Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Entenda por que algumas frutas são melhores do que outras para o preparo de geleias

RF
Redação Flipar
  • <p>Nem todas as frutas apresentam o mesmo rendimento no preparo de geleias, pois algumas possuem composição natural mais favorável à formação da textura característica desse alimento. Um dos principais fatores é a presença de pectina, uma substância que atua como agente natural de espessamento e permite que a mistura adquira consistência sem necessidade de grandes adições externas.</p> <p>Frutas com maior concentração desse componente tendem a produzir geleias mais firmes e estáveis, com melhor

    Nem todas as frutas apresentam o mesmo rendimento no preparo de geleias, pois algumas possuem composição natural mais favorável à formação da textura característica desse alimento. Um dos principais fatores é a presença de pectina, uma substância que atua como agente natural de espessamento e permite que a mistura adquira consistência sem necessidade de grandes adições externas.

    Frutas com maior concentração desse componente tendem a produzir geleias mais firmes e estáveis, com melhor Foto: Divulgação Millena Moreira

  • <p>Morango – Tem um sabor doce e levemente ácido, que se intensifica na geleia. Contêm pectina moderada, o que ajuda a engrossar.</p>

    Morango – Tem um sabor doce e levemente ácido, que se intensifica na geleia. Contêm pectina moderada, o que ajuda a engrossar.

     Foto: Imagem de Filip Filipovi? por Pixabay
  • <p>Como fazer? Lave e corte os morangos, adicione açúcar (a proporção geralmente é de 1:1 com a fruta) e suco de limão para realçar o sabor e ajudar na gelificação. Cozinhe em fogo médio até a mistura engrossar.</p>

    Como fazer? Lave e corte os morangos, adicione açúcar (a proporção geralmente é de 1:1 com a fruta) e suco de limão para realçar o sabor e ajudar na gelificação. Cozinhe em fogo médio até a mistura engrossar.

     Foto: Imagem de Markus Spiske por Pixabay
  • <p>Amora – Rica em pectina e com um sabor intenso, as amoras fazem uma geleia densa e aromática.</p>

    Amora – Rica em pectina e com um sabor intenso, as amoras fazem uma geleia densa e aromática.

     Foto: Imagem de Gábor Adonyi por Pixabay
  • <p>Como fazer? Combine amoras, açúcar e um pouco de suco de limão. Cozinhe até a fruta se desmanchar e a mistura engrossar, mexendo frequentemente.</p>

    Como fazer? Combine amoras, açúcar e um pouco de suco de limão. Cozinhe até a fruta se desmanchar e a mistura engrossar, mexendo frequentemente.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>Framboesa – Possui sabor vibrante e acidez equilibrada, ideal para geleias frescas e intensas.</p>

    Framboesa – Possui sabor vibrante e acidez equilibrada, ideal para geleias frescas e intensas.

     Foto: Imagem de ????? ???????? por Pixabay
  • <p>Como fazer? Misture framboesas com açúcar e limão. Cozinhe em fogo baixo até que a geleia tenha a consistência desejada, aproximadamente 20-30 minutos</p>

    Como fazer? Misture framboesas com açúcar e limão. Cozinhe em fogo baixo até que a geleia tenha a consistência desejada, aproximadamente 20-30 minutos

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>Mirtilo – Rico em antioxidantes, o mirtilo dÃ¡ uma cor intensa e sabor doce Ã  geleia.</p>

    Mirtilo – Rico em antioxidantes, o mirtilo dÃ¡ uma cor intensa e sabor doce Ã  geleia.

     Foto: Imagem de aergtrh por Pixabay
  • <p>Como fazer? Misture mirtilos com açúcar e limão. Cozinhe em fogo médio até que os mirtilos se rompam e a mistura engrosse.</p>

    Como fazer? Misture mirtilos com açúcar e limão. Cozinhe em fogo médio até que os mirtilos se rompam e a mistura engrosse.

     Foto: Imagem de dennisyang988 por Pixabay
  • <p>Maçã – Naturalmente rica em pectina, o que ajuda a espessar geleias sem a necessidade de adicionar pectina extra.</p>

    Maçã – Naturalmente rica em pectina, o que ajuda a espessar geleias sem a necessidade de adicionar pectina extra.

     Foto: Imagem de alandsmann por Pixabay
  • <p>Como fazer? Descasque, corte e cozinhe as maçãs com açúcar e um pouco de água. Adicione canela ou gengibre, se desejar, e cozinhe até a consistência desejada.</p>

    Como fazer? Descasque, corte e cozinhe as maçãs com açúcar e um pouco de água. Adicione canela ou gengibre, se desejar, e cozinhe até a consistência desejada.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>Marmelo – Muito rico em pectina, ideal para geleias firmes. E tem uma importante função para regularizar o intestino.</p>

    Marmelo – Muito rico em pectina, ideal para geleias firmes. E tem uma importante função para regularizar o intestino.

     Foto: Imagem de LoggaWiggler por Pixabay
  • <p>Como fazer? Descasque e corte o marmelo, cozinhe com água até amolecer. Adicione açúcar e continue cozinhando até obter uma geleia espessa e clara.</p>

    Como fazer? Descasque e corte o marmelo, cozinhe com água até amolecer. Adicione açúcar e continue cozinhando até obter uma geleia espessa e clara.

     Foto: Sharon Hahn Darlin wikimedia commons
  • <p>Frutas cítricas – Laranja, limão e tangerina têm alto teor de ácido e pectina, ajudando a formar geleias firmes com sabor refrescante.</p>

    Frutas cítricas – Laranja, limão e tangerina têm alto teor de ácido e pectina, ajudando a formar geleias firmes com sabor refrescante.

     Foto: Xiaolong Wong/Unsplash
  • <p>Como fazer? Use a casca e o suco. Cozinhe com açúcar, adicionando a pectina natural da fruta. Deixe ferver até engrossar.</p>

    Como fazer? Use a casca e o suco. Cozinhe com açúcar, adicionando a pectina natural da fruta. Deixe ferver até engrossar.

     Foto: Imagem de ????? ????????? por Pixabay
  • <p>Manga – Doce e perfumada, adicionando um sabor tropical às geleias. O consumidor pode optar entre diferentes tipos de manga. Entre eles, espada, rosa e carlotinha.</p>

    Manga – Doce e perfumada, adicionando um sabor tropical às geleias. O consumidor pode optar entre diferentes tipos de manga. Entre eles, espada, rosa e carlotinha.

     Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
  • <p>Como fazer? Corte a manga em pedaços, misture com açúcar e suco de limão. Cozinhe até a fruta desmanchar e a mistura atingir o ponto de geleia.</p>

    Como fazer? Corte a manga em pedaços, misture com açúcar e suco de limão. Cozinhe até a fruta desmanchar e a mistura atingir o ponto de geleia.

     Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
  • <p>Para fazer geleias em casa, é recomendado usar panelas grandes, já que a mistura irá borbulhar e expandir durante o cozimento.</p>

    Para fazer geleias em casa, é recomendado usar panelas grandes, já que a mistura irá borbulhar e expandir durante o cozimento.

     Foto: Inteligência Artificial
  • <p>Durante o preparo, não esqueça de testar o ponto da geleia. Coloque uma colher de chá de geleia em um prato gelado; se a mistura formar rugas quando empurrada, está pronta.</p>

    Durante o preparo, não esqueça de testar o ponto da geleia. Coloque uma colher de chá de geleia em um prato gelado; se a mistura formar rugas quando empurrada, está pronta.

     Foto: Inteligência artificial
  • <p>Quando a geleia estiver pronta armazene em frascos ou potes de vidro esterilizados para armazenar a geleia e garantir uma longa duração.</p>

    Quando a geleia estiver pronta armazene em frascos ou potes de vidro esterilizados para armazenar a geleia e garantir uma longa duração.

     Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
  • <p>E fique ligado para armazenar da forma certa. Geleias caseiras devem ser guardadas em local fresco e escuro e refrigeradas após abertas.</p>

    E fique ligado para armazenar da forma certa. Geleias caseiras devem ser guardadas em local fresco e escuro e refrigeradas após abertas.

     Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay