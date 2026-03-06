Cotonete, isopor e mais: veja itens do cotidiano que parecem ser recicláveis, mas não são

Além disso, o símbolo de reciclagem nas embalagens não garante que o item será reciclado de fato — ele apenas indica o tipo de material. A possibilidade também varia conforme a cidade, já que algumas localidades não têm estrutura para reciclar certos materiais.

Foto: Pexels/Guilherme Pedrosa

Embalagens com gordura, leves demais, com resíduos orgânicos ou químicos costumam ser rejeitados na triagem. Veja agora itens comuns que costumam ser separados, mas que acabam não sendo reciclados. Foto: Reprodução/Freepik

Plástico filme: Problema semelhante ao do isopor, já que, apesar de poder ser reciclado, o alto custo do processo e a escassez de compradores reduzem muito a reciclagem desse item na prática. Foto: Freepik/mrsiraphol

Cartelas de medicamentos: Como ainda não há uma tecnologia amplamente disponível para separar esses componentes (plástico e metal), a reciclagem desse tipo de embalagem acaba sendo inviável. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil