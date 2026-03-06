Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Maior mosca do planeta tem origem no Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Além de imitar o zumbido desses insetos, apresenta corpo escuro com reflexos metálicos, asas opacas em tons que vão do alaranjado ao esbranquiçado e antenas alongadas, geralmente com extremidades alaranjadas. Essa semelhança não é por acaso, mas sim uma estratégia de defesa contra predadores.</p>

    Além de imitar o zumbido desses insetos, apresenta corpo escuro com reflexos metálicos, asas opacas em tons que vão do alaranjado ao esbranquiçado e antenas alongadas, geralmente com extremidades alaranjadas. Essa semelhança não é por acaso, mas sim uma estratégia de defesa contra predadores.

     Foto: Sirlei R Rocha / iNaturalist
  • <p>A espécie é endêmica do Brasil, encontrada com mais frequência nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, embora também registrada em outras áreas. Suas larvas se desenvolvem em formigueiros de saúvas, onde permanecem até emergirem como adultos.</p>

    A espécie é endêmica do Brasil, encontrada com mais frequência nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, embora também registrada em outras áreas. Suas larvas se desenvolvem em formigueiros de saúvas, onde permanecem até emergirem como adultos.

     Foto: Paulo Henrique da Silva / iNaturalist
  • <p>Em março de 2025, pesquisadores acharam em Novas Gales do Sul, na Austrália, o fóssil de uma espécie até então desconhecida de mosca-serra. O inseto fossilizado pode ter até 15 milhões de anos. No mínimo 11 milhões. </p>

    Em março de 2025, pesquisadores acharam em Novas Gales do Sul, na Austrália, o fóssil de uma espécie até então desconhecida de mosca-serra. O inseto fossilizado pode ter até 15 milhões de anos. No mínimo 11 milhões.

    Foto: Reprodução da Universidade de Canberra
  • <p>O principal valor do achado é que ele auxilia nos estudos sobre a evolução de moscas que existem hoje em dia. A mosca-serra fossilizada ganhou dos pesquisadores o nome de Baladi Warru, em referência aos aborígenes Wiradjuri, que viveram no local em que o fóssil foi encontrado. </p>

    O principal valor do achado é que ele auxilia nos estudos sobre a evolução de moscas que existem hoje em dia. A mosca-serra fossilizada ganhou dos pesquisadores o nome de Baladi Warru, em referência aos aborígenes Wiradjuri, que viveram no local em que o fóssil foi encontrado.

    Foto: Reprodução da Universidade de Canberra
  • <p>As moscas, especialmente a mosca doméstica (Musca domestica), são insetos dípteros (possuem apenas um par de asas) que convivem intimamente com os seres humanos há milênios. </p>

    As moscas, especialmente a mosca doméstica (Musca domestica), são insetos dípteros (possuem apenas um par de asas) que convivem intimamente com os seres humanos há milênios.

    Foto: Sandeep Handa por Pixabay
  • <p>“Tem uma mosca na minha comida”. Essa clássica frase sobre um dos insetos mais comuns que existem pode representar muito mais do que parece.</p>

    “Tem uma mosca na minha comida”. Essa clássica frase sobre um dos insetos mais comuns que existem pode representar muito mais do que parece.

     Foto: Peggychoucair por Pixabay
  • <p>Afinal, o que fazer quando uma mosca pousa em uma comida? Deve-se descartar o alimento ou não? Veja essa e outras curiosidades sobre esse animal tão presente no nosso dia a dia!</p>

    Afinal, o que fazer quando uma mosca pousa em uma comida? Deve-se descartar o alimento ou não? Veja essa e outras curiosidades sobre esse animal tão presente no nosso dia a dia!

     Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
  • <p>Elas são encontradas em praticamente todos os ambientes do planeta, exceto em regiões extremamente frias, como as zonas polares. </p>

    Elas são encontradas em praticamente todos os ambientes do planeta, exceto em regiões extremamente frias, como as zonas polares.

    Foto: Sophia Nel por Pixabay
  • <p>Existem milhares de espécies de moscas que desempenham papéis importantes na natureza, tanto como polinizadoras quanto como decompositoras.</p>

    Existem milhares de espécies de moscas que desempenham papéis importantes na natureza, tanto como polinizadoras quanto como decompositoras.

     Foto: Andreas Hoja por Pixabay
  • <p>Até por conta disso, apesar de seu pequeno tamanho, as moscas representam um incômodo significativo e podem ser vetores de diversas doenças.</p>

    Até por conta disso, apesar de seu pequeno tamanho, as moscas representam um incômodo significativo e podem ser vetores de diversas doenças.

     Foto: - Psubraty por Pixabay
  • <p>O ciclo de vida de uma mosca passa por quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas depositam seus ovos em matéria orgânica em decomposição, como lixo, fezes e restos de alimentos. </p>

    O ciclo de vida de uma mosca passa por quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas depositam seus ovos em matéria orgânica em decomposição, como lixo, fezes e restos de alimentos.

    Foto: imagem Freepik
  • <p>Elas se reproduzem rapidamente, o que pode fazer com que suas populações cresçam de forma exponencial em condições favoráveis. </p>

    Elas se reproduzem rapidamente, o que pode fazer com que suas populações cresçam de forma exponencial em condições favoráveis.

    Foto: Divulgação
  • <p>As larvas, tambÃ©m chamadas de vermes, se alimentam e crescem nesse ambiente, passando por vÃ¡rias mudas.</p>

    As larvas, tambÃ©m chamadas de vermes, se alimentam e crescem nesse ambiente, passando por vÃ¡rias mudas.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
  • <p>ApÃ³s se alimentarem o suficiente, as larvas passam para o estÃ¡gio de pupa, quando ocorre a metamorfose para a forma adulta.</p>

    ApÃ³s se alimentarem o suficiente, as larvas passam para o estÃ¡gio de pupa, quando ocorre a metamorfose para a forma adulta.

     Foto: Scott Bauer/WikimÃ©dia Commons
  • <p>As moscas adultas têm uma vida curta, que geralmente varia de alguns dias a semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais.</p>

    As moscas adultas têm uma vida curta, que geralmente varia de alguns dias a semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais.

     Foto: Ronny Overhate por Pixabay
  • <p>As moscas adultas possuem um aparelho bucal adaptado para lamber e sugar alimentos líquidos. </p>

    As moscas adultas possuem um aparelho bucal adaptado para lamber e sugar alimentos líquidos.

    Foto: Imagem de Ted Erski por Pixabay
  • <p>Muitas espécies são conhecidas por seu comportamento alimentar em decomposição, o que as torna vetores de doenças, uma vez que podem transportar patógenos de superfícies sujas para alimentos consumidos pelos humanos.</p>

    Muitas espécies são conhecidas por seu comportamento alimentar em decomposição, o que as torna vetores de doenças, uma vez que podem transportar patógenos de superfícies sujas para alimentos consumidos pelos humanos.

     Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
  • <p>Entre as doenças que as moscas podem transmitir estão a cólera, a disenteria, a febre tifoide e a tuberculose. </p>

    Entre as doenças que as moscas podem transmitir estão a cólera, a disenteria, a febre tifoide e a tuberculose.

    Foto: Ronny Overhate por Pixabay
  • <p>Além de transmitirem doenças, as moscas também podem causar intoxicações alimentares ao contaminarem alimentos com suas fezes e vômito.</p>

    Além de transmitirem doenças, as moscas também podem causar intoxicações alimentares ao contaminarem alimentos com suas fezes e vômito.

     Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
  • <p>Elas carregam bactérias e vírus em seus corpos e patas e podem contaminar alimentos ao pousarem sobre eles.</p>

    Elas carregam bactérias e vírus em seus corpos e patas e podem contaminar alimentos ao pousarem sobre eles.

     Foto: gwendoline63/Pixabay
  • <p>Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Flórida concluiu que moscas precisam tocar a comida por apenas 1 segundo para transferir germes para o alimento.</p>

    Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Flórida concluiu que moscas precisam tocar a comida por apenas 1 segundo para transferir germes para o alimento.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Para manter as moscas longe da sua comida, é importante manter a cozinha sempre limpa, descartar o lixo regularmente, cobrir os alimentos expostos e instalar telas nas janelas.</p>

    Para manter as moscas longe da sua comida, é importante manter a cozinha sempre limpa, descartar o lixo regularmente, cobrir os alimentos expostos e instalar telas nas janelas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Utilizar ventiladores também pode ajudar a afastá-las, e o uso de inseticidas é uma opção eficaz, desde que aplicados longe de alimentos.</p>

    Utilizar ventiladores também pode ajudar a afastá-las, e o uso de inseticidas é uma opção eficaz, desde que aplicados longe de alimentos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Outro grupo conhecido são as moscas-varejeiras, que depositam seus ovos em tecidos em decomposição ou diretamente em animais vivos.</p>

    Outro grupo conhecido são as moscas-varejeiras, que depositam seus ovos em tecidos em decomposição ou diretamente em animais vivos.

     Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>Algumas espécies, como a Cochliomyia hominivorax, causam miíase, uma infestação parasitária em que as larvas se alimentam de tecidos vivos, o que pode ser uma condição médica grave tanto para animais quanto para seres humanos.</p>

    Algumas espécies, como a Cochliomyia hominivorax, causam miíase, uma infestação parasitária em que as larvas se alimentam de tecidos vivos, o que pode ser uma condição médica grave tanto para animais quanto para seres humanos.

     Foto: flickr - Judy Gallagher
  • <p>Apesar de tudo, as moscas também têm um papel importante no ecossistema. Elas ajudam na polinização de certas plantas e desempenham uma função vital no processo de decomposição, quebrando materiais orgânicos e acelerando sua reciclagem no solo. </p>

    Apesar de tudo, as moscas também têm um papel importante no ecossistema. Elas ajudam na polinização de certas plantas e desempenham uma função vital no processo de decomposição, quebrando materiais orgânicos e acelerando sua reciclagem no solo.

    Foto: Sophia Nel por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay