Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Conchas do mar viram tijolo ecológico: conheça essa transformação

RF
Redação Flipar
  • <p>Para cada quilo de carne, 15 kg de conchas são descartados. E esses resíduos se acumulam por quilômetros nas praias, nas margens dos rios e nas comunidades ao redor.</p>

    Para cada quilo de carne, 15 kg de conchas são descartados. E esses resíduos se acumulam por quilômetros nas praias, nas margens dos rios e nas comunidades ao redor.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Por isso, pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco e empreendedoras viram nessa atividade uma chance de produzir algo ambientalmente sustentável. </p>

    Por isso, pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco e empreendedoras viram nessa atividade uma chance de produzir algo ambientalmente sustentável.

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>O tijolo ecológico é feito justamente das conchas que se acumulavam sem qualquer serventia. Em vez de serem lixo, essas conchas viraram matéria-prima.</p>

    O tijolo ecológico é feito justamente das conchas que se acumulavam sem qualquer serventia. Em vez de serem lixo, essas conchas viraram matéria-prima.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>As conchinhas são trituradas e depois misturadas com terra e cimento em máquinas manipuladas por profissionais que também acabam tendo renda nessa fabricação</p>

    As conchinhas são trituradas e depois misturadas com terra e cimento em máquinas manipuladas por profissionais que também acabam tendo renda nessa fabricação

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Depois que a massa fica pronta, os tijolos são prensados em outro equipamento. Eles são modulados, de encaixe, e perfurados por dentro.</p>

    Depois que a massa fica pronta, os tijolos são prensados em outro equipamento. Eles são modulados, de encaixe, e perfurados por dentro.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Os tijolos passaram por testes de resistência e apresentaram a vantagem de custar 20% a menos que o tijolo comum, de acordo com as produtoras. Elas explicam que , para utilizar esse tjolo, basta fazer o rejunte e botar resina na parede , sem necessidade de reboco.</p>

    Os tijolos passaram por testes de resistência e apresentaram a vantagem de custar 20% a menos que o tijolo comum, de acordo com as produtoras. Elas explicam que , para utilizar esse tjolo, basta fazer o rejunte e botar resina na parede , sem necessidade de reboco.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>A tecnologia do tijolo de conchas – que já está sendo usado para construção de bancos, por exemplo – foi escolhida pela Sudene entre 31 projetos do Nordeste que apresentaram as melhores soluções em biotecnologia, educação, economia criativa e bioeconomia. Com isso recebe verba para a execução. E melhora a renda das catadoras.</p>

    A tecnologia do tijolo de conchas – que já está sendo usado para construção de bancos, por exemplo – foi escolhida pela Sudene entre 31 projetos do Nordeste que apresentaram as melhores soluções em biotecnologia, educação, economia criativa e bioeconomia. Com isso recebe verba para a execução. E melhora a renda das catadoras.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>O tijolo produzido pela iniciativa criativa em Pernambuco é um dos tipos de tijolos ecológicos que são preparados a partir do aproveitamento de materiais que seriam desperdiçados. </p>

    O tijolo produzido pela iniciativa criativa em Pernambuco é um dos tipos de tijolos ecológicos que são preparados a partir do aproveitamento de materiais que seriam desperdiçados.

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>O tijolo ecológico (ou tijolo de solo-cimento) costuma ser feito com uma mistura de solo e cimento prensado, sem necessidade de queima. É sustentável e tem encaixes que dispensam o uso de argamassa entre as camadas</p>

    O tijolo ecológico (ou tijolo de solo-cimento) costuma ser feito com uma mistura de solo e cimento prensado, sem necessidade de queima. É sustentável e tem encaixes que dispensam o uso de argamassa entre as camadas

     Foto: Divulgação
  • <p>A histÃ³ria dos tijolos remonta Ã  antiguidade. Os primeiros foram criados hÃ¡ cerca de 7.000 a.C., na regiÃ£o do Vale do Eufrates, nas civilizaÃ§Ãµes da MesopotÃ¢mia (atualmente o Iraque)</p>

    A histÃ³ria dos tijolos remonta Ã  antiguidade. Os primeiros foram criados hÃ¡ cerca de 7.000 a.C., na regiÃ£o do Vale do Eufrates, nas civilizaÃ§Ãµes da MesopotÃ¢mia (atualmente o Iraque)

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Esses tijolos iniciais eram feitos de barro ou argila, moldados manualmente em formas retangulares e secados ao sol. Eles não passavam por um processo de queima, o que os tornava menos duráveis e resistentes às intempéries.</p>

    Esses tijolos iniciais eram feitos de barro ou argila, moldados manualmente em formas retangulares e secados ao sol. Eles não passavam por um processo de queima, o que os tornava menos duráveis e resistentes às intempéries.

     Foto: Imagem Museu Slemani
  • <p>Com o tempo, as civilizações descobriram que, ao queimar os tijolos em fornos, eles se tornavam muito mais resistentes. Esse avanço tecnológico ocorreu por volta de 3.500 a.C., e o uso de tijolos queimados se expandiu para regiões como o Egito e o Vale do Indo.</p>

    Com o tempo, as civilizações descobriram que, ao queimar os tijolos em fornos, eles se tornavam muito mais resistentes. Esse avanço tecnológico ocorreu por volta de 3.500 a.C., e o uso de tijolos queimados se expandiu para regiões como o Egito e o Vale do Indo.

     Foto: Ales.kocourek/Wikimédia Commons
  • <p>Os materiais básicos desses tijolos primitivos incluía argila ou barro misturado com água;<br /> Palha (ou outros materiais fibrosos, como junco) para dar mais resistência e evitar rachaduras durante a secagem. Em alguns casos, cascalho ou areia eram misturados para dar mais consistência.</p>

    Os materiais básicos desses tijolos primitivos incluía argila ou barro misturado com água;
    Palha (ou outros materiais fibrosos, como junco) para dar mais resistência e evitar rachaduras durante a secagem. Em alguns casos, cascalho ou areia eram misturados para dar mais consistência.

     Foto: Vmenkov/Wikimédia Commons
  • <p>Esses tijolos secados ao sol e depois queimados foram um dos primeiros materiais de construção criados pelo ser humano, e muitos dos monumentos e cidades antigas foram construídos com eles, incluindo a famosa cidade de Ur, na Mesopotâmia.</p>

    Esses tijolos secados ao sol e depois queimados foram um dos primeiros materiais de construção criados pelo ser humano, e muitos dos monumentos e cidades antigas foram construídos com eles, incluindo a famosa cidade de Ur, na Mesopotâmia.

     Foto: - M.Lubinski /Wikimédia Commons
  • <p>Os tijolos modernos, como os conhecemos hoje, começaram a surgir durante o período da Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX</p>

    Os tijolos modernos, como os conhecemos hoje, começaram a surgir durante o período da Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX

     Foto: Divulgação
  • <p>Durante a Revolução Industrial, foram desenvolvidas máquinas para moldagem e fabricação de tijolos, o que permitiu a produção em grande escala e com maior padronização.</p>

    Durante a Revolução Industrial, foram desenvolvidas máquinas para moldagem e fabricação de tijolos, o que permitiu a produção em grande escala e com maior padronização.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com o avanço da tecnologia outros tipos de tijolos foram surgindo. Atualmente, além dos tijolos ecológicos, existem vários outros. Veja os principais.</p>

    Com o avanço da tecnologia outros tipos de tijolos foram surgindo. Atualmente, além dos tijolos ecológicos, existem vários outros. Veja os principais.

     Foto: Divulgação
  • <p>Tijolo maciço: Não possui furos e é feito de barro cozido.<br /> Usado em paredes de alvenaria e estruturas que precisam de maior resistência.</p>

    Tijolo maciço: Não possui furos e é feito de barro cozido.
    Usado em paredes de alvenaria e estruturas que precisam de maior resistência.

     Foto: Reprodução do Facebook Olaria Reiter
  • <p>Tijolo furado (ou bloco cerâmico): Apresenta furos que proporcionam melhor isolamento térmico e acústico.<br /> É mais leve e econômico do que o tijolo maciço.</p>

    Tijolo furado (ou bloco cerâmico): Apresenta furos que proporcionam melhor isolamento térmico e acústico.
    É mais leve e econômico do que o tijolo maciço.

     Foto: Divulgação
  • <p>Tijolo baiano: Um tipo de bloco cerâmico, mas com paredes mais finas e mais furos, o que o torna mais leve e econômico.<br /> Utilizado em paredes internas, não recomendado para estruturas que precisam de grande resistência.</p>

    Tijolo baiano: Um tipo de bloco cerâmico, mas com paredes mais finas e mais furos, o que o torna mais leve e econômico.
    Utilizado em paredes internas, não recomendado para estruturas que precisam de grande resistência.

     Foto: Divulgação
  • <p>Tijolo de concreto:Feito de concreto e pode ser maciço ou furado. É muito resistente e pode ser utilizado em estruturas que suportam peso ou em obras maiores, como edifícios.</p>

    Tijolo de concreto:Feito de concreto e pode ser maciço ou furado. É muito resistente e pode ser utilizado em estruturas que suportam peso ou em obras maiores, como edifícios.

     Foto: Divulgação
  • <p>Tijolo refratário:Feito com materiais que suportam altas temperaturas. Usado em fornos, churrasqueiras, lareiras, etc.</p>

    Tijolo refratário:Feito com materiais que suportam altas temperaturas. Usado em fornos, churrasqueiras, lareiras, etc.

     Foto: Divulgação
  • <p>Bloco de vidro:<br /> Transparente e usado para permitir a entrada de luz natural.<br /> É mais decorativo e utilizado em áreas como divisórias ou paredes internas.</p>

    Bloco de vidro:
    Transparente e usado para permitir a entrada de luz natural.
    É mais decorativo e utilizado em áreas como divisórias ou paredes internas.

     Foto: divulgação
  • <p>Tijolo laminado: Feito de cerâmica de alta qualidade e com acabamento fino, geralmente usado para fins estéticos em revestimentos externos ou internos.</p>

    Tijolo laminado: Feito de cerâmica de alta qualidade e com acabamento fino, geralmente usado para fins estéticos em revestimentos externos ou internos.

     Foto: - Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay