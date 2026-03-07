Daniel Craig pode viver Christopher Dent em “Batman: Parte 2”, diz site

Christopher Dent é retratado nos quadrinhos como um homem violento que agredia o filho, Harvey Dent. Em um episódio, após Harvey dizer que iria embora de casa, o pai lançou uma moeda para decidir seu destino e, ao cair em “coroa”, o agrediu. Bruce Wayne tentou defendê-lo, mas também acabou ferido. Depois de trancar os dois em um armário, Christopher os libertou mais tarde, agindo de forma calma e sem lembrar do ocorrido.