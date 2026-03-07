Camélia: a flor elegante que inspirou um clássico da literatura
Originárias do Leste da Ásia, especialmente China, Japão e Coreia, as camélias são cultivadas há séculos. Nessas regiões, possuem forte valor cultural.Foto: Imagem de Etienne GONTIER por Pixabay
O nome da flor homenageia o botânico e missionário Georg Joseph Kamel. A denominação científica se consolidou no século XVIII.Foto: Domínio público
As camélias pertencem a arbustos ou pequenas árvores de folhas verdes e brilhantes. A folhagem densa contribui para o visual ornamental da planta.Foto: Imagem de Martin Mekatrig por Pixabay
Existem centenas de espécies e milhares de variedades de camélias. Essa diversidade permite flores de diferentes tamanhos, formas e cores.Foto: Imagem de Shirley Hirst por Pixabay
As flores podem ser simples, semidobradas ou totalmente dobradas. Algumas variedades lembram rosas pela sobreposição delicada das pétalas.Foto: Imagem de filibgiglio por Pixabay
As cores mais comuns são branco, rosa e vermelho, mas há variações mescladas. Cada tonalidade costuma carregar simbolismos distintos.Foto: Pixabay
A floração ocorre, em geral, no outono e no inverno, período em que poucas plantas florescem. Isso aumenta o valor paisagístico da camélia.Foto: Kowloonese wikimedia commons
As camélias preferem clima ameno, solo ácido e boa umidade. Locais com meia-sombra costumam favorecer um desenvolvimento saudável.Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
No jardim, são usadas como plantas isoladas, cercas vivas ou em conjuntos ornamentais. Também se adaptam bem a vasos grandes.Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
No Brasil, a camélia ficou ligada à história do abolicionismo. Tornou-se símbolo de liberdade e resistência no século XIX.Foto: Monocromatico wikimedia commons
Apesar da aparência delicada, a planta é relativamente resistente quando bem cuidada. Pode viver muitos anos no mesmo local.Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
Culturalmente, a camélia simboliza beleza, respeito e longevidade em países asiáticos. No Ocidente, ganhou associações românticas e literárias.Foto: Imagem de Kieran Somerville por Pixabay
A Dama das Camélias é um romance publicado em 1848 que retrata a relação intensa entre Marguerite Gautier, uma cortesã parisiense, e o jovem Armand Duval. A obra aborda amor, sacrifício e hipocrisia social.Foto: Divulgação
O filme A Dama das Camélias, estrelado por Greta Garbo, levou a história ao cinema com forte carga emocional e visual refinado. A adaptação enfatiza o drama romântico e o conflito entre sentimento e reputação.Foto: Divulgação