Cotonete, isopor e mais: veja itens do cotidiano que parecem ser recicláveis, mas não são

Além disso, o símbolo de reciclagem nas embalagens não garante que o item será reciclado de fato — ele apenas indica o tipo de material. A possibilidade também varia conforme a cidade, já que algumas localidades não têm estrutura para reciclar certos materiais.
Embalagens com gordura, leves demais, com resíduos orgânicos ou químicos costumam ser rejeitados na triagem. Veja agora itens comuns que costumam ser separados, mas que acabam não sendo reciclados.Foto: Reprodução/Freepik
Plástico filme: Problema semelhante ao do isopor, já que, apesar de poder ser reciclado, o alto custo do processo e a escassez de compradores reduzem muito a reciclagem desse item na prática.Foto: Freepik/mrsiraphol
Cartelas de medicamentos: Como ainda não há uma tecnologia amplamente disponível para separar esses componentes (plástico e metal), a reciclagem desse tipo de embalagem acaba sendo inviável.Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
Papel engordurado: Caixas de pizza, embalagens de refeições entregues em casa e guardanapos já utilizados geralmente não podem ser reciclados, porque a gordura e os resíduos de alimentos contaminam o papel e dificultam o reaproveitamento de suas fibras.
Lenços, papel higiênico e papel toalha: Embora sejam feitos de papel, quando usados esses materiais acabam sendo contaminados com resíduos biológicos.Foto: Claire Mueller/Unsplash
Talheres e pratinhos de plástico: A ausência de interesse comercial torna esses itens inviáveis na prática, apesar de serem tecnicamente reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é optar por pratos de papel e talheres de bambu.Foto: Dennis/Pixabay
Comprovantes de cartão: As famosas “notinhas” são feitas de papel termossensível, que inclui elementos químicos que impossibilitam a reciclagem.Foto: Freepik/jcomp
Escova de dentes: Outro item comum de higiene que não serve para ser reciclado são as escovas de dentes, já que são compostas de uma mistura de materiais que não podem ser separados.Foto: Jonas Bergsten/Wikimédia Commons
Aparelhos de barbear descartáveis: A dificuldade em separar seus componentes faz com que esses itens virem rejeito, ainda que tenham partes reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é escolher aparelhos com lâminas substituíveis.Foto: Anna/Pixabay
Cotonetes: A reciclagem desse item é inviável por questões sanitárias, operacionais e comerciais. Além de muito pequenos — o que faz com que se percam na triagem — as hastes flexíveis geralmente chegam contaminadas.Foto: Reprodução/Freepik