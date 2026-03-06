Cinebiografia da cantora Joni Mitchell terá Meryl Streep no papel principal
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/05-Joni_Mitchell.jpg?20260306120113" width="1114" height="626">
Em entrevista ao site “Ultimate Classic Rock”, o diretor explicou que a proposta é retratar a história da cantora de forma pessoal e direta, sob o ponto de vista da própria artista, destacando o caráter cinematográfico de sua música.Foto: david leyes /Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Joni_Mitchell.jpg?20260306120113" width="1114" height="626">
Joni Mitchell já expressou ter reservas quanto à representação de sua vida no cinema. Em 2014, por exemplo, ela rejeitou uma proposta de cinebiografia que seria protagonizada por Taylor Swift por considerar que a cantora pop americana não tinha conhecimento da sua obra.Foto: Shawn Miller /Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Joni_Mitchell.jpg?20260306120113" width="1114" height="626">
Joni Mitchell, nome artístico de Roberta Joan Anderson, nasceu em 7 de novembro de 1943, na cidade de Fort Macleod, na província de Alberta, no Canadá.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-Joni_Mitchell.jpg?20260306120113" width="1114" height="626">
Na infância, ela contraiu poliomielite, doença que a deixou hospitalizada por semanas e afetou os movimentos de sua mão esquerda.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Joni_Mitchell.jpg?20260306120115" width="1114" height="626">
Antes mesmo de alcançar reconhecimento como intérprete, ela destacou-se como compositora, tendo suas canções gravadas por artistas como Judy Collins, Tom Rush e Crosby, Stills, Nash e Young.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Joni_Mitchell.jpg?20260306120115" width="1114" height="626">
Músicas como “Both Sides, Now”, “Chelsea Morning” e “Woodstock” tornaram-se sucessos na voz de outros intérpretes, contribuindo para consolidar sua reputação como compositora talentosa.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Joni_Mitchell.jpg?20260306120118" width="1114" height="626">
Em 1968, lançou seu álbum de estreia, “Song to a Seagull”, produzido por David Crosby. O disco apresentou ao público uma artista de estilo singular, com letras confessionais, poéticas e fortemente ligadas às experiências pessoais.Foto: Capannelle/Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/16-Joni_Mitchell.jpg?20260306120118" width="1114" height="626">
No ano seguinte, veio “Clouds”, que lhe rendeu seu primeiro Grammy e ampliou sua projeção internacional.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/17-Joni_Mitchell.jpg?20260306120118" width="1114" height="626">
Ao longo do início dos anos 1970, Joni Mitchell consolidou-se como uma das principais vozes do folk e da música autoral, lançando trabalhos marcantes como "Ladies of the Canyon" e "Blue".Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Joni_Mitchell.jpg?20260306120118" width="1114" height="626">
Lançado em 1971, “Blue” é frequentemente citado por críticos como um dos álbuns mais importantes da história da música popular, devido à intensidade emocional e à franqueza com que a artista abordou temas como amor, solidão e vulnerabilidade.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Joni_Mitchell.jpg?20260306120118" width="1114" height="626">
Na segunda metade da década de 1970, Mitchell passou por uma transformação artística significativa. Interessada em expandir seus horizontes musicais, aproximou-se do jazz e de músicos ligados ao gênero, como Jaco Pastorius, Wayne Shorter e Herbie Hancock.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/11-Joni_Mitchell.jpg?20260306120120" width="1114" height="626">
Essa fase resultou em álbuns como “Court and Spark”, “The Hissing of Summer Lawns”, “Hejira” e “Mingus”, nos quais combinou estruturas sofisticadas, harmonias complexas e letras reflexivas.Foto: - Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Joni_Mitchell.jpg?20260306120120" width="1114" height="626">
Nos anos 1990, a cantora viveu um período de revalorização crítica. O álbum “Turbulent Indigo”, lançado em 1994, marcou um retorno à escrita mais introspectiva e rendeu a ela novos prêmios, incluindo o Grammy de Álbum do Ano.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-Joni_Mitchell.jpg?20260306120120" width="1114" height="626">
Em seguida, “Taming the Tiger” reafirmou sua capacidade de se reinventar. Paralelamente, sua obra passou a ser redescoberta por novas gerações de músicos e ouvintes, influenciando artistas de diferentes estilos, do folk ao pop e ao jazz.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-Joni_Mitchell.jpg?20260306120120" width="1114" height="626">
Além da música, Joni Mitchell sempre manteve uma relação profunda com as artes plásticas. Ela é responsável por muitas das capas de seus próprios discos, nos quais costuma retratar personagens, paisagens e autorretratos ligados às fases de sua vida.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/07-Joni_Mitchell.jpg?20260306120120" width="1114" height="626">
Ao longo da carreira, a artista recebeu inúmeros reconhecimentos. Foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame em 1997 e no Canadian Music Hall of Fame, além de ter acumulado 11 prêmios Grammy, o último deles em 2026 na categoria Melhor Álbum Histórico para “Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)”.Foto: Shawn Miller /Wikimédia Commons
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Joni_Mitchell.jpg?20260306120122" width="1114" height="626">
A saúde de Joni Mitchell enfrentou desafios importantes nas últimas décadas. Em 2015, ela sofreu um aneurisma cerebral que a afastou temporariamente da vida pública e exigiu um longo período de recuperação.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-Joni_Mitchell.jpg?20260306120123" width="1114" height="626">
Com o apoio de amigos, familiares e colaboradores, voltou gradualmente a participar de eventos musicais e, a partir de 2022, surpreendeu o público ao retornar aos palcos em apresentações selecionadas, demonstrando resiliência e paixão contínua pela arte.Foto: Reprodução do Instagram @jonimitchell