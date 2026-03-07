Assine
Medos estranhos: conheça fobias curiosas espalhadas pelo mundo

Redação Flipar
    O tratamento das fobias envolve acompanhamento profissional, geralmente com psicoterapia e, em alguns casos, apoio medicamentoso para reduzir os sintomas de ansiedade. A abordagem mais utilizada ajuda o indivíduo a compreender a origem do medo e a desenvolver estratégias para enfrentá-lo gradualmente, recuperando autonomia e confiança.

    Além do aspecto clínico, é importante considerar o impacto social dessas condições, já que muitas pessoas sentem vergonha de falar sobre seus medos e ac

    Ablutofobia – Medo intenso de tomar banho, lavar-se ou realizar qualquer tipo de higiene pessoal. Apesar de parecer incomum, essa fobia pode estar ligada a experiências traumáticas e gerar grande sofrimento, afetando a saúde física e a convivência social.

     Foto: Reprodução do Instagram @sentidocurioso
    Alectorofobia – Medo irracional de galinhas e galos, que pode provocar pânico mesmo sem qualquer ameaça real. Em muitos casos, o simples som, a aproximação ou a imagem dessas aves já é suficiente para desencadear ansiedade intensa.

     Foto: Imagem Freepik
    Catoptrofobia – Medo persistente de espelhos ou do próprio reflexo neles. A fobia costuma estar associada a angústias ligadas à autoimagem ou a crenças de que o espelho pode revelar algo perturbador ou ameaçador.

     Foto: Reprodução do Flickr Tera Bruinsma
    Coulrofobia – Medo intenso de palhaços, frequentemente associado à maquiagem exagerada e às expressões faciais artificiais. Essa combinação pode causar desconforto e pânico, já que dificulta a leitura das emoções reais por trás da fantasia.

     Foto: Imagem Freepik
    Criofobia – Medo excessivo do frio, do gelo ou de temperaturas baixas, mesmo quando não representam risco real. A fobia pode levar a reações de ansiedade diante de ambientes refrigerados ou simples mudanças climáticas.

     Foto: Imagem Freepik
    Crometofobia – Medo intenso e desproporcional de gastar dinheiro ou de lidar com questões financeiras. Essa fobia vai além da preocupação comum com despesas, podendo gerar ansiedade extrema e comportamentos que prejudicam a vida cotidiana.

     Foto: Imagem Freepik
    Ergofobia – Medo intenso relacionado ao trabalho ou ao ambiente profissional, podendo envolver tarefas, responsabilidades ou a simples ideia de trabalhar. Essa fobia costuma estar associada a experiências de estresse extremo, pressão psicológica ou esgotamento emocional.

     Foto: Imagem Freepik
    Gefirofobia – Medo persistente de atravessar pontes, independentemente do tamanho ou da altura delas. A fobia pode desencadear pânico diante da sensação de instabilidade, da altura ou da ideia de ficar preso no meio do percurso.

     Foto: Imagem Freepik
    Hipopotomonstrosesquipedaliofobia – Medo exagerado de palavras muito longas ou complexas, em especial na leitura e na fala. A ironia do nome reflete o desconforto que essas palavras causam, gerando ansiedade em situações de comunicação.

     Foto: Imagem Freepik
    Nomofobia – Medo intenso de ficar sem acesso ao telefone celular ou à conexão digital. A fobia está ligada à ansiedade de desconexão, podendo provocar angústia quando o aparelho acaba a bateria, fica fora de sinal ou é esquecido em casa.

     Foto: Imagem Freepik
    Numerofobia – Medo irracional de nÃºmeros ou de situaÃ§Ãµes que envolvem cÃ¡lculos e quantificaÃ§Ãµes. Esse receio pode gerar ansiedade diante de contas, datas, valores ou atÃ© nÃºmeros especÃ­ficos, interferindo na vida cotidiana.

     Foto: Fobias humanas curiosas - Imagem Freepik
    Pogonofobia – Medo irracional de barbas, bigodes ou pelos faciais. A fobia pode causar repulsa ou ansiedade intensa diante da aparência, da textura ou da proximidade de pessoas barbadas.

     Foto: - Reprodução do Youtube
    Plutofobia – Medo intenso relacionado à riqueza ou ao dinheiro, especialmente ao receio de se tornar rico. Em geral, está associada a crenças negativas sobre poder, responsabilidade ou mudanças que a riqueza pode provocar.

     Foto: Reprodução do Instagram @realmentecuriosoPlutofobia
    Somnifobia – Medo persistente de dormir ou de adormecer, muitas vezes ligado ao receio de perder o controle, ter pesadelos ou enfrentar eventos ameaçadores durante o sono. Esse medo pode causar insônia crônica e agravamento da ansiedade.

     Foto: Imagem Freepik
    Tafofobia – Medo intenso de ser enterrado vivo ou de ficar preso em espaços subterrâneos. A fobia tem raízes históricas e está ligada à angústia extrema diante da ideia de confinamento e perda total de controle.

     Foto: Divulgação
    Triscaidecafobia – Medo irracional do número 13, frequentemente associado a crenças de azar ou mau presságio. Esse temor pode influenciar decisões cotidianas, como evitar datas, andares ou números ligados ao 13.

     Foto: Imagem Unsplash
    Turofobia – Medo ou repulsa intensa a queijos, podendo envolver textura, cheiro ou aparência do alimento. Apesar de parecer incomum, a fobia pode provocar náusea e ansiedade diante do simples contato ou consumo.

     Foto: Reprodução do Facebook infozc
