Santo Guerreiro: São Jorge é popular em diversos países
-
Jorge tem igrejas espalhadas pelo mundo. Ele é venerado nas igrejas Católica, Ortodoxa e Anglicana. Só que nos países de religião ortodoxa, a sua data de celebração é 6 de maio.Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
-
Jorge também é cultuado pelos adeptos de religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, Jorge é Ogum. Sua fama é de Santo Guerreiro. E Ogum é o orixá da força e da coragem.Foto: divulgação Federação Umbandista do Paraná
-
Jorge é é tão poderoso que é o santo padroeiro em seis países: Portugal, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro e Etiópia.Foto: Gustave Moreau domínio público
-
A GeÃ³rgia, inclusive, tem este nome por causa de SÃ£o Jorge. E ele aparece no brasÃ£o de armas do paÃs.Foto: domÃnio pÃºblico
-
-
Jorge também está no brasão de armas da Lituânia.Foto: domínio público
-
Na Sérvia, a Igreja de Oplenac, em honra de São Jorge, é um colosso de obras de arte, completamente decorada por afrescos em seu interior.Foto: Pudelek wikimedia commons
-
Na Etiópia, a igreja de São Jorge, erguida no século 12, é um templo monolítico escavado na rocha em Lalibela, cidade da região da Amhara.Foto: Sailko wikimedia commons
-
-
Em Portugal, o castelo de São Jorge data do século I antes de Cristo, e serviu como importante fortaleza. Jorge é o padroeiro dos cavaleiros, além de protetor do país.Foto: François Phillipp wikimedia commons
-
Ele chegou a ser padroeiro da Inglaterra, mas foi substituído por São Pedro pelo Papa Leão XII em 1893. Mas a própria bandeira inglesa tem referência ao santo. A cruz de São Jorge estampa o símbolo do país.Foto: reprodução brasilescola
-
Jorge também é padroeiro de oito cidades: Londres (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Gênova (Itália), Régio da Calábria (Itália), Ferrara (Itália), Friburgo em Brisgóvia (Alemanha), Moscou (Rússia) e Beirute (Líbano). Na foto, brasão de armas de Moscou.Foto: domínio público
-
-
Em Barcelona – e em toda a Catalunha – o dia de São Jorge é comemorado como um Dia dos Namorados. Também conhecido como Dia da Rosa ou Dia do Livro. É costume as mulheres receberem flores dos homens e presenteá-los com livros.Foto: divulgação barcelona-tourist-guide
-
Em Veneza, um dos cartões postais mais difundidos, com uma igreja e um torre imponentes, se refere a São Jorge. Trata-se da Basílica de São Jorge Maior (San Giorgio Maggiore)Foto: Didier Descouens wikimedia commons
-
Em Beirute, capital do Líbano, a Catedral Ortodoxa Grega de São Jorge é a igreja mais antiga da cidade. Foi construída no século 12.Foto: Gregor Rom wikimedia commons
-
-
Na Bulgária, o Dia de São Jorge é feriado nacional. Ele é o patrono dos pastores. E, pela tradição, as pessoas preparam um carneiro para a refeição.Foto: reprodução / Igreja São Jorge em Sofia
-
A igreja de São Jorge, em Sofia, capital da Bulgária, é uma das mais impressionantes da Europa. Foi construída no século 4.Foto: domínio público
-
No Brasil, São Jorge é o padroeiro da Cavalaria do Exército.Foto: Exército Brasileiro wikimedia commons
-
-
São Jorge é um dos 14 Santos Auxiliares – intercessores no enfrentamento de doenças. Ao lado de S.Acácio, S.Bárbara, S.Brás, S.Catarina de Alexandria, S.Cristóvão, S.Ciríaco, S.Denis, S.Erasmo, S.Eustáquio, S.Egídio, S.Margarida de Antióquia, S.Pantaleão e S.Vito.Foto: reprodução santosebeatoscatolicos
-
Pela tradição, Jorge nasceu entre 270 e 280, na Capadócia, na Turquia.Foto: Niels Elgaard Larsen wikimedia commons
-
São Jorge também é celebrado no dia 3 de novembro porque, neste dia, no século 4, foi reconstruída a igreja dedicada ao santo em Lida, Israel.Foto: reprodução facebook
-
-
É lá que estão as relíquias (restos mortais) de Jorge.Foto: domínio público
-
A cultuada imagem de Jorge matando um dragão remonta à antiga lenda de que ele salvou uma princesa. Mas, como dragões não existem, o significado da imagem é de luta do Bem contra o Mal.Foto: A Davey wikimedia commons
-
A tradição conta que Jorge foi militar e chegou ao posto de capitão do Exército Romano, mas se revoltou com os planos do imperador Diocleciano de matar cristãos. Por isso, foi julgado, condenado e decapitado.Foto: reprodução redes sociais
-
-
Dizem que a imagem de São Jorge aparece na Lua, formada por manchas no satélite natural da Terra. Tem gente que jura que consegue ver. É mais uma referência popular associada à imagem do santo.Foto:
-
Jorge é figura frequente na música brasileira. “Pra São Jorge”, de Zeca Pagodinho, é um dos sucessos com o santo. Zeca é devoto declarado do guerreiro.Foto: reprodução site oficial de Zeca Pagodinho
-
Jorge Ben Jor é outro devoto. Compôs “Jorge da Capadócia” e segue os passos do santo.Foto: reprodução blog terradegigantes
-
-
São Jorge dá mesmo muito samba. Ele é o padroeiro da Império Serrano, uma das mais tradicionais escolas do carnaval carioca.Foto: Terry George wikimedia commons
-
São Jorge também é um dos mais cotados para tatuagens.Foto: reprodução redes sociais
-
No Brasil, a igreja mais antiga de São Jorge fica na Bahia. A Igreja Matriz de São Jorge, em Ilhéus, foi construída em 1556, e é um dos mais importantes monumentos arquitetônicos e históricos do país.Foto: CamiloRMoreno wkimedia commons
-
-
Oração de São Jorge: “Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal”. Salve, Jorge!Foto: reprodução internet