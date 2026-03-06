Assine
Colchão: o primeiro passo para um sono adequado

Redação Flipar
    Os colchões de espuma são definidos pela densidade, como D28 ou D33, que indicam suporte ao peso. São indicados para quem busca custo-benefício e prefere superfície mais uniforme e silenciosa.

     Foto: -Divulgação
    Os modelos de colchão de mola Bonnel têm molas interligadas, oferecendo firmeza e boa ventilação. Funcionam bem para quem gosta de colchões mais rígidos e não se incomoda com maior transferência de movimento.

     Foto: Divulgação
    O termo vem do tipo de molas de aço em formato de ampulheta ligadas entre si por fios, formando a estrutura de suporte do colchão. Elas são uma das construções de mola mais tradicionais e existem no Brasil.

     Foto: Reprodução do Yotube Canal Filhão - Especializada em Móveis e Colchões
    As molas ensacadas trabalham de forma independente, reduzindo o balanço entre os lados. São ideais para casais, pois cada pessoa se movimenta sem interferir no sono do outro.

     Foto: Divulgação
    O colchão de látex, natural ou sintético, é elástico e durável, com boa ventilação. Indica-se para quem tem alergias e busca conforto com resposta rápida ao corpo.

     Foto: Divulgação
    O viscoelástico, conhecido como “memory foam”, molda-se ao corpo com o calor. Ajuda a aliviar pontos de pressão e é indicado para quem sente dores articulares.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal The Slumber Yard
    Os colchões híbridos combinam espuma e molas, equilibrando conforto e sustentação. Atendem quem quer adaptação ao corpo sem perder firmeza estrutural.

     Foto: - Divulgação
    Modelos mais firmes, muitas vezes chamados de ortopédicos, mantêm a coluna bem alinhada. São indicados para pessoas com dores lombares, desde que haja orientação adequada.

     Foto: Divulgação
    Colchões infantis devem ter firmeza moderada e materiais seguros. Eles acompanham o crescimento e ajudam na postura correta durante o desenvolvimento.

     Foto: Divulgação
    Para idosos, o ideal é um colchão que facilite a mobilidade e reduza pressão. Espumas de boa densidade ou molas ensacadas costumam oferecer esse equilíbrio.

     Foto: - Divulgação
    Pessoas com sobrepeso precisam de colchões mais resistentes e densos. Isso evita deformações precoces e garante sustentação adequada ao corpo.

     Foto: Divulgação
    Casais devem priorizar modelos que minimizem a transferência de movimento. Molas ensacadas ou híbridos costumam oferecer melhor conforto a dois.

     Foto: Divulgação
    O pillow top é uma camada extra de conforto aplicada sobre o colchão. Ele serve para afofar modelos mais duros, melhorando o toque sem perder o suporte original.

     Foto: Divulgação
    Na escolha final, considere peso, posição de dormir e possíveis dores. Girar o colchão, usar base adequada e trocar no tempo certo prolongam o conforto e a saúde do sono.

     Foto: Imagem Freepik
Busca

