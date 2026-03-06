Cidade histórica fundada no século 10 é localizada na Espanha após mais de mil anos de mistério
A cidade-palácio teria sido fundada no século 10 por Almanzor, poderoso líder político e militar do período final do califado omíada em al-Andalus, mas seu paradeiro acabou se perdendo ao longo dos séculos.Foto: Wikimedia Commons/Naza28
Graças ao auxílio da tecnologia, uma pesquisa recente conduzida pelo pesquisador Antonio Monterroso Checa, da Universidade de Córdoba, trouxe novas pistas sobre o assunto.Foto: Reprodução
A peça-chave da investigação foi o uso do LIDAR (Light Detection and Ranging), um sistema de scanner a laser que apresentou novas evidências sobre a origem do local.Foto: Wikimedia Commons/David Monniaux
O equipamento emite feixes de luz que atingem o solo e retornam ao sensor. Ao medir o tempo de resposta desses pulsos na velocidade da luz, o sistema cria modelos tridimensionais ultraprecisos.Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
A grande vantagem do LIDAR é sua capacidade de “enxergar” através da vegetação densa, revelando imperfeições e estruturas no terreno que são invisíveis a olho nu.Foto: Wikimedia Commons/ZephIR Lidar
O scanner detectou anomalias que se estendem por mais de 1 km, formando um layout planejado com estruturas quadrangulares. A organização do assentamento em diferentes níveis de platôs condiz com a engenharia da época para terrenos acidentados.Foto: Monterroso Checa/Universidade de Co?rdoba
Quando foi construída, Madinat al-Zahira não era apenas um assentamento comum; a cidadela serviu como centro administrativo e político de al-Andalus nas últimas décadas do domínio omíada.Foto: Wikimedia Commons/Zarateman
Textos medievais descrevem o local como uma cidade monumental concebida para competir em prestígio com Madinat al-Zahra, complexo fundado também no século 10 por Abd ar-Rahman III, primeiro califa de al-Andalus.Foto: Flickr - Kent Wang
Ao contrário de Madinat al-Zahra, que ainda conserva ruínas extensas, Madinat al-Zahira foi totalmente arrasada após a queda de Almanzor.Foto: Wikimedia Commons/R Prazeres
Esse desaparecimento quase completo transformou a cidade em um mistério geográfico, dando origem a mais de 20 hipóteses sobre sua localização ao longo do tempo — nenhuma delas sustentada por evidências físicas claras.Foto: Wikimedia Commons/Toledano0
Os dados utilizados no estudo foram obtidos a partir de levantamentos do Instituto Geográfico Nacional da Espanha.Foto: Divulgac?a?o/Universidade de Co?rdoba
Entre os séculos 9 e 10, Córdoba era uma das maiores e mais ricas da Europa. Sob o governo do califa Abd ar-Rahman III, passou a ser a capital do Califado de Córdoba, um poderoso estado islâmico que dominava grande parte da PenínFoto: Pexels/Sarah Hall
Nesse período, a cidade se destacou como um centro de cultura, ciência e comércio, reunindo bibliotecas, escolas, mesquitas e mercados que atraíam estudiosos de diversas partes do mundo islâmico e do Mediterrâneo.Foto: Wikimedia Commons/Jose María Ligero Loarte
Foi nesse contexto que Madinat al-Zahra passou a servir como sede administrativa e residência da corte. O complexo ficava nos arredores de Córdoba e simbolizava o poder e o prestígio do califado.Foto: Gabriel Trujillo/Unsplash