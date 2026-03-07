Nem tudo que chamamos de fruta realmente é — e o contrário também acontece
-
Mas muitos alimentos que usamos como frutas vêm de outras partes da planta.O caju, por exemplo, tem seu “fruto” verdadeiro na castanha.Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
-
O que comemos como se fosse a fruta é, na verdade, o pedúnculo floral, um falso fruto carnoso.Foto: CostaPPPR/Wikimedia Commons
-
O morango também é um pseudofruto: a parte vermelha e suculenta vem do receptáculo da flor, enquanto os verdadeiros frutos são os pontinhos pretos na superfície.Foto: Imagem de Peter por Pixabay
-
A maçã é outro exemplo de pseudofruto, pois se forma a partir do receptáculo floral, e não apenas do ovário da flor.Foto: Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay
-
-
O figo é uma inflorescência invertida chamada sicono, onde os verdadeiros frutos são os pequenos grãos internos.Foto: Pixabay
-
A pera, assim como a maçã, também é um pseudofruto que se forma do receptáculo floral desenvolvido.Foto: PIXABAY
-
O abacaxi é uma infrutescência, formado pela fusão de vários ovários de flores distintas num único corpo.Foto: Pixabay
-
-
A banana não resulta de um ovário fecundado, já que muitas cultivares são partenocárpicas, ou seja, se desenvolvem sem fecundação.Foto: wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves
-
A jabuticaba é, de fato, um fruto verdadeiro, mas costuma ser confundida nesse grupo por crescer no tronco, o que a torna curiosa.Foto: Bruno.karkli/Wikipedia
-
O tomate, ao contrário, é uma fruta verdadeira cientificamente, apesar de ser tratado como legume na culinária.Foto: freepik azerbaijan_stockers
-
-
O pepino também é uma fruta botânica, ainda que usado em pratos salgados como saladas e conservas.Foto: Imagem de Alexey Hulsov por Pixabay
-
O chuchu, frequentemente visto como legume, é fruto do ponto de vista botânico, pois se origina do ovário da flor.Foto: Imagem de Marion Mackenzie por Pixabay
-
O pimentÃ£o Ã© outro fruto verdadeiro, por ser o ovÃ¡rio desenvolvido da flor do pÃ© de pimenta.Foto: Benutzer- Togo - wikimedia commons
-
-
Já o coco é uma drupa, tipo de fruto que inclui casca dura, polpa e semente, embora muitos o vejam apenas como “semente”.Foto:
-
O milho surpreende: cada grão é um fruto seco chamado cariopse, não uma semente isolada.Foto: Imagem gerada por i.a
-
Esses exemplos mostram como o uso comum e o conceito científico divergem, revelando a diversidade e complexidade das plantasFoto: Imagem gerada por i.a
-