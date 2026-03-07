Assine
Pelo mundo: bebidas que se tornaram marca de seus países

Redação Flipar
    Em muitos casos, essas bebidas ultrapassaram as fronteiras de seus lugares de origem e ganharam fama internacional. Veja a seguir alguns exemplos de bebidas que se tornaram fortemente associadas a determinados países.

     Foto: Arno Mitterbacher/Pixabay
    México — Tequila
    Produzida a partir do agave azul, a tequila é um dos maiores símbolos da cultura mexicana. O destilado possui denominação de origem e é fabricado principalmente no estado de Jalisco, sendo consumido puro ou em coquetéis famosos.

     Foto: valeria_aksakova/freepik
    Escócia — Uísque
    O scotch whisky é uma das bebidas mais tradicionais da Escócia e segue regras rigorosas de produção. Destilado de cereais e envelhecido em barris, tornou-se um produto valorizado e exportado para o mundo inteiro.

     Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
    Japão — Saquê
    Feito a partir da fermentação do arroz, o saquê tem forte ligação com a cultura japonesa. A bebida aparece em rituais religiosos, festividades e também acompanha diversas refeições da culinária local.

     Foto: tokyofoodcast.com wikimedia commons
    Brasil — Cachaça
    Destilada da cana-de-açúcar, a cachaça é considerada a bebida nacional do Brasil. Sua produção começou ainda no período colonial e hoje ela é base de coquetéis famosos, como a tradicional caipirinha.

     Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
    França — Champanhe
    O champanhe é um espumante produzido exclusivamente na região de Champagne. A bebida tornou-se sinônimo de celebração e luxo, sendo apreciada em eventos importantes ao redor do mundo.

     Foto: Imagem Free de Jan Kuss por Pixabay
    Cuba — Rum
    Produzido a partir da cana-de-açúcar, o rum é uma das bebidas mais características do Caribe. Em Cuba, ele ganhou fama internacional e tornou-se ingrediente essencial de coquetéis clássicos.

     Foto: Alexa Pixabay
    Alemanha — Cerveja
    A cerveja é parte fundamental da cultura alemã e possui longa tradição de produção. O país também é conhecido por festivais famosos, como a Oktoberfest, que celebram a bebida.

     Foto: divulgação
    Portugal — Vinho do Porto
    Originário da região do Douro, o vinho do Porto é um vinho fortificado de sabor intenso. Tradicionalmente consumido como digestivo, tornou-se um dos produtos portugueses mais conhecidos no exterior.

     Foto: Jon Sullivan wikimedia commons
    Coreia do Sul — Soju
    O soju é um destilado claro muito popular na Coreia do Sul. Consumido em encontros sociais e refeições, ele se tornou um símbolo da convivência e da cultura gastronômica do país.

     Foto: Clément Bucco-Lechat wikimedia commons
    Turquia — Raki
    Conhecido pelo sabor de anis, o raki é considerado a bebida nacional da Turquia. Costuma ser servido com água e acompanha pratos tradicionais, especialmente em refeições compartilhadas.

     Foto: Garrett Ziegler wikimedia commons
    Grécia — Ouzo
    Destilado aromatizado com anis, o ouzo é uma das bebidas mais tradicionais da Grécia. Geralmente servido com água ou gelo, acompanha pratos típicos e está muito ligado aos encontros sociais no país.

     Foto: Pixabay
    China — Baijiu
    Considerado a bebida alcoólica mais consumida do mundo, o baijiu é um destilado forte feito de grãos. Na China, ele é presença comum em banquetes, celebrações e ocasiões formais.

     Foto: Anniephalen44 wikimedia commons
    Irlanda — Irish whiskey
    O whiskey irlandês é conhecido pelo sabor suave e pelo processo tradicional de destilação. A bebida faz parte da história do país e é um dos produtos mais associados à cultura irlandesa.

     Foto: Pixabay
    Peru — Pisco
    Destilado de uvas, o pisco é muito ligado à tradição peruana e também ao Chile. No Peru, ele é base do famoso coquetel pisco sour e representa um importante símbolo gastronômico nacional.

     Foto: - David Gallagher Flickr
    Itália — Limoncello
    Licor feito a partir da casca do limão, muito tradicional no sul da Itália. Geralmente servido bem gelado após as refeições, tornou-se um símbolo da hospitalidade italiana.

     Foto:
    Tailândia — SangSom (rum tailandês)
    Produzido a partir da cana-de-açúcar, o SangSom é um rum bastante popular na Tailândia. A bebida se tornou presença comum em bares e festas locais, sendo uma das mais consumidas no país.

     Foto: Jpatokal wikimedia commons
