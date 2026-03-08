Charutos: luxo, tradição e os perigos por trás da fumaça
-
Os charutos são mais do que um simples produto de tabaco; são uma experiência cultural rica e sofisticada. Com raízes que remontam às civilizações antigas, seu consumo é associado a momentos de celebração e relaxamento.Entretanto, fazem mal à saúde.Foto: Youtube/ Insider Português
-
Desde os icônicos habanos cubanos até variedades de outros países, cada charuto apresenta uma complexidade de sabores e aromas. Saiba um pouco sobre a história, os tipos e as melhores práticas para apreciar essa tradição única.Foto: Wikimedia Commons/ Wolfgang Sauber
-
A origem do charuto é envolta em mistério, mas acredita-se que o cultivo do tabaco começou na província de Yucatán, no México, pelos maias.Foto: Youtube/Gaëtan Piolot
-
Uma relíquia do século X encontrada na Guatemala mostra um maia fumando folhas de tabaco amarradas, sugerindo que a prática remonta a mais de dois milênios.Foto: Wikimedia Commons/Rigostar
-
-
O primeiro registro oficial do tabaco ocorreu em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas. Encontrados durante a expedição, os charutos primitivos eram chamados de “cohiba”, um nome que hoje representa uma renomada marca cubana.Foto: Guillermo Rodriguez - Flickr
-
Com a colonização europeia, o hábito de fumar se espalhou rapidamente. Os conquistadores introduziram o tabaco na Espanha e Portugal no século XVI.Foto: Daniel Prado Unsplash
-
Inicialmente, o tabaco tinha usos medicinais. Catarina de Médicis, rainha da França, foi apresentada ao tabaco pelo embaixador francês Jean Nicot e o usava para tratar enxaquecas, o que levou a planta a ser chamada de “erva da rainha”.Foto: Wikimedia Commons/Art UK
-
-
Os charutos variam em potência, dependendo das folhas utilizadas. Em Cuba, eles são classificados em cinco categorias: suave, meio-suave, médio, meio-forte e forte.Foto: Youtube/ioseph.lounge
-
A principal distinÃ§Ã£o entre um “charuto puro” e um “habano” Ã© que este Ãºltimo Ã© fabricado em Cuba e possui uma denominaÃ§Ã£o de origem protegida.Foto: Youtube/ioseph.lounge
-
Os habanos são considerados os melhores do mundo devido ao solo e clima cubanos, que conferem características únicas de sabor e aroma que não podem ser replicadas em outros lugares.Foto: Jongleur100/Wikimédia Commons
-
-
Embora existam charutos mais suaves de outras regiões, os cubanos são frequentemente buscados por quem valoriza intensidade e qualidade.Foto: Wikimedia Commons/Arths-at
-
A qualidade de um charuto pode ser avaliada pela aparência. A capa deve ter brilho, textura suave e cortes perfeitos. A potência é determinada pela combinação das folhas internas.Foto: Wikimedia Commons/NickWinslow
-
Além de Cuba, outros países produzem charutos de qualidade, como República Dominicana, Brasil, Honduras, México e Jamaica.Foto: Youtube/Insider Português
-
-
O clima das Américas é ideal para o cultivo do tabaco, que requer condições de umidade específicas.Foto: Rojinegro81 - Wikimédia Commons
-
Fumar charutos apresenta riscos à saúde, mas a forma de consumo é diferente da do cigarro. Os charutos não devem ser tragados, o que significa que a fumaça não entra nos pulmões, diferentemente do que acontece com os cigarros.Foto: Imagem gerada por i.a
-
Outra diferença é que os cigarros contêm aditivos prejudiciais, como alcatrão e elementos artificiais.Foto: José Fernandes / commons wikimedia
-
-
O charuto é frequentemente associado a momentos de tranquilidade e prazer, ao invés da pressa comum ao fumar um cigarro, aliás.Foto: aamiraimer pixabay
-
Ele é desfrutado em ocasiões sociais, acompanhado de uma bebida, enquanto o cigarro está ligado a estresse e vício. Existem charutos que podem ser fumados em 1 hora e meia.Foto: Imagem de Annette por Pixabay
-
Os charutos têm uma rica história que remonta a civilizações antigas e evoluíram para se tornar um símbolo de prazer e ritual.Foto: Wikimedia Commons/kuhnmi
-