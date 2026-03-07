Assine
Saiba onde fica o maior volume de água doce do planeta

Redação Flipar
    A equipe analisou o volume total de água doce nos rios entre 1980 e 2009, e mapeou os resultados para as principais regiões hidrológicas do planeta.

     Foto: NEIL PALMER/Wikimédia Commons
    Os pesquisadores consideraram o quanto algumas bacias hidrográficas recebem de água e o quanto sai das bacias para os oceanos. A partir disso, elaboraram dois mapas.

     Foto: Divulgação
    No primeiro, é mostrado o armazenamento por regiões. O azul mais escuro representa os maiores volumes de água.

     Foto: Crédito: JPL/ NASA.
    A bacia do Rio Amazonas está em vários países da América do Sul. É a maior bacia hidrográfica do mundo e com maior densidade de água.

     Foto: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC ( domínio público)
    Ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados (4 milhões em território brasileiro) e um grande potencial para geração de energia elétrica.

     Foto: NASA (domínio público)
    A Bacia Amazônica é a região com maior armazenamento de rios do mundo, com 850 quilômetros cúbicos de água (38% da estimativa global).

     Foto: NASA (domínio público)
    Ela abastece cidades e populações ribeirinhas. Sua água é usada para atividades domésticas e para a agricultura e pecuária. Contribui para a produção de insumos e criação de rebanhos.

     Foto: - (Foto: Nasa)
    O estudo também quantificou a descarga de água dos rios para os oceanos. As regiões marcadas em cinza exemplificam o uso intenso de água pelos humanos.

     Foto: Crédito: JPL/ NASA.
    A Bacia do rio Amazonas também é a bacia que mais descarrega água para o oceano. São 6.789 mil quilômetros cúbicos de água ao ano, o que equivale a 18% da descarga global.

     Foto: Divulgação
    O estudo também estimou que o volume total de água nos rios do planeta de 1980 a 2009, em média, foi de 2.246 quilômetros cúbicos.

     Foto: NEIL PALMER /Wikimédia Commons
    O estudo pode contribuir para guiar ações de gerenciamento da água no mundo, principalmente em um momento de crescimento populacional e mudanças climáticas.

     Foto: Kmusser/Domínio Público
    A bacia hidrográfica do Amazonas compreende trechos do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Bolívia, além do Brasil.

     Foto: Barkah Wibowo / Unsplash
    O rio Amazonas tem mais de 7 mil afluentes e 25 mil quilômetros de vias navegáveis. Do total, cerca de 3,89 milhões de km² encontram-se no Brasil, 45% da área do país. Isso abrange Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá.

     Foto: Reprodução TV PEru
    O encontro de suas águas com as águas do oceano provoca a pororoca (uma grande onda que percorre o rio por várias horas), cujo barulho pode ser ouvido à grande distância.

     Foto: Jason Auch/Wikimédia Commons
    A força das águas provoca o desprendimento das terras das margens, levando-as para outros lugares ao longo do leito do rio. Esse comportamento é conhecido como o fenômeno das terras caídas.

     Foto: Pixabay
    O volume d’água despejado pelo rio é tão descomunal que a água do mar é doce por vários quilômetros além da desembocadura. O rio Amazonas descarrega no oceano Atlântico 20% de toda a água doce que chega nos oceanos.

     Foto: Flickr Mariana Mattar
    A largura média do rio Amazonas é de cinco quilômetros. Em alguns lugares, de uma margem é impossível ver a margem oposta, por causa da curvatura da superfície terrestre. No ponto onde o rio mais se contrai – o estreito de Óbidos – a largura diminui para 1,5 quilômetro e a profundidade chega a 100 metros.

     Foto: Divulgação
    O Laboratório de Propulsão a Jato ou Jacto (JPL) é um centro tecnológico de pesquisa norte-americano, responsável pelo desenvolvimento e manuseamento de sondas espaciais não tripuladas para a NASA.

     Foto: NASA (domínio público)
