Basílica de São Pedro: o desafio de proteger sem militarizar
Um ato de vandalismo dentro da Basílica, em fevereiro de 2026, reacendeu debates sobre segurança. Entretanto, o Vaticano almeja evitar a “militarização” de uma das igrejas mais visitadas do mundo, ainda dos tempos do Alto Renascimento italiano.
O cardeal Mauro Gambetti destacou que, apesar dos episódios, eles são raros diante dos mais de 20 milhões de visitantes anuais, reforçando que a Basílica continua sendo um espaço de acolhimento.Foto: Reprodução do Youtube Canal Fondazione Fratelli tutti
Um dos locais mais sagrados e simbólicos da cristandade, o altar principal fica sob o baldaquino barroco de Gian Lorenzo Bernini, obra monumental construída no século XVII em bronze e madeira que protege o Altar da Confissão, onde se acredita estar o túmulo de São Pedro.Foto: Jorge Royan /Wikimédia Commons
Durante um outro incidente, há exatamente um ano – fevereiro de 2025 –, preciosos candelabros do século XIX foram derrubados e danificados, mostrando como o patrimônio artístico e religioso pode ser vulnerável a atos impulsivos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Terra Brasil
Atualmente, entre 40 e 60 agentes garantem a segurança discreta dentro da Basílica, enquanto todos os visitantes passam por revista antes da entrada. A ideia, porém, é não ultrapassar limites, permitindo equilíbrio ao lugar: as pessoas que entram na Basílica devem manter uma sensação de ?liberdade.Foto: Reprodução do X @Vatican Media
A Basílica de São Pedro foi concluída em 18 de novembro de 1626 e consagrada de imediato pelo Papa Urbano VIII. Assim, em 2026 celebrará o 400º aniversário, marco que reforça sua importância histórica e espiritual para a Igreja Católica e para o mundo.Foto: Reprodução do Youtube canal Flávio Reis
O Altar da Confissão, alvo dos atos recentes, é considerado o centro litúrgico da Basílica, simbolizando a ligação direta com o apóstolo Pedro, primeiro papa da Igreja Católica.
Os episódios de vandalismo, portanto, chamaram atenção internacional, já que turistas presentes registraram e compartilharam vídeos nas redes sociais, ampliando a repercussão global do ocorrido.Foto: Reprodução do Youtube Canal Terra Brasil
Em junho de 2023, outro ato de protesto ocorreu quando um homem polonês subiu no altar e tirou a roupa em manifestação contra a guerra na Ucrânia. O episódio evidenciou como o espaço pôde ser usado para mensagens políticas.Foto: - Reprodução do youtube CNN
Gambetti alertou, ainda, sobre o papel de mídias sociais em incentivar comportamentos imitativos e pediu que jornalistas evitem estimular atos que possam ser reproduzidos. Assim, o Vaticano enfrenta o desafio de proteger patrimônio milenar sem transformar a Basílica em ambiente militarizado, buscando ações discretas que preservem a espiritualidade do local.
A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios religiosos do mundo, com capacidade para 60 mil pessoas (mais de cem vezes a população do Vaticano). Também é o edifício com o interior mais proeminente do Vaticano, sendo sua cúpula uma característica dominante do horizonte de Roma, adornado com 340 estátuas de mártires, santos e anjos.
Os quatro pilares que a sustentam têm em sua base Santa Helena com a Cruz da Crucificação, Santa Verônica com o manto que secou o suor e sangue de Jesus Cristo, Santo André que foi crucificado na cruz em X, e São Longuinho com a lança que ele utilizou para perfurar Jesus Cristo durante sua crucificação.Foto: The Force/Wikimédia Commons
Situada na Praça de São Pedro, a sua construção foi agraciada com contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelângelo, Rafael e Bernini. O local cobre uma área de 23 mil metros quadrados ou 2,3 hectares. Isso torna o gerenciamento da segurança um desafio logístico constante.Foto: Imagem de Matthias Lemm por Pixabay
A Pietà de Michelangelo, que também já sofreu ataques no passado o que reforçou a necessidade de proteção, é um exemplo de tesouro artístico abrigado pela Basílica, além de sua função litúrgica.Foto: Stanislav Traykov/Wikimédia Commons
Os incidentes recentes revelam, desse modo, fragilidades sociais contemporâneas, como destacou Gambetti, lembrando que há vulnerabilidades hoje que seriam inimagináveis há apenas duas décadas.Foto: Reprodução do Yotube Canal Euro News
Apesar dos episódios, o Vaticano insiste que a Basílica, especificamente classificada pela UNESCO, catalogada e preservada como Património Mundial da Humanidade, deve continuar sendo um espaço de liberdade espiritual, onde os fiéis e turistas possam sentir acolhimento e não intimidação.
O aniversário de 400 anos da dedicação da Basílica será uma oportunidade para reafirmar sua relevância histórica, espiritual e artística, ao mesmo tempo em que se reforçam medidas de preservação e segurança.Foto: Reprodução do X @Vatican Media