Pelo mundo: bebidas que se tornaram marca de seus países
-
Em muitos casos, essas bebidas ultrapassaram as fronteiras de seus lugares de origem e ganharam fama internacional. Veja a seguir alguns exemplos de bebidas que se tornaram fortemente associadas a determinados países.Foto: Arno Mitterbacher/Pixabay
-
México — TequilaFoto: valeria_aksakova/freepik
Produzida a partir do agave azul, a tequila é um dos maiores símbolos da cultura mexicana. O destilado possui denominação de origem e é fabricado principalmente no estado de Jalisco, sendo consumido puro ou em coquetéis famosos.
-
Escócia — UísqueFoto: Michal Jarmoluk/Pixabay
O scotch whisky é uma das bebidas mais tradicionais da Escócia e segue regras rigorosas de produção. Destilado de cereais e envelhecido em barris, tornou-se um produto valorizado e exportado para o mundo inteiro.
-
Japão — SaquêFoto: tokyofoodcast.com wikimedia commons
Feito a partir da fermentação do arroz, o saquê tem forte ligação com a cultura japonesa. A bebida aparece em rituais religiosos, festividades e também acompanha diversas refeições da culinária local.
-
-
Brasil — CachaçaFoto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
Destilada da cana-de-açúcar, a cachaça é considerada a bebida nacional do Brasil. Sua produção começou ainda no período colonial e hoje ela é base de coquetéis famosos, como a tradicional caipirinha.
-
França — ChampanheFoto: Imagem Free de Jan Kuss por Pixabay
O champanhe é um espumante produzido exclusivamente na região de Champagne. A bebida tornou-se sinônimo de celebração e luxo, sendo apreciada em eventos importantes ao redor do mundo.
-
Cuba — RumFoto: Alexa Pixabay
Produzido a partir da cana-de-açúcar, o rum é uma das bebidas mais características do Caribe. Em Cuba, ele ganhou fama internacional e tornou-se ingrediente essencial de coquetéis clássicos.
-
-
Alemanha — CervejaFoto: divulgação
A cerveja é parte fundamental da cultura alemã e possui longa tradição de produção. O país também é conhecido por festivais famosos, como a Oktoberfest, que celebram a bebida.
-
Portugal — Vinho do PortoFoto: Jon Sullivan wikimedia commons
Originário da região do Douro, o vinho do Porto é um vinho fortificado de sabor intenso. Tradicionalmente consumido como digestivo, tornou-se um dos produtos portugueses mais conhecidos no exterior.
-
Coreia do Sul — SojuFoto: Clément Bucco-Lechat wikimedia commons
O soju é um destilado claro muito popular na Coreia do Sul. Consumido em encontros sociais e refeições, ele se tornou um símbolo da convivência e da cultura gastronômica do país.
-
-
Turquia — RakiFoto: Garrett Ziegler wikimedia commons
Conhecido pelo sabor de anis, o raki é considerado a bebida nacional da Turquia. Costuma ser servido com água e acompanha pratos tradicionais, especialmente em refeições compartilhadas.
-
Grécia — OuzoFoto: Pixabay
Destilado aromatizado com anis, o ouzo é uma das bebidas mais tradicionais da Grécia. Geralmente servido com água ou gelo, acompanha pratos típicos e está muito ligado aos encontros sociais no país.
-
China — BaijiuFoto: Anniephalen44 wikimedia commons
Considerado a bebida alcoólica mais consumida do mundo, o baijiu é um destilado forte feito de grãos. Na China, ele é presença comum em banquetes, celebrações e ocasiões formais.
-
-
Irlanda — Irish whiskeyFoto: Pixabay
O whiskey irlandês é conhecido pelo sabor suave e pelo processo tradicional de destilação. A bebida faz parte da história do país e é um dos produtos mais associados à cultura irlandesa.
-
Peru — PiscoFoto: - David Gallagher Flickr
Destilado de uvas, o pisco é muito ligado à tradição peruana e também ao Chile. No Peru, ele é base do famoso coquetel pisco sour e representa um importante símbolo gastronômico nacional.
-
Itália — LimoncelloFoto:
Licor feito a partir da casca do limão, muito tradicional no sul da Itália. Geralmente servido bem gelado após as refeições, tornou-se um símbolo da hospitalidade italiana.
-
-
Tailândia — SangSom (rum tailandês)Foto: Jpatokal wikimedia commons
Produzido a partir da cana-de-açúcar, o SangSom é um rum bastante popular na Tailândia. A bebida se tornou presença comum em bares e festas locais, sendo uma das mais consumidas no país.