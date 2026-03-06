Assine
Primeira brasileira a ganhar um Grammy, Astrud Gilberto fez história e deixou legado na música do país

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Astrud_Gilberto.jpg?20260306102958" width="1114" height="626">

    Astrud, que morreu em junho de 2023, aos 83 anos, teve uma carreira diretamente ligada à projeção global da bossa nova. O Flipar relembra a seguir a sua trajetória.

     Foto: Reprodução de Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Astrud_Gilberto.jpg?20260306102958" width="1114" height="626">

    Astrud Evangelina Weinert, conhecida artisticamente como Astrud Gilberto, nasceu em Salvador em 29 de março de 1940 e morreu na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, em 5 de junho de 2023. 

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/16-Bossa.jpg?20260306103004" width="1114" height="626">

    Cantora brasileira de projeção internacional, ela construiu uma carreira associada à bossa nova e ao jazz e entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a vencer o Grammy de Música do Ano.

     Foto: Instagram @astrudgilberto_
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/03-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103004" width="1114" height="626">

    Apesar de ser brasileira, Astrud construiu praticamente toda a sua trajetÃ³ria artÃ­stica fora do paÃ­s e tornou-se mais conhecida no exterior do que no Brasil.

     Foto: DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/11-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103004" width="1114" height="626">

    Durante a adolescência, ela foi incentivada pela amiga Nara Leão, que se tornaria um das cantoras mais famosas do Brasil, a se aproximar da música. 

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103004" width="1114" height="626">

    Nara foi responsável por apresentar Astrud ao cantor e violonista João Gilberto, que se tornaria seu marido e principal apoiador no início da carreira. Eles se casaram em 1959 e, no ano seguinte, Astrud engravidou do primeiro filho, João Marcelo.

     Foto: Reprodução de Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103004" width="1114" height="626">

    A estreia da cantora nos palcos ocorreu em maio de 1960, no espetÃ¡culo â??A Noite do Amor, do Sorriso e da Florâ?, realizado no anfiteatro da Faculdade de Arquitetura da UFRJ para celebrar o lanÃ§amento do segundo Ã¡lbum de JoÃ£o Gilberto. O evento reuniu diversos nomes importantes da mÃºsica brasileira e foi produzido e apresentado por Ronaldo BÃŽscoli.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103006" width="1114" height="626">

    Em 1963, Astrud e João se mudaram para os Estados Unidos. No mesmo ano, ela participou das gravações do álbum “Getz/Gilberto, ao lado do marido e do saxofonista Stan Getz, com arranjos de Tom Jobim. 

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103006" width="1114" height="626">

    O enorme sucesso do disco resultou no Grammy de Álbum do Ano e de Gravação do Ano, com “Garota de Ipanema”. 

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103006" width="1114" height="626">

    Astrud também concorreu como artista revelação e Melhor Performance Feminina, mas foi superada nessas categorias pelos Beatles e Barbra Streisand, respectivamente.

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/23-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103005" width="1114" height="626">

    No ano seguinte, Astrud lançou seu primeiro álbum solo e deu início a uma produção contínua. 

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103006" width="1114" height="626">

    Entre 1965 e 2002, gravou dezoito discos solo, interpretando bossa nova, MPB, standards do jazz e canções americanas e europeias em diferentes idiomas, como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. 

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103008" width="1114" height="626">

    O sucesso alcançado com “Garota de Ipanema” consolidou seu nome no cenário do jazz e impulsionou a carreira solo.

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103008" width="1114" height="626">

    A partir da década de 1970, Astrud passou também a gravar composições próprias. Sua influência atravessou gerações e estilos, sendo homenageada em obras como a canção “Astrud”, interpretada pela cantora polonesa Basia. 

     Foto: Reprodução do Youtube
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/05-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103008" width="1114" height="626">

    Além do Grammy de Música do Ano em 1965, ela recebeu outras premiações importantes ao longo da carreira, como o prêmio Latin Jazz USA pelo conjunto da obra em 1992 e a inclusão no International Latin Music Hall of Fame em 2002. 

     Foto: Reprodução do Tik Tok
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103007" width="1114" height="626">

    Radicada nos Estados Unidos, Astrud viveu até o fim da vida na Filadélfia, ao lado dos filhos Marcelo Gilberto, baixista nascido em 1960 do casamento com João Gilberto, e Greg Lasorsa, de seu segundo casamento, com Nicholas Lasorsa (foto). 

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/22-Astrud_Gilberto.jpg?20260306103009" width="1114" height="626">

    Além da música, ela também se destacou como artista plástica e por seu ativismo em defesa dos direitos dos animais. A morte da cantora foi anunciada em 5 de junho de 2023 por sua neta Sofia Gilberto em uma rede social. 

     Foto: Reprodução do Youtube
