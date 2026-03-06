Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Formas simples de aliviar o calor sem gastar muito

RF
Redação Flipar
  • <p>Pintura refletiva: tetos e fachadas recebem tintas térmicas que refletem a luz solar, diminuindo a transferência de calor para o interior.</p>

    Pintura refletiva: tetos e fachadas recebem tintas térmicas que refletem a luz solar, diminuindo a transferência de calor para o interior.

     Foto: wirestock wikimedia commons
  • <p>O uso de fachadas ventiladas, com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções, isola o calor e tem se tornado uma tendência. Painéis solares ficam com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto.</p>

    O uso de fachadas ventiladas, com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções, isola o calor e tem se tornado uma tendência. Painéis solares ficam com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto.

     Foto: Albert Bridge/Wikimedia Commons
  • <p>Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz. </p>

    Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz.

    Foto: Freepik
  • <p>Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um “ar-condicionado” caseiro usando uma caixa de isopor.</p>

    Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um “ar-condicionado” caseiro usando uma caixa de isopor.

     Foto: reprodução internet
  • <p>No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado. </p>

    No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado.

    Foto: reprodução youtube
  • <p>Para criar o “ar-condicionado” caseiro, você precisará de uma caneta marcadora, um estilete, um mini ventilador portátil e dois pequenos pedaços de cano.</p>

    Para criar o “ar-condicionado” caseiro, você precisará de uma caneta marcadora, um estilete, um mini ventilador portátil e dois pequenos pedaços de cano.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes.</p>

    Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador.</p>

    Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Para finalizar, coloque gelo dentro do “ar-condicionado” caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Veja agora outras dicas caseiras para aliviar o calor dentro de casa!</p>

    Para finalizar, coloque gelo dentro do “ar-condicionado” caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Veja agora outras dicas caseiras para aliviar o calor dentro de casa!

     Foto: montagem / reprodução youtube
  • <p>Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido.</p>

    Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido.

     Foto: engin akyurt Unsplash
  • <p>Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo. </p>

    Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo.

    Foto: freepik stockking
  • <p>Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar. </p>

    Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar.

    Foto: Youtube/ Stardust Vibes - Relaxing Sounds
  • <p>Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro.</p>

    Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro.

     Foto: Juan Emilio López Gallardo por Pixabay
  • <p>Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente.</p>

    Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior.</p>

    Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior.

     Foto: freepik marymarkevich
  • <p>Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia.</p>

    Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia.

     Foto: Logan Cameron Unsplash
  • <p>Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes.</p>

    Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes.

     Foto: freepik pvproductions
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay