Nem tudo que chamamos de fruta realmente é — e o contrário também acontece

Redação Flipar
    Mas muitos alimentos que usamos como frutas vêm de outras partes da planta.O caju, por exemplo, tem seu “fruto” verdadeiro na castanha.

     Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
    O que comemos como se fosse a fruta é, na verdade, o pedúnculo floral, um falso fruto carnoso.

     Foto: CostaPPPR/Wikimedia Commons
    O morango também é um pseudofruto: a parte vermelha e suculenta vem do receptáculo da flor, enquanto os verdadeiros frutos são os pontinhos pretos na superfície.

     Foto: Imagem de Peter por Pixabay
    A maçã é outro exemplo de pseudofruto, pois se forma a partir do receptáculo floral, e não apenas do ovário da flor.

     Foto: Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay
    O figo é uma inflorescência invertida chamada sicono, onde os verdadeiros frutos são os pequenos grãos internos.

     Foto: Pixabay
    A pera, assim como a maçã, também é um pseudofruto que se forma do receptáculo floral desenvolvido.

     Foto: PIXABAY
    O abacaxi é uma infrutescência, formado pela fusão de vários ovários de flores distintas num único corpo.

     Foto: Pixabay
    A banana não resulta de um ovário fecundado, já que muitas cultivares são partenocárpicas, ou seja, se desenvolvem sem fecundação.

     Foto: wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves
    A jabuticaba é, de fato, um fruto verdadeiro, mas costuma ser confundida nesse grupo por crescer no tronco, o que a torna curiosa.

     Foto: Bruno.karkli/Wikipedia
    O tomate, ao contrário, é uma fruta verdadeira cientificamente, apesar de ser tratado como legume na culinária.

     Foto: freepik azerbaijan_stockers
    O pepino também é uma fruta botânica, ainda que usado em pratos salgados como saladas e conservas.

     Foto: Imagem de Alexey Hulsov por Pixabay
    O chuchu, frequentemente visto como legume, é fruto do ponto de vista botânico, pois se origina do ovário da flor.

     Foto: Imagem de Marion Mackenzie por Pixabay
    O pimentÃ£o Ã© outro fruto verdadeiro, por ser o ovÃ¡rio desenvolvido da flor do pÃ© de pimenta.

     Foto: Benutzer- Togo - wikimedia commons
    Já o coco é uma drupa, tipo de fruto que inclui casca dura, polpa e semente, embora muitos o vejam apenas como “semente”.

     Foto:
    O milho surpreende: cada grão é um fruto seco chamado cariopse, não uma semente isolada.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Esses exemplos mostram como o uso comum e o conceito científico divergem, revelando a diversidade e complexidade das plantas

     Foto: Imagem gerada por i.a
