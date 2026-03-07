Assine
Langsat: fruta exótica tem polpa translúcida e suculenta

Redação Flipar
  • <p>Fruto tropical originário do Sudeste Asiático, especialmente da Malásia, Indonésia e Filipinas, o langsat ainda é pouco conhecido fora dessa região. Ele possui um sabor que lembra uma mistura de manga e abacaxi e oferece uma experiência gastronômica única.</p>

    Fruto tropical originário do Sudeste Asiático, especialmente da Malásia, Indonésia e Filipinas, o langsat ainda é pouco conhecido fora dessa região. Ele possui um sabor que lembra uma mistura de manga e abacaxi e oferece uma experiência gastronômica única.

     Foto: Dericks-Tan /Wikimédia Commons
  • <p>Este fruto (Lansium domesticum) foi introduzido em outras áreas tropicais, incluindo Havaí, Suriname e Costa Rica. Uma lenda popular na Indonésia conta que ele surgiu como um remédio para uma praga que atacava as plantações de arroz.</p>

    Este fruto (Lansium domesticum) foi introduzido em outras áreas tropicais, incluindo Havaí, Suriname e Costa Rica. Uma lenda popular na Indonésia conta que ele surgiu como um remédio para uma praga que atacava as plantações de arroz.

     Foto: Flickr Zami Zahari
  • <p>Assim, ele apresenta duas variedades: Duku e Longkong. O primeiro Ã© mais doce e arredondado, com casca mais grossa e sem lÃ¡tex. O segundo, por sua vez, tem origem na TailÃ¢ndia, de redondo a oblongos, e possui menos sementes.</p>

    Assim, ele apresenta duas variedades: Duku e Longkong. O primeiro Ã© mais doce e arredondado, com casca mais grossa e sem lÃ¡tex. O segundo, por sua vez, tem origem na TailÃ¢ndia, de redondo a oblongos, e possui menos sementes.

     Foto: Flickr Linda Idris
  • <p>Desse modo, este fruto cresce em árvores de pequeno porte, que raramente ultrapassam os 10 metros de altura, se apresenta em forma de cachos e pertence à família das Meliaceae, a mesma do mogno.</p>

    Desse modo, este fruto cresce em árvores de pequeno porte, que raramente ultrapassam os 10 metros de altura, se apresenta em forma de cachos e pertence à família das Meliaceae, a mesma do mogno.

     Foto: - Ramon FVelasquez/Wikimédia Commons
  • <p>Contudo, este fruto é sensível e possui baixo tempo de conservação. Por isso, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.</p>

    Contudo, este fruto é sensível e possui baixo tempo de conservação. Por isso, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Nesse sentido, o langsat se assemelha a uma pequena batata ou a um dente de alho grande, com uma casca fina que varia do amarelo pálido ao bege.</p>

    Nesse sentido, o langsat se assemelha a uma pequena batata ou a um dente de alho grande, com uma casca fina que varia do amarelo pálido ao bege.

     Foto: Creative Commons
  • <p>A saborosa polpa, por sua vez, é dividida em cinco ou seis segmentos, sendo translúcida e suculenta, semelhante à da lichia ou do mangostão.</p>

    A saborosa polpa, por sua vez, é dividida em cinco ou seis segmentos, sendo translúcida e suculenta, semelhante à da lichia ou do mangostão.

     Foto: Izham Alias/Wikimédia Commons
  • <p>Este fruto é cultivado principalmente na Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas e em algumas regiões do sul da China. Entretanto, ele também, nas últimas décadas, tem aparecido com mais frequência em algumas plantações no Brasil, especialmente na região Norte.</p>

    Este fruto é cultivado principalmente na Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas e em algumas regiões do sul da China. Entretanto, ele também, nas últimas décadas, tem aparecido com mais frequência em algumas plantações no Brasil, especialmente na região Norte.

     Foto: Imagem de Fathima Shanas por Pixabay
  • <p>Ele tende a prosperar com alta umidade e pouca seca e pode ser encontrado em pomares. Tem preferência por climas tropicais úmidos, solos ricos e bem drenados. Assim, cresce geralmente na sombra parcial de árvores maiores em seu habitat natural.</p>

    Ele tende a prosperar com alta umidade e pouca seca e pode ser encontrado em pomares. Tem preferência por climas tropicais úmidos, solos ricos e bem drenados. Assim, cresce geralmente na sombra parcial de árvores maiores em seu habitat natural.

     Foto: Creative Commons
  • <p>A árvore leva cerca de sete a oito anos para começar a produzir frutos, o que limita sua produção. Ela, então, precisa de uma quantidade significativa de água e uma temperatura estável ao longo do ano.</p>

    A árvore leva cerca de sete a oito anos para começar a produzir frutos, o que limita sua produção. Ela, então, precisa de uma quantidade significativa de água e uma temperatura estável ao longo do ano.

     Foto: Flickr YeohTheanKheng
  • <p>A propagação mais eficiente deste fruto acontece por estaquia ou enxertia, pois preservam as características genéticas desejadas. No momento, pesquisas têm testado novas formas de adaptação em estufas ou vasos para a disseminação desse alimento.</p>

    A propagação mais eficiente deste fruto acontece por estaquia ou enxertia, pois preservam as características genéticas desejadas. No momento, pesquisas têm testado novas formas de adaptação em estufas ou vasos para a disseminação desse alimento.

     Foto: Midori /Wikimédia Commons
  • <p>Nas artes, o artista filipino Félix Resurrección Hidalgo criou uma bonita pintura, que reproduzia uma vendedora de Langsats.</p>

    Nas artes, o artista filipino Félix Resurrección Hidalgo criou uma bonita pintura, que reproduzia uma vendedora de Langsats.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>O sabor é predominantemente uma combinação de doçura e acidez, porém algumas variedades podem apresentar um leve amargor devido às sementes.</p>

    O sabor é predominantemente uma combinação de doçura e acidez, porém algumas variedades podem apresentar um leve amargor devido às sementes.

     Foto: Imagem de Fathima Shanas por Pixabay
  • <p>Por isso, para consumi-lo, basta pressionar levemente o fruto para romper a casca fina e revelar os segmentos translúcidos. Em seguida, remova cuidadosamente as sementes amargas para desfrutar de seu sabor único.</p>

    Por isso, para consumi-lo, basta pressionar levemente o fruto para romper a casca fina e revelar os segmentos translúcidos. Em seguida, remova cuidadosamente as sementes amargas para desfrutar de seu sabor único.

     Foto: Flickr ??c Tr?ng Nghiêm
  • <p>AlÃ©m disso, este fruto Ã© usado na medicina tradicional do Sudeste AsiÃ¡tico por suas supostas propriedades terapÃªuticas. A casca da Ã¡rvore Ã© usada contra a malÃ¡ria e a disenteria, enquanto as sementes trituradas sÃ£o empregadas no tratamento da febre.</p>

    AlÃ©m disso, este fruto Ã© usado na medicina tradicional do Sudeste AsiÃ¡tico por suas supostas propriedades terapÃªuticas. A casca da Ã¡rvore Ã© usada contra a malÃ¡ria e a disenteria, enquanto as sementes trituradas sÃ£o empregadas no tratamento da febre.

     Foto: Flickr Yun Huang Yong
  • <p>Quando a casca do fruto é seca e queimada, serve como repelente de mosquitos, enquanto o suco é utilizado para aliviar diarreias e inflamações intestinais.</p>

    Quando a casca do fruto é seca e queimada, serve como repelente de mosquitos, enquanto o suco é utilizado para aliviar diarreias e inflamações intestinais.

     Foto: Flickr Rob and Stephanie Levy
  • <p>Entre as receitas tradicionais na Ásia, destacam-se o xarope de langsat, a geleia e o fruto seco, que concentra seus sabores. Ele também pode ser ingrediente popular em saladas de frutas tropicais, onde sua acidez se destaca.</p>

    Entre as receitas tradicionais na Ásia, destacam-se o xarope de langsat, a geleia e o fruto seco, que concentra seus sabores. Ele também pode ser ingrediente popular em saladas de frutas tropicais, onde sua acidez se destaca.

     Foto: Flickr Eric Hunt
  • <p>Em algumas regiões da Ásia, o langsat pode ser fermentado para produzir uma bebida levemente alcoólica, semelhante ao sidra. Afinal, ele tem um sabor característico que permite a combinação com outros ingredientes como capim-limão, gengibre e coco.</p>

    Em algumas regiões da Ásia, o langsat pode ser fermentado para produzir uma bebida levemente alcoólica, semelhante ao sidra. Afinal, ele tem um sabor característico que permite a combinação com outros ingredientes como capim-limão, gengibre e coco.

     Foto: Flickr Dinesh Kumar
  • <p>Outros cozinheiros podem incorporar o langsat em criações culinárias contemporâneas. Ele pode estar presente em sorvetes, molhos agridoce para frutos do mar, marinadas para carnes brancas e coquetéis exóticos.</p>

    Outros cozinheiros podem incorporar o langsat em criações culinárias contemporâneas. Ele pode estar presente em sorvetes, molhos agridoce para frutos do mar, marinadas para carnes brancas e coquetéis exóticos.

     Foto: Flickr zol m
  • <p>O langsat é rico em nutrientes, incluindo vitamina C, fibras e antioxidantes, tornando-se uma opção saudável para quem busca uma alimentação equilibrada.</p>

    O langsat é rico em nutrientes, incluindo vitamina C, fibras e antioxidantes, tornando-se uma opção saudável para quem busca uma alimentação equilibrada.

     Foto: Flickr Mike Bush
  • <p>Ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto as fibras presentes na fruta promovem a saúde digestiva. Os antioxidantes encontrados nesta fruta também desempenham um papel importante na proteção das células.</p>

    Ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto as fibras presentes na fruta promovem a saúde digestiva. Os antioxidantes encontrados nesta fruta também desempenham um papel importante na proteção das células.

     Foto: Flickr Rob and Stephanie Levy
  • <p>É importante ressaltar que muitas das propriedades medicinais do langsat ainda estão sendo estudadas e confirmadas cientificamente. Uma delas é a presença de tetranortriterpenóides, que apresentam propriedades antimaláricas e antitumorais.</p>

    É importante ressaltar que muitas das propriedades medicinais do langsat ainda estão sendo estudadas e confirmadas cientificamente. Uma delas é a presença de tetranortriterpenóides, que apresentam propriedades antimaláricas e antitumorais.

     Foto: Flickr I.J. Kasim
