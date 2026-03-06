Santo Guerreiro: São Jorge é popular em diversos países

Oração de São Jorge: “Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal”. Salve, Jorge!