Arqueólogos encontram antiga cidade dos Maias em floresta mexicana
É uma tecnologia em que um avião voa a baixa altitude, enviando uma espécie de laser que faz um raio-X da superfície terrestre, atingindo o subsolo.Foto: Reprodução
Essas estruturas engenhosas demandaram bastante experiência e muito trabalho braçal para serem levantadas e concluídas. O objetivo dos arqueólogos é identificar e reparar itens que possam apontar novidades a respeito dessa antiga civilização .Foto: - wikimedia commons
Artefatos da vida cotidiana como armas de caça, utensílios de cozinha, entre outros que viraram destroços, contribuem para datar em qual período da história este povo habitou esta cidade.Foto: - Michael Barera wikimedia commons
Os Maias foram uma sociedade que nasceu por volta de 1.800 antes de Cristo e viveu seu momento de destaque no Período Clássico, correspondente ao intervalo entre os anos 250 e 900 depois de Cristo .Foto: - Herbert M. Herget/dominio publico
Eles se tornaram famosos por terem conhecimentos avançados em áreas como Astronomia, Arquitetura, cultura, sistemas de calendário e Matemática .Foto: - Herbert M. Herget/dominio publico
Na esfera religiosa eram devotos de vários deuses, ou seja, politeístas. O sacrifício era uma prática que se tornou um hábito essencial para a comunidade. Isso porque acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do UniversoFoto: - picryl dominio publico
Esta atividade ocorria na maioria das vezes para, na crença deles, agradar aos deuses e evitar o caos.Foto: - Herbert M. Herget/dominio publico
No âmbito político, a civilização se estruturava em cidades-estados, cada uma com uma administração independente para as decisões. Sem centralização política, esse povo nunca teve um império com fronteiras definidas e havia guerras entre as cidades.Foto: - Pixabay utilização gratuita
Por séculos, a civilização Maia controlou uma região chamada ‘Mesoamérica’. Território que hoje corresponde à América Central e à parte mais ao sul da América do Norte. No caso, o que atualmente são México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras.Foto: - autor desconhecido/wikimedia commons
O povo Maia começou a viver o seu momento de declínio durante o século IX depois de Cristo. Alguns estudos indicam como uma das possibilidades para o seu fim uma combinação de motivos como guerra civil, seca e outros fatores ambientais.Foto: - Reprodução
Em janeiro de 2023, um grupo de arqueólogos identificou vestígios importantes a respeito da civilização Maia no sítio arqueológico de La Cuenca Mirador Calakmul, entre o norte da Guatemala e o sul do México. Os pesquisadores identificaram uma rede de estradas, edifícios e assentamentos.Foto: - Pixabay utilização gratuita
De acordo com os estudiosos, essas descobertas são essenciais porque contribuem para indicar detalhes da forma de vida e da organização dos maias que viviam nesta região.Foto: - Tom Eppenberger Jr/wikimedia commons
Estudiosos também encontraram 189 novas áreas que, junto às estradas, faziam parte de uma cidade-estado. Tais locais ficam numa das poucas florestas tropicais inexploradas na região.Foto: FARES/USA
Será primordial a realização de mais estudos para averiguar se todos os artefatos pertencem ao mesmo período. A Arqueologia está regularmente conseguindo descobertas. Portanto, é necessário ligar os fatos para chegar a conclusões.Foto: Gerência de Pesquisa Arqueológica - IEPA Divulgação