Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Berço do Lego, Dinamarca tem parque dedicado ao brinquedo

RF
Redação Flipar
  • <p>Com o sucesso das peças coloridas de montar, a cidade inaugurou em junho de 1968 o primeiro parque temático da Lego, o Legoland Billund. </p>

    Com o sucesso das peças coloridas de montar, a cidade inaugurou em junho de 1968 o primeiro parque temático da Lego, o Legoland Billund.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>Três décadas antes, no pequeno município a quase 300 km da capital Copenhague nasceu o The Lego Group, que passaria a fabricar anos mais tarde as pecinhas que se tornaram populares mundo afora. </p>

    Três décadas antes, no pequeno município a quase 300 km da capital Copenhague nasceu o The Lego Group, que passaria a fabricar anos mais tarde as pecinhas que se tornaram populares mundo afora.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>Além da sede da empresa e do Legoland, Billund ainda abriga a Lego House, edifício de 12 mil metros quadrados composto por 25 milhões de peças Lego. </p>

    Além da sede da empresa e do Legoland, Billund ainda abriga a Lego House, edifício de 12 mil metros quadrados composto por 25 milhões de peças Lego.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>No interior da Lego House há inúmeras atividades educativas, lojas, restaurantes e até dinossauros reproduzidos com peças de Lego.</p>

    No interior da Lego House há inúmeras atividades educativas, lojas, restaurantes e até dinossauros reproduzidos com peças de Lego.

     Foto: Divulgaçao
  • <p>A Legoland Billund fica a pouco mais de um quilômetro da Lego House.</p>

    A Legoland Billund fica a pouco mais de um quilômetro da Lego House.

     Foto: Divulgaçao
  • <p>Com mais de 50 atrações para os visitantes, o parque temático Legoland Billund ocupa área de 140 mil metros quadrados. </p>

    Com mais de 50 atrações para os visitantes, o parque temático Legoland Billund ocupa área de 140 mil metros quadrados.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>O parque fica bem próximo ao aeroporto da cidade, o segundo mais movimentado da Dinamarca. </p>

    O parque fica bem próximo ao aeroporto da cidade, o segundo mais movimentado da Dinamarca.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>O espaço do Legoland Billund conta em sua estrutura com dois hotéis oficiais e uma vila para hospedagem. </p>

    O espaço do Legoland Billund conta em sua estrutura com dois hotéis oficiais e uma vila para hospedagem.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>O parque é dividido em 11 setores temáticos, com destaque para a Miniland, repleta de reproduções de lego de cidades e edifícios do mundo todo. </p>

    O parque é dividido em 11 setores temáticos, com destaque para a Miniland, repleta de reproduções de lego de cidades e edifícios do mundo todo.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>Entre as miniaturas de tijolos de plÃ¡stico em exibiÃ§Ã£o na Miniland estÃ£o um aeroporto e uma reproduÃ§Ã£o de 5,5 metros do maior arranha-cÃ©u do mundo, o Burj Khalifa, de Dubai, nos Emirados Ãrabes Unidos.</p>

    Entre as miniaturas de tijolos de plÃ¡stico em exibiÃ§Ã£o na Miniland estÃ£o um aeroporto e uma reproduÃ§Ã£o de 5,5 metros do maior arranha-cÃ©u do mundo, o Burj Khalifa, de Dubai, nos Emirados Ãrabes Unidos.

     Foto: Andrzej Otr?bski/Wikimedia Commons
  • <p>O Legoland Billund dispõe de quatro montanhas-russas, cinema 3D, labirinto de laser e outras atrações para entreter os visitantes. </p>

    O Legoland Billund dispõe de quatro montanhas-russas, cinema 3D, labirinto de laser e outras atrações para entreter os visitantes.

    Foto: - Divulgaçao
  • <p>Em 2024, foi inaugurada uma área temática da série infantil de televisão Peppa Pig, com recreação para as famílias.</p>

    Em 2024, foi inaugurada uma área temática da série infantil de televisão Peppa Pig, com recreação para as famílias.

     Foto: Divulgação
  • <p>Além do parque original na Dinamarca, há Legolands em outros sete países: Estados Unidos (Flórida, Califórnia e Nova York), Malásia, Emirados Árabes, Inglaterra, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. </p>

    Além do parque original na Dinamarca, há Legolands em outros sete países: Estados Unidos (Flórida, Califórnia e Nova York), Malásia, Emirados Árabes, Inglaterra, Alemanha, Japão e Coreia do Sul.

    Foto: - Divulgaçao
  • <p>A Legoland Billund é a terceira atração que recebe mais visitantes anualmente na Dinamarca, atrás somente de dois parque de diversões: Jardins de Tivoli, em Copenhague, e o Bakken, em Dyrehaven.</p>

    A Legoland Billund é a terceira atração que recebe mais visitantes anualmente na Dinamarca, atrás somente de dois parque de diversões: Jardins de Tivoli, em Copenhague, e o Bakken, em Dyrehaven.

     Foto: Divulgaçao
  • <p>Um dos brinquedos infantis mais vendidos do mundo, o Lego foi uma invenção da empresa familiar criada pelo carpinteiro e empresário dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, fundador do grupo que leva o nome do jogo de pequenas peças coloridas. </p>

    Um dos brinquedos infantis mais vendidos do mundo, o Lego foi uma invenção da empresa familiar criada pelo carpinteiro e empresário dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, fundador do grupo que leva o nome do jogo de pequenas peças coloridas.

    Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
  • <p>Nos primeiros anos, Kristiansen elaborou brinquedos de madeira, entre eles um pato. </p>

    Nos primeiros anos, Kristiansen elaborou brinquedos de madeira, entre eles um pato.

    Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
  • <p>Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa deixou de lado os produtos de madeira, matéria-prima escassa no período, e passou a estudar a possibilidade de usar plástico.</p>

    Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa deixou de lado os produtos de madeira, matéria-prima escassa no período, e passou a estudar a possibilidade de usar plástico.

     Foto: Divulgaçao
  • <p>Nos início dos anos 50, a Lego teve seu primeiro produto de sucesso comercial, um modelo em escala do trator Ferguson. A empresa vendeu em torno de 100 mil unidades em três anos.</p>

    Nos início dos anos 50, a Lego teve seu primeiro produto de sucesso comercial, um modelo em escala do trator Ferguson. A empresa vendeu em torno de 100 mil unidades em três anos.

     Foto: Divulgaçao LEGO GROUP
  • <p>A peÃ§a colorida foi patenteada pelo grupo familiar em 1958, quando jÃ¡ continha os encaixes em formato de tubos que a tornaram um brinquedo clÃ¡ssico. </p>

    A peÃ§a colorida foi patenteada pelo grupo familiar em 1958, quando jÃ¡ continha os encaixes em formato de tubos que a tornaram um brinquedo clÃ¡ssico.

    Foto: Benjamin D. Esham/Wikimedia Commons
  • <p>Passadas mais de seis décadas, a Lego mantém seu prestígio. A empresa registrou crescimento nas vendas em 2023 apesar do “mercado de brinquedos mais fraco dos últimos 15 anos”, de acordo com informe da corporação. </p>

    Passadas mais de seis décadas, a Lego mantém seu prestígio. A empresa registrou crescimento nas vendas em 2023 apesar do “mercado de brinquedos mais fraco dos últimos 15 anos”, de acordo com informe da corporação.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>O grupo dinamarquês divulgou aumento de 4% nas vendas dos tijolos de plástico coloridos no ano, enquanto o mercado global de brinquedos teve queda de 7%. </p>

    O grupo dinamarquês divulgou aumento de 4% nas vendas dos tijolos de plástico coloridos no ano, enquanto o mercado global de brinquedos teve queda de 7%.

    Foto: Divulgaçao
  • <p>Em 2023, com a expansão nos mercados de Estados Unidos e Europa, a Lego abriu 147 novas lojas próprias e atingiu a marca de 1.031 no total. </p>

    Em 2023, com a expansão nos mercados de Estados Unidos e Europa, a Lego abriu 147 novas lojas próprias e atingiu a marca de 1.031 no total.

    Foto: Divulgaçao
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay