Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Perenes: espécies de flores que brotam o ano inteiro

RF
Redação Flipar
  • <p>Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.</p>

    Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.

     Foto: H. Zell wikimedia commons
  • <p>Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.</p>

    Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.

     Foto: Tony Alter - wikimedia commons
  • <p>Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies. </p>

    Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies.

    Foto: or RoyFocker wikimedia commons
  • <p>Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.</p>

    Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.

     Foto:
  • <p>Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.</p>

    Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.

     Foto: Pixabay
  • <p>Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.</p>

    Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.

     Foto: Pixabay
  • <p>Hibisco-anão – Compacto, produz flores vistosas quase diariamente, mesmo em espaços pequenos.</p>

    Hibisco-anão – Compacto, produz flores vistosas quase diariamente, mesmo em espaços pequenos.

     Foto: Robert F.Tobler -wikimedia commons
  • <p>É ideal para quem busca cor e vitalidade contínua no jardim ou na varanda.</p>

    É ideal para quem busca cor e vitalidade contínua no jardim ou na varanda.

     Foto: Kurt Stüber wikimedia commons
  • <p>Tem origem na Ásia tropical e é amplamente cultivado em regiões de clima quente em todo o planeta.</p>

    Tem origem na Ásia tropical e é amplamente cultivado em regiões de clima quente em todo o planeta.

     Foto: Abrahami wikimedia commons
  • <p>Vinca – Resistente ao calor e à seca, exige pouca manutenção para florescer sem parar.</p>

    Vinca – Resistente ao calor e à seca, exige pouca manutenção para florescer sem parar.

     Foto: Hectonichus wikimedia commons
  • <p>Seu cultivo simples a torna popular para iniciantes e para espaços públicos.</p>

    Seu cultivo simples a torna popular para iniciantes e para espaços públicos.

     Foto: Shankar Narayan wikimedia commons
  • <p>Nativa de Madagascar, a vinca hoje é encontrada em zonas tropicais e subtropicais ao redor do mundo.</p>

    Nativa de Madagascar, a vinca hoje é encontrada em zonas tropicais e subtropicais ao redor do mundo.

     Foto: Didier Descouens - wikimedia commons
  • <p>Gerânio – Com flores coloridas e folhas aromáticas, é perfeito para embelezar qualquer espaço.</p>

    Gerânio – Com flores coloridas e folhas aromáticas, é perfeito para embelezar qualquer espaço.

     Foto: Vulkano Uwe Horst Friese wikimedia commons
  • <p>A floração contínua e o perfume suave são seus maiores atrativos.</p>

    A floração contínua e o perfume suave são seus maiores atrativos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Originário da África do Sul, o gerânio se espalhou e se adaptou a climas temperados e mediterrâneos.</p>

    Originário da África do Sul, o gerânio se espalhou e se adaptou a climas temperados e mediterrâneos.

     Foto: jacilluch wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay