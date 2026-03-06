Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Cidade de Saquarema lidera em PIB per capita no Brasil, mas a realidade dos moradores é outra

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Essa posição de destaque no ranking econômico está diretamente associada aos elevados repasses de royalties ligados à exploração de petróleo e gás natural na região marítima próxima ao município. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/01-SAQUAREMA.jpg?20260306104209" width="1114" height="626">

    Essa posição de destaque no ranking econômico está diretamente associada aos elevados repasses de royalties ligados à exploração de petróleo e gás natural na região marítima próxima ao município. 

     Foto: - JORGE PAQUETA/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Os royalties são compensações financeiras pagas por empresas pela exploração de petróleo e gás. Esses recursos impulsionam de maneira significativa o cálculo do PIB per capita em municípios como Saquarema, onde a produção vinculada ao setor extrativo tem grande peso no total do produto econômico local.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-SAQUAREMA.jpg?20260306104208" width="1114" height="626">

    Os royalties são compensações financeiras pagas por empresas pela exploração de petróleo e gás. Esses recursos impulsionam de maneira significativa o cálculo do PIB per capita em municípios como Saquarema, onde a produção vinculada ao setor extrativo tem grande peso no total do produto econômico local.

     Foto: - Reprodução do Flickr José Mauro
  • <p><span style=No entanto, apesar da robusta arrecadação do município, os indicadores de renda dos moradores mostram outra realidade. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/17-SAQUAREMA.jpg?20260306104209" width="1114" height="626">

    No entanto, apesar da robusta arrecadação do município, os indicadores de renda dos moradores mostram outra realidade. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE revelam que o rendimento médio mensal dos habitantes de Saquarema gira em torno de R$ 2.310 por mês, o que equivale a menos de R$ 28 mil ao ano e está abaixo das médias observadas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-SAQUAREMA.jpg?20260306104211" width="1114" height="626">

    Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE revelam que o rendimento médio mensal dos habitantes de Saquarema gira em torno de R$ 2.310 por mês, o que equivale a menos de R$ 28 mil ao ano e está abaixo das médias observadas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=Essa disparidade entre o desempenho agregado da economia local e a renda efetiva dos moradores evidencia que a riqueza gerada por royalties nem sempre se traduz em ganhos diretos de renda por pessoa ou em empregos formalizados dentro da própria cidade.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-SAQUAREMA.jpg?20260306104212" width="1114" height="626">

    Essa disparidade entre o desempenho agregado da economia local e a renda efetiva dos moradores evidencia que a riqueza gerada por royalties nem sempre se traduz em ganhos diretos de renda por pessoa ou em empregos formalizados dentro da própria cidade.

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=Saquarema é um município brasileiro situado no litoral do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 100 quilômetros da capital fluminense. A cidade integra a Região dos Lagos, uma das áreas costeiras mais visitadas do país pela beleza de suas praias e lagoas. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-SAQUAREMA.jpg?20260306104211" width="1114" height="626">

    Saquarema é um município brasileiro situado no litoral do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 100 quilômetros da capital fluminense. A cidade integra a Região dos Lagos, uma das áreas costeiras mais visitadas do país pela beleza de suas praias e lagoas. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=De acordo com estimativas do último censo do IBGE, sua população é de quase 90 mil habitantes, distribuídos em uma área de cerca de 357 km². 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-SAQUAREMA.jpg?20260306104212" width="1114" height="626">

    De acordo com estimativas do último censo do IBGE, sua população é de quase 90 mil habitantes, distribuídos em uma área de cerca de 357 km². 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=A cidade é conhecida nacionalmente como “Capital Nacional do Surfe”, apelido ligado às condições favoráveis de ondas em praias como Itaúna, que atraem surfistas profissionais e amadores.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-SAQUAREMA.jpg?20260306104214" width="1114" height="626">

    A cidade é conhecida nacionalmente como “Capital Nacional do Surfe”, apelido ligado às condições favoráveis de ondas em praias como Itaúna, que atraem surfistas profissionais e amadores.

     Foto: - Reprodução do Flickr Diogo Donate
  • <p><span style=A Praia de Itaúna é o cartão-postal mais conhecido. Com faixa extensa de areia clara e mar aberto, apresenta ondas fortes e regulares, o que a transformou em palco frequente de etapas do campeonato mundial promovido pela Liga Mundial de Surfe (WSL). 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-SAQUAREMA.jpg?20260306104213" width="1114" height="626">

    A Praia de Itaúna é o cartão-postal mais conhecido. Com faixa extensa de areia clara e mar aberto, apresenta ondas fortes e regulares, o que a transformou em palco frequente de etapas do campeonato mundial promovido pela Liga Mundial de Surfe (WSL). 

     Foto: - gspr/Wikimédia Commons
  • <p><span style=A história de Saquarema remonta ao período colonial, com ocupação de povos indígenas antes da chegada dos europeus e desenvolvimento inicial ligado à pesca, agricultura e atividades ligadas ao litoral. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/03-SAQUAREMA.jpg?20260306104218" width="1114" height="626">

    A história de Saquarema remonta ao período colonial, com ocupação de povos indígenas antes da chegada dos europeus e desenvolvimento inicial ligado à pesca, agricultura e atividades ligadas ao litoral. 

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Administrativamente, Saquarema foi elevada à categoria de vila em 8 de maio de 1841, data considerada oficialmente como a de sua fundação político-administrativa, quando se desmembrou de Cabo Frio.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-SAQUAREMA.jpg?20260306104218" width="1114" height="626">

    Administrativamente, Saquarema foi elevada à categoria de vila em 8 de maio de 1841, data considerada oficialmente como a de sua fundação político-administrativa, quando se desmembrou de Cabo Frio.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p><span style=Ao longo das décadas, o turismo e as características geográficas, com praias, lagoas e formação costeira singular, consolidaram o município como um destino turístico importante na Região dos Lagos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-SAQUAREMA.jpg?20260306104218" width="1114" height="626">

    Ao longo das décadas, o turismo e as características geográficas, com praias, lagoas e formação costeira singular, consolidaram o município como um destino turístico importante na Região dos Lagos. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=Além de Itaúna, a cidade oferece outras paisagens que reforçam sua vocação turística. A Praia da Vila, mais central e de mar geralmente um pouco mais abrigado, é procurada por famílias e visitantes que buscam lazer com maior tranquilidade.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-SAQUAREMA.jpg?20260306104218" width="1114" height="626">

    Além de Itaúna, a cidade oferece outras paisagens que reforçam sua vocação turística. A Praia da Vila, mais central e de mar geralmente um pouco mais abrigado, é procurada por famílias e visitantes que buscam lazer com maior tranquilidade.

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=Já a Lagoa de Saquarema e a Lagoa de Jaconé (no limite com Maricá) são utilizadas para pesca artesanal, prática de esportes náuticos e passeios contemplativos, compondo um cenário de grande valor ambiental. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/30-SAQUAREMA.jpg?20260306104215" width="1114" height="626">

    Já a Lagoa de Saquarema e a Lagoa de Jaconé (no limite com Maricá) são utilizadas para pesca artesanal, prática de esportes náuticos e passeios contemplativos, compondo um cenário de grande valor ambiental. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=No alto de um morro entre a Praia da Vila e a Prainha está a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, um dos pontos históricos e religiosos mais simbólicos do município, de onde se tem vista panorâmica da orla. A festa do Círio de Nossa Senhora de Nazareth é uma das celebrações religiosas mais antigas e expressivas da região.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-SAQUAREMA.jpg?20260306104220" width="1114" height="626">

    No alto de um morro entre a Praia da Vila e a Prainha está a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, um dos pontos históricos e religiosos mais simbólicos do município, de onde se tem vista panorâmica da orla. A festa do Círio de Nossa Senhora de Nazareth é uma das celebrações religiosas mais antigas e expressivas da região.

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=Trilhas, costões rochosos e áreas de vegetação de restinga completam o conjunto de atrações que fazem de Saquarema um destino que une natureza, esporte e tradição cultural.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/28-SAQUAREMA.jpg?20260306104220" width="1114" height="626">

    Trilhas, costões rochosos e áreas de vegetação de restinga completam o conjunto de atrações que fazem de Saquarema um destino que une natureza, esporte e tradição cultural.

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
  • <p><span style=O município enfrenta desafios típicos de localidades com grande influência de receitas voláteis, como a necessidade de ampliar oportunidades de emprego e renda local para suas populações, reduzir desigualdades internas e fortalecer setores produtivos que possam absorver melhor a força de trabalho. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-SAQUAREMA.jpg?20260306104220" width="1114" height="626">

    O município enfrenta desafios típicos de localidades com grande influência de receitas voláteis, como a necessidade de ampliar oportunidades de emprego e renda local para suas populações, reduzir desigualdades internas e fortalecer setores produtivos que possam absorver melhor a força de trabalho. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @rjsaquarema
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay