Achados há quase 50 anos, ‘Rostos de Marte’ causaram surpresa e até hoje são curiosos

  • <p>Essa formação fica numa região do planeta vermelho que se chama Cydonia Mensae, numa área localizada no hemisfério norte de Marte.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Na época, surgiram teorias de que essa formação indicaria uma antiga civilização. Mas, para a decepção de muitos, atualmente já existe consenso no meio científico de que tudo não passa de uma ilusão de ótica.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Outra descoberta, feita em dezembro de 2023 pelo rover Zhurong, da China, revelou estruturas poligonais que foram formadas há bilhões de anos e estão localizadas a cerca de 35 m de profundidade no solo do “Planeta Vermelho”.</p>

     Foto: divulgação / nasa
  • <p>Os pesquisadores identificaram 16 dessas estruturas distribuídas em uma extensão de 1,2 km A descoberta indica uma presença mais ampla de terrenos semelhantes em Utopia Planitia, a vasta planície onde o rover Zhurong fez seu pouso.</p>

     Foto: Reprodução/Zhang et al
  • <p>Embora estruturas poligonais já tenham sido identificadas por outros robôs que exploram Marte, esta foi a primeira vez que elas encontradas a alguns metros abaixo do solo. Veja outras descobertas curiosas em Marte!</p>

     Foto: Daniele Colucci/Unsplash
  • <p>Marte é um planeta rochoso com superfície que contém basalto. A sonda Phoenix enviou dados que mostraram que o solo marciano é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>A cor avermelhada do planeta se deve à concentração de óxido de ferro em sua superfície. </p>

    Foto: ESA & MPS wikimedia commons
  • <p>Marte é o quarto planeta da Via Láctea a partir do Sol . Na foto, um pôr-do-sol visto de Marte (gravado pelo robô Spirit).</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Em junho de 2023, uma sonda da NASA fez uma impressionante imagem em 3D das dunas de Marte. Elas ficam numa região chamada Cratera Gamboa, que tem 1 km de extensão e é coberta por cristas sinuosas, separadas por até 10 m de distância.</p>

     Foto: divulgação NASA
  • <p>No mesmo dia, a espaçonave chinesa Tianwen-1 fez uma imagem detalhada de Phobos, uma das duas luas de Marte. Dá pra ver a cratera Opik, de 2 km de diâmetro, batizada em homenagem ao astrônomo estoniano Ernst Opik.</p>

     Foto: divulgação
  • <p>Semelhante a uma batata, Phobos orbita o planeta Marte a 6 mil km da superfÃ­cie. Segundo especialistas, as marcas devem ter sido criadas por impactos no passado.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Em julho de 2022, um emaranhado de fios, semelhantes a macarrões, foram encontrados em Marte. Astrônomos disseram que tratam-se de restos do paraquedas usado para o pouso de um robô. Ou seja, lixo espacial.</p>

     Foto: divulgação NASA
  • <p>Um mês antes, um pedaço de alumínio, preso entre rochas, tinha sido encontrado em Marte. Cientistas disseram que o material se tratava de uma manta térmica usada para proteção do robô. </p>

    Foto: divulgação Nasa
  • <p>Na ocasião, o objeto foi localizado pelo rover (veículo de exploração espacial) Perseverance, que desde fevereiro de 2021 percorre a superfície do planeta e envia registros das descobertas. </p>

    Foto: Divulgação Nasa
  • <p>Em abril de 2022, especialistas alertaram para o risco de entrada de vírus alienígenas na Terra a partir de 2030, quando está previsto o envio de amostras de materiais de Marte pelo robô Perseverance. </p>

    Foto: domínio público
  • <p>Por outro lado, estudos também já indicaram que a superfície de Marte é composta por uma mistura tóxica que eliminaria microorganismos como bactérias. </p>

    Foto: Reprodução do site awebic.com
  • <p>Marte também tem sido alvo de fake news. Em 2021, foi divulgado que fungos tinham sido encontrados no planeta, mas depois a “informação” foi desmentida por cientistas.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Marte é tão intrigante para os “terráqueos” que sempre inspirou as artes plásticas, literatura e cinema. Até o personagem Robinson Crusoe foi parar no planeta em uma ficção de 1964. </p>

    Foto: divulgação
  • <p>O ator Arnold Schwarzenegger também já viveu um homem ligado a Marte no filme “O Vingador do Futuro” (1990), do diretor Paul Verhoeven.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>O planeta também inspirou a comédia pastelão “Marte Ataca!”, de Tim Burton, que provocou muitas risadas em 1996 com uma sátira sobre uma invasão marciana. </p>

    Foto: divulgação
  • <p>Em 2015, foi lanÃ§ado o filme “Perdido em Marte”, sucesso de pÃºblico e crÃ­tica. Matt Damon vive o astronauta Mark Watney, enviado para uma missÃ£o no planeta. Ele Ã© dado como morto e acaba tendo que sobreviver sozinho. </p>

    Foto: divulgaÃ§Ã£o
