Estudo revela curiosa atração de chimpanzés por cristais

    Pesquisadores realizaram experimentos nos quais os primatas analisaram diferentes minerais colocados ao lado de rochas comuns. Segundo os cientistas, os animais rapidamente passaram a preferir os cristais, observando e girando as peças.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Em outro teste, também conseguiram identificar cristais de quartzo, pirita e calcita em meio a várias pedras semelhantes. Para os pesquisadores, o comportamento pode indicar raízes evolutivas profundas desse fascínio.

     Foto: Pixabay
    E, falando em cristais… De acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil, o Brasil está no topo do ranking quando se trata das nove áreas globais onde são encontradas pedras preciosas.

     Foto: Flickr Lígia
    Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.

     Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
    Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.

     Foto: Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
    Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília. A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta. Assim, virou um grande pólo energético.

     Foto: Reprodução - Prefeitura de Cristalina
    Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos. Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos.

     Foto: Youtube Canal Wagnr Dco
    Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas. Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
    A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro. Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
    Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público. A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro.

     Foto: Flickr Luiz Gentile
    A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região. Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido.

     Foto: Site Governo Federal
    A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica. As visitas às reservas são limitadas a grupos de até 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedência.

     Foto: Youtube Canal Wagnr Dco
    Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo. Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica.

     Foto: wikimedia commons Marco Hazard
    Eles também são considerados objetos de beleza e mistério. Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região.

     Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
    O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra.

     Foto: Flavia Cristina Lemes de Oliveira - Wikimédia Commons
    Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu de Sol, que é uma espécie de símbolo da cidade. É uma formação rochosa única no mundo!

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
    Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948. É a mais antiga da cidade e fica no bairro Cristalina Velha.

     Foto: Collemes - Wikimédia Commons
