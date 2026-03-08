Saiba quanto tempo durou e como foi a partida mais longa da história do tênis
O jogo histórico foi entre o norte-americano John Isner e o francês Nicolas Mahut, pela primeira rodada do Torneio de Wimbledon, em Londres.Foto: montagem / wikimedia commons
A partida começou no dia 22 de junho e precisou ser interrompida duas vezes por falta de luz natural.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
A exaustiva “batalha” entre os tenistas teve 980 pontos e 183 games, com Isner vencendo por 3 sets a 2.Foto: Voo de Mar/Wikimédia Commons
O jogo foi disputado na quadra 18 de Wimbledon, com capacidade para pouco mais de 700 pessoas. No local, foi instalada uma placa registrando o recorde histórico.Foto: - Jonotennis/Wikimédia Commons
Nicolas Mahut era apenas o 148 do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e John Isner o 23º cabeça de chave do torneio.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
No primeiro dia da partida, foram disputados quatro sets, com dois sets vencidos por cada um dos tenistas. Durante o quinto set, com mais de três horas de jogo, o confronto foi interrompido às 21h07, com o céu londrino já escuro.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
No dia 23 de junho, os tenistas regressaram à quadra 18 para uma disputa renhida e, com o quinto e decisivo set empatado em incríveis 59 a 59, foi necessária uma nova paralisação às 21h10 locais, já sem luz natural.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
A extensão do jogo foi tão inusitada que o placar de Wimbledon colapsou após o 50 a 50 – pontuação máxima programada pelo sistema. O marcador apagou e o árbitro de cadeira, Mohamed Lahyani, passou a ter de narrar os games para os espectadores não perderem a conta.Foto: Bruno Girin/Wikimédia Commons
À época, o Torneio de Wimbledon não previa a disputa de um tie-break. Assim, quando o quinto set marcava 5 a 5 só haveria um vencedor quando um dos tenistas abrisse dois games de vantagem.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
Em 2019, entrou em vigor a nova regra com tie-break a partir da igualdade por 12 a 12 no quinto set – com contagem simples, sem o modelo de 15, 30 e 40 que forma um game.Foto: Reprodução do X @Wimbledon
No terceiro dia do jogo, o público presente na quadra ainda teria mais 65 minutos de disputa para desfrutar. Quando o quinto set já havia superado um total de oito horas, Isner conseguiu, enfim, concluir um match point e vencer por 70 a 68, avançando à segunda rodada.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
“Quando paramos no segundo dia, pensei que estava sonhando. Eu parecia estar delirando”, declarou o norte-americano ao site oficial de Wimbledon, tentando traduzir em palavras a sensação de cansaço em quadra.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
O jogo acumulou recordes, entre eles o de maior número de aces (pontos direto de saque). Foram 216 pontos obtidos dessa maneira – 113 para Isner e 103 de Mahmut.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
A partida quebrou outros sete recordes do tÃªnis, destacando-se o de set mais longo da histÃ³ria (11 horas e cinco minutos) e maior nÃºmero de pontos conquistados em um duelo (502 para Mahut).Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo Facebook Wimbledon
No dia seguinte, o esgotado Isner precisou voltar à quadra para a segunda rodada e acabou facilmente derrotado pelo holandês Thiemo de Bakker por 3 sets a 0 (6/0, 6/3 e 6/2), em apenas uma hora e 14 minutos.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
Em 2011, Nicolas Mahut lançou o livro “Le Match de Ma Vie” (“O Jogo da Minha Vida”), em que relata ter passado por um quadro de depressão nos três meses seguintes ao jogo “interminável”, além de terríveis dores nas costas.Foto: Reprodução de vídeo Facebook Wimbledon
Em 2018, John Isner atingiu sua melhor performance na carreira ao chegar nas semifinais do Torneio de Wimbledon e vencer o Masters 1000 em Miami. Esses resultados o colocaram em oitavo lugar no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) à época.Foto: Reprodução de Youtube ESPN
Wimbledon é o torneio de tênis mais antigo do mundo (criado em 1877) e compõe uma das quatro competições do chamado Grand Slam – os mais importantes do calendário anual da modalidade – ao lado de Australian Open (Melbourne, na Austrália), Roland Garros (Paris, na França) e US Open (Nova York).Foto: Reprodução do X @Wimbledon
Além disso, o torneio londrino é o único dos quatro a ser disputada em quadra de grama.Já os outros três grandes torneios utilizam tipos diferentes de piso: o Australian Open e o US Open são jogados em quadras duras, enquanto Roland Garros, na França, é realizado no saibro, conhecido por favorecer trocas de bola mais longas e partidas mais estratégicas.Foto: Me3154a/Wikimédia Commons
