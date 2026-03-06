Assine
Basílica de São Pedro: o desafio de proteger sem militarizar

  Um ato de vandalismo dentro da Basílica, em fevereiro de 2026, reacendeu debates sobre segurança. Entretanto, o Vaticano almeja evitar a "militarização" de uma das igrejas mais visitadas do mundo, ainda dos tempos do Alto Renascimento italiano.

     Foto: Reprodução do Youtube
     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fondazione Fratelli tutti
     Foto: Jorge Royan /Wikimédia Commons
     Foto: Reprodução do Youtube Canal Terra Brasil
     Foto: Reprodução do X @Vatican Media
     Foto: Reprodução do Youtube canal Flávio Reis
     Foto: Reprodução do facebook Gordon Wills
     Foto: Reprodução do Youtube Canal Terra Brasil
     Foto: - Reprodução do youtube CNN
     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fondazione Fratelli tutti
     Foto: Reprodução do Flickr Sorin Popovich
     Foto: The Force/Wikimédia Commons
     Foto: Imagem de Matthias Lemm por Pixabay
     Foto: Stanislav Traykov/Wikimédia Commons
     Foto: Reprodução do Yotube Canal Euro News
     Foto: Reprodução do Flickr Mark Sobers
     Foto: Reprodução do X @Vatican Media
