Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Aeroporto no Japão está afundando e deve desaparecer em três décadas

RF
Redação Flipar
  • <p>Na época, o objetivo era desafogar o aeroporto de Osaka (foto), muito congestionado. </p>

    Na época, o objetivo era desafogar o aeroporto de Osaka (foto), muito congestionado.

    Foto: Sekicho wikimedia commons
  • <p>O terminal principal – projetado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Pianotem – tem forma de asa e parece flutuar sobre a água. O telhado é suportado por uma estrutura de aço que parece um caranguejo gigante.</p>

    O terminal principal – projetado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Pianotem – tem forma de asa e parece flutuar sobre a água. O telhado é suportado por uma estrutura de aço que parece um caranguejo gigante.

     Foto: Imagem de hiroshi mack por Pixabay
  • <p>Mas, agora, engenheiros japoneses afirmam que o aeroorto já afundou 11,5 metros. E a tendência é de que desapareça em três décadas . Esforços já começaram a ser feitos , na casa de R$ 730 milhões, para tentar salvar o empreendimento. </p>

    Mas, agora, engenheiros japoneses afirmam que o aeroorto já afundou 11,5 metros. E a tendência é de que desapareça em três décadas . Esforços já começaram a ser feitos , na casa de R$ 730 milhões, para tentar salvar o empreendimento.

    Foto: Tdk - wikimedia commons
  • <p>Outros aeroportos pelo mundo também têm peculiaridades que chamam atenção: pista curta, localização em centro urbano, gelo na pista, etc. </p>

    Outros aeroportos pelo mundo também têm peculiaridades que chamam atenção: pista curta, localização em centro urbano, gelo na pista, etc.

    Foto: Michael F. Mehnert wikimedia commons
  • <p>Esses aeroportos são verdadeiros desafios para os comandantes das aeronaves. Veja alguns dos principais e os motivos:</p>

    Esses aeroportos são verdadeiros desafios para os comandantes das aeronaves. Veja alguns dos principais e os motivos:

     Foto: Imagem de Gerhard por Pixabay
  • <p>AEROPORTO DE GIBRALTAR (Gibraltar) – Gibraltar é um território ultramarino que pertence ao Reino Unido, mas fica no sul da Península Ibérica, na Espanha. </p>

    AEROPORTO DE GIBRALTAR (Gibraltar) – Gibraltar é um território ultramarino que pertence ao Reino Unido, mas fica no sul da Península Ibérica, na Espanha.

    Foto: Dickelbers - Wikimédia Commons
  • <p>A pista do aeroporto corta uma das principais estradas de uma área urbana densamente povoada. Carros e pedestres precisam esperar enquanto os aviões decolam ou aterrissam. </p>

    A pista do aeroporto corta uma das principais estradas de uma área urbana densamente povoada. Carros e pedestres precisam esperar enquanto os aviões decolam ou aterrissam.

    Foto: Flickr Mustang Joe
  • <p>AEROPORTO INTERNACIONAL DE WELLINGTON (Nova Zelândia) – Fica em Rongotai, numa área cercada por mar e montanhas. </p>

    AEROPORTO INTERNACIONAL DE WELLINGTON (Nova Zelândia) – Fica em Rongotai, numa área cercada por mar e montanhas.

    Foto: Flickr Isaias Malta
  • <p>Tem uma pista de pouso e decolagem extremamente curta (uma das mais difíceis para os pilotos no mundo). Os aviões precisam fazer uma curva fechada logo após a decolagem, evitando as montanhas próximas.</p>

    Tem uma pista de pouso e decolagem extremamente curta (uma das mais difíceis para os pilotos no mundo). Os aviões precisam fazer uma curva fechada logo após a decolagem, evitando as montanhas próximas.

     Foto: Flickr 111 Emergency
  • <p>AERÓDROMO DE PHOENIX (Antártida) – Fica no continente gelado, perto da estação de pesquisa americana McMurdo. </p>

    AERÓDROMO DE PHOENIX (Antártida) – Fica no continente gelado, perto da estação de pesquisa americana McMurdo.

    Foto: Michael Lucibella - Wikimédia Commons
  • <p>A pista está permanentemente com gelo, o que exige o uso de equipamentos especiais para evitar acúmulo de neve e para deixar a pista sempre perfeitamente plana. Para os pilotos, atenção redobrada e muita cautela nas manobras. </p>

    A pista está permanentemente com gelo, o que exige o uso de equipamentos especiais para evitar acúmulo de neve e para deixar a pista sempre perfeitamente plana. Para os pilotos, atenção redobrada e muita cautela nas manobras.

    Foto: Michael Lucibella National Science Foundation Reprodução
  • <p>AEROPORTO JUANCHO E. YRAUSQUIN (Ilha de Saba) – A Ilha de Saba fica nas Pequenas Antilhas, no Mar do Caribe, e pertence à Holanda. </p>

    AEROPORTO JUANCHO E. YRAUSQUIN (Ilha de Saba) – A Ilha de Saba fica nas Pequenas Antilhas, no Mar do Caribe, e pertence à Holanda.

    Foto: Serge Melki - Wikimédia Commons
  • <p>O aeroporto tem pista extremamente curta (400m), cercada por penhascos e pelo mar. Super desafio para qualquer piloto. </p>

    O aeroporto tem pista extremamente curta (400m), cercada por penhascos e pelo mar. Super desafio para qualquer piloto.

    Foto: Youtube Canal SwissScenes
  • <p>AEROPORTO SANTOS DUMONT (Brasil) – Localizado na região central do Rio de Janeiro, ao lado do Aterro do Flamengo. </p>

    AEROPORTO SANTOS DUMONT (Brasil) – Localizado na região central do Rio de Janeiro, ao lado do Aterro do Flamengo.

    Foto: TM bux wikimedia commons
  • <p>À beira da Baía de Guanabara, o aeroporto tem pista curta e que dá direto nas águas. Por causa desse perigo, a Gol chegou a desenvolver com a Boeing um sistema de freios mais eficientes para aumentar a segurança nos pousos. </p>

    À beira da Baía de Guanabara, o aeroporto tem pista curta e que dá direto nas águas. Por causa desse perigo, a Gol chegou a desenvolver com a Boeing um sistema de freios mais eficientes para aumentar a segurança nos pousos.

    Foto: Arne Museler - wikimedia commons
  • <p>AEROPORTO DE CONGONHAS (Brasil) – O aeroporto em São Paulo fica em área urbana densamente povoada. </p>

    AEROPORTO DE CONGONHAS (Brasil) – O aeroporto em São Paulo fica em área urbana densamente povoada.

    Foto: Valter Campanato - Agência Brasil
  • <p>O aeroporto é cercado por ruas, prédios, casas, comércio. Por isso costuma entrar na lista. A Av. Washington Luís, movimentada via expressa da cidade, passa abaixo da pista de pouso e decolagem. </p>

    O aeroporto é cercado por ruas, prédios, casas, comércio. Por isso costuma entrar na lista. A Av. Washington Luís, movimentada via expressa da cidade, passa abaixo da pista de pouso e decolagem.

    Foto: Divulgação Infraero
  • <p>Em outubro de 2022, um avião de pequeno porte derrapou na pista, causando uma interdição que durou horas e provocou cancelamento de dezenas de voos. </p>

    Em outubro de 2022, um avião de pequeno porte derrapou na pista, causando uma interdição que durou horas e provocou cancelamento de dezenas de voos.

    Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Mas o acidente grave que marcou a história do aeroporto de Congonhas ocorreu em 17/7/2007. Um Airbus A320 da TAM partiu de Porto Alegre para São Paulo. Na hora da aterrissagem, o avião saiu da pista, atravessou a avenida e bateu no prédio da TAM Express. A tragédia deixou 199 mortos (187 no avião e 12 em solo). </p>

    Mas o acidente grave que marcou a história do aeroporto de Congonhas ocorreu em 17/7/2007. Um Airbus A320 da TAM partiu de Porto Alegre para São Paulo. Na hora da aterrissagem, o avião saiu da pista, atravessou a avenida e bateu no prédio da TAM Express. A tragédia deixou 199 mortos (187 no avião e 12 em solo).

    Foto: Aeroprints.com wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay