessa formiga foi descrita por Schmidt como “se alguém espetasse um alfinete em sua bochecha”. Ela recebeu uma classificação de 1,8 na escala de Schmidt.

     Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
  • <p>Essa espécie tem um corpo de aproximadamente 3 mm de comprimento e olhos bem grandes. É comumente encontrada em florestas das Américas.</p>

    Essa espécie tem um corpo de aproximadamente 3 mm de comprimento e olhos bem grandes. É comumente encontrada em florestas das Américas.

     Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
  • <p>Vespa Dolichovespula maculata: Com intensidade 2 no índice Schmidt, Justin compara a dor da picada dessa vespa com “ter a mão esmagada por uma porta”.</p>

    Vespa Dolichovespula maculata: Com intensidade 2 no índice Schmidt, Justin compara a dor da picada dessa vespa com “ter a mão esmagada por uma porta”.

     Foto: wikimedia commons Katja Schulz
  • <p>Essa espécie é predominantemente encontrada nos Estados Unidos e no sul do Canadá. As vespas são altamente defensivas em relação ao seu ninho e costumam picar repetidamente os invasores.</p>

    Essa espécie é predominantemente encontrada nos Estados Unidos e no sul do Canadá. As vespas são altamente defensivas em relação ao seu ninho e costumam picar repetidamente os invasores.

     Foto: wikimedia commons Katja Schulz
  • <p>Vespa Yellowjacket: Assim como a parente anterior, a vespa “jaqueta amarela” tem a capacidade de picar sua presa múltiplas vezes sem perder a vida, além de possuir mandíbulas poderosas que imobilizam suas vítimas.</p>

    Vespa Yellowjacket: Assim como a parente anterior, a vespa “jaqueta amarela” tem a capacidade de picar sua presa múltiplas vezes sem perder a vida, além de possuir mandíbulas poderosas que imobilizam suas vítimas.

     Foto: wikimedia commons TnV Fotografie (Vinh Tran)
  • <p>A sensação causada pela picada dessas vespas é descrita por Schmidt como “apagar um charuto na língua”. O nível de dor é o 2 de 4.</p>

    A sensação causada pela picada dessas vespas é descrita por Schmidt como “apagar um charuto na língua”. O nível de dor é o 2 de 4.

     Foto: wikimedia commons Aiwok
  • <p>Abelha comum: Sim, olha ela aí! Com grau 2 na escala Schmidt, a picada de uma abelha causa uma dor intensa e uma leve inflamação na área afetada. </p>

    Abelha comum: Sim, olha ela aí! Com grau 2 na escala Schmidt, a picada de uma abelha causa uma dor intensa e uma leve inflamação na área afetada.

    Foto: wikimedia commons Ivar Leidus
  • <p>A abelha comum, também conhecida como abelha-europeia, é uma espécie originária de regiões da Europa e da Ásia, mas hoje elas já circulam pelos cinco continentes.</p>

    A abelha comum, também conhecida como abelha-europeia, é uma espécie originária de regiões da Europa e da Ásia, mas hoje elas já circulam pelos cinco continentes.

     Foto: wikimedia commons Reinhard Müller
  • <p>Formiga-vermelha: A picada dessa formiga é classificada como nível 3 na escala de dor, e é tida como uma das mais agonizantes entre as formigas.</p>

    Formiga-vermelha: A picada dessa formiga é classificada como nível 3 na escala de dor, e é tida como uma das mais agonizantes entre as formigas.

     Foto: domínio público
  • <p>Foi descrita por Schmidt como “vigorosa e impiedosa, como se alguém usasse uma broca para escavar sua unha encravada”. A formiga-vermelha é encontrada nas florestas da América do Sul.</p>

    Foi descrita por Schmidt como “vigorosa e impiedosa, como se alguém usasse uma broca para escavar sua unha encravada”. A formiga-vermelha é encontrada nas florestas da América do Sul.

     Foto: wikimedia commons ?? ????????
  • <p>Vespa-do-papel: Schmidt classificou assim a dor da picada dessa vespa: “Cáustica e ardida como fogo. Distintamente pungente e dolorosa no final. Como derramar um copo de ácido clorídrico em um corte na pele feito com papel”.</p>

    Vespa-do-papel: Schmidt classificou assim a dor da picada dessa vespa: “Cáustica e ardida como fogo. Distintamente pungente e dolorosa no final. Como derramar um copo de ácido clorídrico em um corte na pele feito com papel”.

     Foto: wikimedia commons Santiago Ron
  • <p>A dor da picada da vespa-do-papel foi classificada como de grau 3. Ela vive na América do Sul, em uma região que vai da Costa Rica à Argentina.</p>

    A dor da picada da vespa-do-papel foi classificada como de grau 3. Ela vive na América do Sul, em uma região que vai da Costa Rica à Argentina.

     Foto: wikimedia commons Paulomelo.adv
  • <p>Vespa-tarântula Falcão: Também conhecida como “vespa-caçadora” ou, no Brasil, como “cavalo-de-cão”, essa vespa é conhecida no mundo animal por ser uma exímia caçadora de outro animal temido por muitos: as aranhas.</p>

    Vespa-tarântula Falcão: Também conhecida como “vespa-caçadora” ou, no Brasil, como “cavalo-de-cão”, essa vespa é conhecida no mundo animal por ser uma exímia caçadora de outro animal temido por muitos: as aranhas.

     Foto: wikimedia commons Joshua Tree National Park
  • <p>Como se não bastasse a fama de predadora implacável, a tarântula-falcão ainda tem uma picada que está classificada na escala 4 de dor. Apesar do tamanho intimidador, esta vespa não é agressiva e só ataca humanos para se defender.</p>

    Como se não bastasse a fama de predadora implacável, a tarântula-falcão ainda tem uma picada que está classificada na escala 4 de dor. Apesar do tamanho intimidador, esta vespa não é agressiva e só ataca humanos para se defender.

     Foto: wikimedia commons xpda
  • <p>Formiga-cabo-verde: Não teve jeito, o inseto campeão no quesito causar dor é mesmo a formiga. Schmidt descreveu a picada dessa espécie como “andar sobre carvão em brasas com um prego enferrujado de dez centímetros em seu calcanhar”.</p>

    Formiga-cabo-verde: Não teve jeito, o inseto campeão no quesito causar dor é mesmo a formiga. Schmidt descreveu a picada dessa espécie como “andar sobre carvão em brasas com um prego enferrujado de dez centímetros em seu calcanhar”.

     Foto: wikimedia commons andy_king50
  • <p>A picada da formiga-cabo-verde é capaz de gerar uma dor intensa e cujo desconforto causado pelo veneno pode ser sentido entre 12h e 24h depois!</p>

    A picada da formiga-cabo-verde é capaz de gerar uma dor intensa e cujo desconforto causado pelo veneno pode ser sentido entre 12h e 24h depois!

     Foto: wikimedia commons Dick Culbert
  • <p>Em um ritual dos povos indígenas brasileiros Sateré Mawé, homens adolescentes precisam enfiar a mão em uma luva infestada dessas formigas para que, segundo a tradição, eles atinjam a puberdade. Será que o chute na quina do móvel é mesmo tão ruim assim?</p>

    Em um ritual dos povos indígenas brasileiros Sateré Mawé, homens adolescentes precisam enfiar a mão em uma luva infestada dessas formigas para que, segundo a tradição, eles atinjam a puberdade. Será que o chute na quina do móvel é mesmo tão ruim assim?

     Foto: wikimedia commons Joelma Monteiro de Carvalho
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay