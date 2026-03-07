Cientistas recriam estrela-do-mar para salvar algas nos EUA
Com investimento de US$ 18 milhões da NOAA e apoio de parceiros, o projeto reúne reprodução em aquários, estudos genéticos, criopreservação, busca por exemplares sobreviventes e futura reintrodução no oceano.Foto: Robin Riggs/Aquário do Pacífico
A espécie é vista como peça chave para restaurar o equilíbrio ecológico, já que consegue consumir dezenas de ouriços por dia e ajudar a recuperar um sistema marinho que gerava milhões e sofreu perdas econômicas severas.Foto: Flickr - Ed Bierman
Recentemente, afinal, cientistas identificaram a causa de uma epidemia que, desde 2013, causou a morte de mais de 5 bilhões de estrelas-do-mar ao longo da costa do Pacífico na América do Norte.Foto: Mondfeuer/Pixabay
A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies. A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos.Foto: U Hd/Pixabay
Após anos de investigação e hipóteses descartadas — como a de um vírus —, pesquisadores do Hakai Institute descobriram que a responsável é a bactéria Vibrio pectenicida.Foto: Samuel Bordo/Unsplash
Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos. Esse é um fluido corporal responsável por envolver os órgãos desses animais.Foto: Matthew Gollop/Pixabay
“Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos”, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.Foto: pixmike/Unsplash
Agora, os cientistas planejam estratégias para salvar as populações remanescentes, como reprodução em cativeiro e reintrodução.Foto: Domínio Público - NOAA
A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas foram drasticamente reduzidas, afetando todo o ecossistema.Foto: Oleksandr Sushko/Unsplash
Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio.Foto: Flickr - Szakács Ferenc
As estrelas-do-mar são animais marinhos fascinantes que pertencem ao filo Echinodermata, o mesmo grupo dos ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e lírios-do-mar.Foto: Simon Infanger/Unsplash
Elas são conhecidas por sua forma icônica, geralmente com cinco braços — embora algumas espécies possam ter mais.Foto: viswaprem anbarasapandian/Unsplash
Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.Foto: Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme
Algumas estrelas-do-mar podem ter o corpo coberto de espinhos, o que confere proteção contra predadores. Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo.Foto: David Clode/Unsplash
Algumas espÃ©cies atÃ© conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um Ãºnico braÃ§o, desde que parte do disco central esteja intacto.Foto: Amir Hossein Kargaran/Unsplash
Normalmente, esses animais são encontrados em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até grandes profundidades.Foto: David Clode/Unsplash
Outra curiosidade é que as estrelas-do-mar não possuem cérebro nem sangue; em vez disso, contam com um anel nervoso que coordena seus movimentos e água do mar circulando em seu corpo para transportar nutrientes.Foto: Ursula Krapf/Unsplash