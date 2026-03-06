Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cotonete, isopor e mais: veja itens do cotidiano que parecem ser recicláveis, mas não são

RF
Redação Flipar
  • <p>Isso ocorre porque a reciclagem não depende apenas do tipo de material, mas também de fatores como viabilidade técnica, custos, logística e existência de mercado para comprar o material reciclado.</p>

    Isso ocorre porque a reciclagem não depende apenas do tipo de material, mas também de fatores como viabilidade técnica, custos, logística e existência de mercado para comprar o material reciclado.

     Foto: Compagnons/Unsplash
  • <p>Problemas como a mistura de materiais difíceis de separar, contaminação por restos de comida ou produtos químicos, tamanho muito pequeno ou peso muito leve podem impedir o reaproveitamento.</p>

    Problemas como a mistura de materiais difíceis de separar, contaminação por restos de comida ou produtos químicos, tamanho muito pequeno ou peso muito leve podem impedir o reaproveitamento.

     Foto: Pawel Czerwinski/Unsplash
  • <p>Outro obstáculo é o baixo valor econômico de alguns materiais e o fato de que, em muitos casos, reciclar custa mais do que produzir matéria-prima nova.</p>

    Outro obstáculo é o baixo valor econômico de alguns materiais e o fato de que, em muitos casos, reciclar custa mais do que produzir matéria-prima nova.

     Foto: Jas Min/Unsplash
  • <p>Além disso, o símbolo de reciclagem nas embalagens não garante que o item será reciclado de fato — ele apenas indica o tipo de material. A possibilidade também varia conforme a cidade, já que algumas localidades não têm estrutura para reciclar certos materiais.</p> <div class=

    Além disso, o símbolo de reciclagem nas embalagens não garante que o item será reciclado de fato — ele apenas indica o tipo de material. A possibilidade também varia conforme a cidade, já que algumas localidades não têm estrutura para reciclar certos materiais.

    Foto: Pexels/Guilherme Pedrosa
  • <p>Embalagens com gordura, leves demais, com resíduos orgânicos ou químicos costumam ser rejeitados na triagem. Veja agora itens comuns que costumam ser separados, mas que acabam não sendo reciclados.</p>

    Embalagens com gordura, leves demais, com resíduos orgânicos ou químicos costumam ser rejeitados na triagem. Veja agora itens comuns que costumam ser separados, mas que acabam não sendo reciclados.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Plástico filme: Problema semelhante ao do isopor, já que, apesar de poder ser reciclado, o alto custo do processo e a escassez de compradores reduzem muito a reciclagem desse item na prática.</p>

    Plástico filme: Problema semelhante ao do isopor, já que, apesar de poder ser reciclado, o alto custo do processo e a escassez de compradores reduzem muito a reciclagem desse item na prática.

     Foto: Freepik/mrsiraphol
  • <p>Cartelas de medicamentos: Como ainda não há uma tecnologia amplamente disponível para separar esses componentes (plástico e metal), a reciclagem desse tipo de embalagem acaba sendo inviável.</p>

    Cartelas de medicamentos: Como ainda não há uma tecnologia amplamente disponível para separar esses componentes (plástico e metal), a reciclagem desse tipo de embalagem acaba sendo inviável.

     Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
  • <p>Papel engordurado: Caixas de pizza, embalagens de refeições entregues em casa e guardanapos já utilizados geralmente não podem ser reciclados, porque a gordura e os resíduos de alimentos contaminam o papel e dificultam o reaproveitamento de suas fibras.</p> <div class=

    Papel engordurado: Caixas de pizza, embalagens de refeições entregues em casa e guardanapos já utilizados geralmente não podem ser reciclados, porque a gordura e os resíduos de alimentos contaminam o papel e dificultam o reaproveitamento de suas fibras.

    Foto: mac231/Pixabay
  • <p>Lenços, papel higiênico e papel toalha: Embora sejam feitos de papel, quando usados esses materiais acabam sendo contaminados com resíduos biológicos.</p>

    Lenços, papel higiênico e papel toalha: Embora sejam feitos de papel, quando usados esses materiais acabam sendo contaminados com resíduos biológicos.

     Foto: Claire Mueller/Unsplash
  • <p>Talheres e pratinhos de plástico: A ausência de interesse comercial torna esses itens inviáveis na prática, apesar de serem tecnicamente reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é optar por pratos de papel e talheres de bambu.</p>

    Talheres e pratinhos de plástico: A ausência de interesse comercial torna esses itens inviáveis na prática, apesar de serem tecnicamente reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é optar por pratos de papel e talheres de bambu.

     Foto: Dennis/Pixabay
  • <p>Comprovantes de cartão: As famosas “notinhas” são feitas de papel termossensível, que inclui elementos químicos que impossibilitam a reciclagem.</p>

    Comprovantes de cartão: As famosas “notinhas” são feitas de papel termossensível, que inclui elementos químicos que impossibilitam a reciclagem.

     Foto: Freepik/jcomp
  • <p>Escova de dentes: Outro item comum de higiene que não serve para ser reciclado são as escovas de dentes, já que são compostas de uma mistura de materiais que não podem ser separados.</p>

    Escova de dentes: Outro item comum de higiene que não serve para ser reciclado são as escovas de dentes, já que são compostas de uma mistura de materiais que não podem ser separados.

     Foto: Jonas Bergsten/Wikimédia Commons
  • <p>Aparelhos de barbear descartáveis: A dificuldade em separar seus componentes faz com que esses itens virem rejeito, ainda que tenham partes reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é escolher aparelhos com lâminas substituíveis.</p>

    Aparelhos de barbear descartáveis: A dificuldade em separar seus componentes faz com que esses itens virem rejeito, ainda que tenham partes reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é escolher aparelhos com lâminas substituíveis.

     Foto: Anna/Pixabay
  • <p>Cotonetes: A reciclagem desse item é inviável por questões sanitárias, operacionais e comerciais. Além de muito pequenos — o que faz com que se percam na triagem — as hastes flexíveis geralmente chegam contaminadas.</p>

    Cotonetes: A reciclagem desse item é inviável por questões sanitárias, operacionais e comerciais. Além de muito pequenos — o que faz com que se percam na triagem — as hastes flexíveis geralmente chegam contaminadas.

     Foto: Reprodução/Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay