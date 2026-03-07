Daniel Craig pode viver Christopher Dent em “Batman: Parte 2”, diz site
Christopher Dent é retratado nos quadrinhos como um homem violento que agredia o filho, Harvey Dent. Em um episódio, após Harvey dizer que iria embora de casa, o pai lançou uma moeda para decidir seu destino e, ao cair em “coroa”, o agrediu. Bruce Wayne tentou defendê-lo, mas também acabou ferido. Depois de trancar os dois em um armário, Christopher os libertou mais tarde, agindo de forma calma e sem lembrar do ocorrido.Foto: Divulgação
Já adulto, Harvey se torna promotor público de Gotham, mas enlouquece após ter metade do rosto desfigurada com ácido e passa a atuar como o vilão Duas-Caras, um dos principais inimigos do Batman, que decide o destino de suas vítimas com o lançamento de uma moeda.Foto: Reprodução/Batman
“Batman: Parte 2”, dirigido e roteirizado por Matt Reeves, também responsável por “Batman”, ainda está em fase de pré-produção, contará novamente com Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne e tem estreia prevista para 1º de outubro de 2027. O primeiro filme, lançado em 2022, foi um sucesso de crítica e bilheteria.Foto: Divulgação
Caso Daniel Craig recuse o papel, Liam Neeson seria a segunda opção considerada pela produção. Segundo rumores anteriores, Brad Pitt e Stellan Skarsgård já teriam recusado o papel. Caso aceite, Craig adicionará à sua filmografia mais uma grande franquia, além de “007”.Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/ Harald Krichel
Daniel Craig, nascido em 2 de março de 1968, na Inglaterra, demonstrou interesse pela atuação desde pequeno. Como sua mãe frequentava o “Everyman Theatre” e incentivava o interesse do filho pela arte, Craig apareceu, aos seis anos, em uma peça da escola. Ele, porém, deixou a escola aos 16 anos para seguir carreira como ator e, em 1984, fez testes e foi aceito no “National Youth Theatre”.Foto: Flickr / Chrisa Hickey
Craig estreou na montagem londrina da companhia na peça “Troilus and Cressida”, de William Shakespeare, e, depois, excursionou pela Espanha e pela Rússia com outras produções. Em 1988, foi aceito na “Guildhall School of Music and Drama”, no Barbican, formando-se em 1991. Logo depois, foi escalado para um papel coadjuvante no filme “O Poder de um Jovem”, de 1992. Após isso, conseguiu diversos papéis secundários e participações em filmes e séries de televisão.Foto: Reprodução Youtube
Ele ganhou destaque em 1995 ao interpretar um ajudante de estábulo apaixonado por uma princesa, vivida por Kate Winslet, em “Um Garoto na Corte do Rei Arthur”, uma adaptação da Disney. No ano seguinte, conseguiu o papel principal na minissérie dramática “Our Friends in the North”, como um jovem problemático chamado Geordie.Foto: Divulgação
Na primeira metade da década de 2000, Craig passou a aparecer com mais frequência em produções de Hollywood. Ele assumiu papéis coadjuvantes como um administrador de terras em “África dos Meus Sonhos”, o interesse amoroso Alex West da personagem de Angelina Jolie em “Lara Croft: Tomb Raider”, e o filho de um gângster interpretado por Paul Newman em “Estrada para Perdição”, entre outros.Foto: Divulgação
Por volta de 2005, começaram os rumores de que Craig seria o próximo James Bond. Parte do público criticou a escolha, alegando que ele era loiro e mais velho que os atores anteriores, como Sean Connery e Pierce Brosnan. Apesar das críticas iniciais, Craig assinou um contrato para cinco filmes. Sua estreia como o agente 007 ocorreu em “Cassino Royale”, em 2006, que arrecadou cerca de 600 milhões de dólares mundialmente e lhe rendeu uma indicação ao BAFTA de Melhor Ator.Foto: Divulgação
Craig voltou como James Bond na sequência “Quantum of Solace”, em 2008. O terceiro filme, “Operação Skyfall”, estreou em 2012 e foi um fenômeno de bilheteria: arrecadou mais de 1,1 bilhão de dólares mundialmente, se tornando o filme de James Bond de maior bilheteria até hoje.Foto: Divulgação
A aventura seguinte de Craig como Bond, “Contra Spectre”, foi lançada em 2015. No Reino Unido, o filme estabeleceu o recorde de maior arrecadação do país nos primeiros sete dias de exibição, superando o recorde anterior, que pertencia justamente a “Operação Skyfall”. Após uma longa demora, o 25º filme da franquia, “Sem Tempo para Morrer”, foi lançado em 2021, marcando a despedida de Craig do papel de James Bond.Foto: Divulgação
Craig protagonizou um dos momentos mais marcantes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres 2012 ao aparecer como James Bond no curta “Happy and Glorious”. No vídeo, o agente chega ao Palácio de Buckingham para escoltar a rainha Elizabeth II até o Estádio Olímpico. Em uma cena icônica, a monarca o cumprimenta com “Boa noite, Sr. Bond”, e, na sequência final, ambos aparecem saltando de paraquedas de um helicóptero com a bandeira do Reino Unido sobre o estádio.Foto: Reprodução Youtube
Durante o período em que interpretou James Bond, Craig atuou em outros projetos no cinema, como “Invasores”, “A Bússola de Ouro”, “Um Ato de Liberdade”, “Defiance”, “Cowboys e Aliens”, “A Casa dos Sonhos”, “Millennium – Os Homens que Não Amavam as Mulheres”, “Logan Lucky: Roubo em Família” e “Kings: Los Angeles em Chamas”.Foto: Divulgação
Em 2019, ele atuou no longa “Entre Facas e Segredos” como o detetive Benoit Blanc, apresentado como o maior investigador particular do mundo. Depois, reprisou o papel nas sequências “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, de 2022, e “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out”, de 2025. Os dois primeiros filmes da franquia lhe renderam indicações ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia.Foto: Divulgação
Craig também estrelou o drama de 2024 “Queer”, como um expatriado americano na Cidade do México dos anos 1950 que se torna obcecado por um homem mais jovem, vivido por Drew Starkey. Sua atuação lhe rendeu outra indicação ao Globo de Ouro, desta vez na categoria de Melhor Ator em Drama, em 2025.Foto: Reprodução/YouTube
Paralelamente ao cinema e à TV, Craig continuou investindo no teatro. Em 2009, fez sua estreia na Broadway em “A Steady Rain”. Depois, contracenou com sua esposa, Rachel Weisz, em uma adaptação de 2013 de “Betrayal”. Em 2022, Craig interpretou o personagem-título em uma produção da Broadway de “Macbeth”, de William Shakespeare.Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
Craig e Rachel Weisz estão casados desde 2011 e têm uma filha, Grace, nascida em 2018. Embora o casal tenha se conhecido ainda nos anos 1990, quando ambos eram atores em ascensão, eles só se envolveram romanticamente em 2010, quando voltaram a se encontrar no set de “A Casa dos Sonhos”.Foto: Reprodução Youtube
Craig foi casado anteriormente com a atriz escocesa Fiona Loudon, que conheceu enquanto trabalhava na cena teatral de Londres. A filha deles, Ella, nasceu em 1992, o mesmo ano em que se casaram. Craig e Loudon se divorciaram dois anos depois.Foto: Reprodução / Instagram