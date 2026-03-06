Assine
‘Cantores do deus Amon’: arqueólogos encontram depósito funerário em região histórica do Egito

    Diferentemente de uma tumba individual, os caixões foram encontrados empilhados em uma câmara rochosa, com tampas separadas das bases para otimizar o espaço.

    Os artefatos e as múmias estão associados ao título de “cantor(a) de Amon”, sugerindo que o local era destinado a membros do clero musical do deus Amon.

    Muitas das múmias associadas aos caixões contém o título de “cantor(a) de Amon”, ligado a pessoas — principalmente mulheres — que participavam de rituais musicais dedicados ao deus.

    A repetição do título pode indicar vínculos institucionais ou familiares entre as pessoas enterradas ali, oferecendo novas pistas sobre o funcionamento do clero de Tebas.

    Além dos sarcófagos, foram encontrados vasos cerâmicos lacrados com selos de argila que podem conter materiais orgânicos ou textos sobre os rituais de mumificação.

    Devido à fragilidade da madeira e das ornamentações, os artefatos passarão por restauração e análise minuciosas para revelar possíveis conteúdos orgânicos ou inscrições.

    De acordo com o ministro do Turismo e Antiguidades, Sharif Fathi, a descoberta reforça o “compromisso do Estado egípcio com a preservação patrimonial”.

    Situada às margens do Rio Nilo, no sul do Egito, a região de Luxor é frequentemente descrita como “o maior museu ao ar livre do mundo”.

    Erguida sobre as fundações da antiga cidade de Tebas, a capital dos faraós durante o Império Novo, a área abriga uma alta concentração de monumentos arqueológicos que narram a grandiosidade da civilização egípcia.

    Nesse período, Tebas tornou-se um poderoso centro político, religioso e cultural, dedicado principalmente ao culto do deus Amon, uma das principais divindades da religião egípcia antiga.

    Na margem leste do Nilo ficava a parte urbana da antiga Tebas, onde se encontram alguns dos templos mais impressionantes do Egito.

    Próximo dali está o Templo de Luxor, construído principalmente durante os reinados de Amenófis III e Ramsés I Foto: Ramsés - Domíno Público

    Na margem oeste do Nilo fica localizada a área funerária da antiga Tebas, onde os egípcios enterravam faraós, nobres e sacerdotes entre as montanhas áridas de calcário.

    A regiÃ£o abriga o famoso Vale dos Reis, onde foram descobertos os tÃºmulos de diversos faraÃ³s do Novo ImpÃ©rio, incluindo o cÃ©lebre TutancÃ¢mon, cuja tumba praticamente intacta foi encontrada em 1922 pelo arqueÃ³logo Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo

