Gigantes: Tenistas que ganharam o cobiçado ‘Golden Slam’
Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Novak Djokovic alcançou o lugar mais alto do pódio ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz. Dessa forma, ele se tornou o quinto tenista a alcançar o Golden Slam, nas disputas simples.Foto: Instagram @djokernole
O termo em inglês se refere a quem ganhou os quatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e o torneio de tênis das Olimpíadas.Foto: Instagram @djokernole
Em 2024, aos 37 anos, Djokovic se tornou o tenista mais velho a conquistar o ouro em Olimpíadas desde o retorno do tênis ao programa, em Seul 1988. Na carreira, ele venceu 10 vezes o torneio Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros.Foto: André Gemmer/CBT
O sérvio entrou na lista que tem a alemã Steffi Graf como pioneira, em 1988. Além dela, André Agassi, em 1999, Rafael Nadal, em 2010, e Serena Williams, em 2012, também obtiveram o Golden Slam.Foto: - Instagram @djokernole
Ele é o recordista de títulos de Grand Slams e quem ficou mais semanas como número 1 do mundo. Além de ser o recordista de títulos de Masters 1000, de conquistas do ATP Finals, e em mais temporadas encerradas como número 1 do mundo (8 vezes).Foto: Instagram @djokernole
Stefanie Maria Graf nasceu em Mannheim, na Alemanha, mas foi radicada nos Estados Unidos. Filha de Peter Graf, é considerada uma das melhores tenistas da história.Foto: Reprodução do Instagram @steffi_graf1
Ela conquistou 22 títulos de Grand Slam e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão, em 1988 de Seul, na Coreia do Sul.Foto: Reprodução do Instagram @steffi_graf1
Foi a primeira tenista a ter vencido os quatro torneios do Grand Slam e os Jogos Olímpicos na mesma temporada, completando o Golden Slam. Ela conseguiu o feito e todas as conquistas no mesmo ano (1988).Foto: Reprodução do X @WeAreTennisTR
A alemã colecionou conquistas na carreira. Entre elas, Australian Open (1988-90, 1994), Roland Garros (1987-88, 1993, 1995-96, 1999), Wimbledon (1988-89, 1991-93, 1995-96), US Open (1988-89, 1993, 1995-96) e Olimpíada de Seul (1988).Foto: - Reprodução do Instagram @steffi_graf1
Steffi retirou-se das quadras em 1999 e foi introduzida no International Tennis Hall of Fame em 2004. É casada com o também ex-tenista Andre Agassi.Foto: Reprodução do Instagram @steffi_graf1
Andre Kirk Agassi nasceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, e ganhou oito títulos do Grand Slam ao longo de sua carreira, tendo uma grande rivalidade com o tenista Pete Sampras.Foto: Reprodução do instagram @Andre Agassi
Agassi alcançou o topo do ranking em 1995, posição que ocupou por 30 semanas na carreira. Conquistou os seguintes títulos na carreira: Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992), US Open (1994, 1999) e Olimpíada de Atlanta (1996).Foto: Reprodução do instagram @Andre Agassi
Em 2014, Agassi foi considerado pela Revista Tênis um dos “10 tenistas que transformaram a forma como o tênis é jogado”. Entrou de vez para a história da modalidade ao conquistar o ouro nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e obter o Golden Slam.Foto: Reprodução do X @usta
Foi casado com a atriz estadunidense Brooke Shields de 1997 a 1999. Atualmente, está casado, desde 2001, com a ex-tenista alemã, Steffi Graf, com quem tem 2 filhos, Jaden e Jaz.Foto: Reprodução do instagram @Andre Agassi
Rafael Nadal Parera nasceu em Manacor, na Espanha e é considerado um dos maiores tenistas de todos os tempos, ao lado de Rod Laver, Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras e Andre Agassi.Foto: Reprodução do Instagram @rafaelnadal
Foi o primeiro tenista masculino a conquistar 22 Grand Slams, porém foi ultrapassado no dia 11 de junho de 2023, após Djokovic conquistar seu 23° título vencendo Roland Garros. O sérvio, agora, possui 24 títulos de Grand Slams na carreira.Foto: Reprodução do Instagram @rafaelnadal
Ele se tornou o “rei do saibro”, tendo as seguinte conquistas: Australian Open (2009), Roland Garros (2005-08, 2010-14, 2017-20, 2022), Wimbledon (2008, 2010), US Open (2010, 2013, 2017, 2019) e Olimpíada de Pequim (2008).Foto: Reprodução do Instagram @rafaelnadal
Ao conseguir o lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, também passou a fazer parte dos tenistas que conquistaram o Golden Slam.Foto: Reprodução de vídeo ABC NEWS
Serena Jameka Williams nasceu em Saginaw, nos Estados Unidos, e se tornou uma das maiores atletas de todos os tempos e uma das melhores e mais vitoriosas tenistas da história do esporte.Foto: Reprodução do Instagram @serenawilliams
Serena marcou seu nome dentro das quadras por ser a maior campeã de Grand Slam na era aberta, com 23 títulos, tendo superado a alemã Steffi Graf no Australian Open 2017.Foto: Wikimedia Commons
Serena conquistou os seguintes títulos: Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009-10, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16), US Open (1999, 2002, 2008, 2012-14) e Olimpíadas de Londres (2012).Foto: Wikimedia Commons
A irmã de Venus Williams conquistou o Golden Slam ao ficar com o ouro nas Olimpíadas das de 2012, em Londres, em uma bela final contra Maria Sharapova.Foto: Reprodução de vídeo EUROSPORT
Nas duplas, Pam Shriver (EUA), Gigi Fernández (PUE/EUA). Todd Woodbridge (AUS), Mark Woodforde (AUS), Serena Williams (EUA), Venus Williams (EUA), Daniel Nestor (CAN), Mate Pavic (CRO), Bob Bryan (EUA) e Mike Bryan (EUA), Barbora Krejcikova (TCH), Katerina Siniakova (TCH) e Sara Errani (ITA) têm o “Golden Slam”.Foto: Wikimedia Commons