Homeopatia: o que é mito e o que é verdade no tratamento

  • <p>A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de Leipzig</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o “Pai da Medicina”</p>

     Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
  • <p>Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas. </p>

    Foto: Eugenio Hansen wikimedia commons
  • <p>A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo. </p>

    Foto: pisauikan - Pixabay
  • <p>O método terapêutico da Homeopatia usa no tratamento das doenças as mesmas substâncias que provocam os sintomas. </p>

    Foto: Dr. Moumita Sahana -- wikimedia commons
  • <p>A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença. </p>

    Foto: Gerd Altmann - pixabay
  • <p>As substâncias – em quantidades extremamente pequenas – são diluídas em água ou álcool ou trituradas sucessivas vezes, agitadas e dinamizadas para produzir o remédio. Assim, a substância capaz de produzir alteração no corpo (sintoma) também poderia curar. </p>

    Foto: Javier Mediavilla Ezquibela- wikimedia commons
  • <p>Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia.</p>

     Foto: Erik Karits - pixabay
  • <p>A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, é necessário ser Clínico Geral. E a homeopatia não abre mão dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessário. </p>

    Foto: Chokniti Khongchum - pixabay
  • <p>Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite. </p>

    Foto: Mojpe/Pixabay
  • <p>A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade. </p>

    Foto: Divulgação/Gov PE
  • <p>Doenças graves não podem ser tratadas com homeopatia. O câncer, por exemplo. Assim como algumas patologias crônicas que exigem remédios alopáticos. Nada pode substituir a insulina para um diabético, por exemplo. Os casos devem ser avaliados antes do tratamento. </p>

    Foto: Freepik Company S.L.
  • <p>Uma cartilha do Ministério da Saúde explica que a Homeopatia considera o indivíduo de forma integral, investigando sinais, alterações fisiológicas, sintomas mentais, histórico familiar e de patologias</p>

     Foto: portal do Ministério da Saúde
  • <p>Conhecer os hábitos do paciente – sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida – faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado.</p>

     Foto: Freepik/benzoix
  • <p>Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó. </p>

    Foto: Antonio Ntoumas - Pixabay
  • <p> Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia. </p>

    Foto: FinjaM - pixabay
  • <p>Outro mito é de que a homeopatia emagrece. O tratamento só pode ajudar na perda de peso com a prescrição do especialista associada a hábitos saudáveis. </p>

    Foto: Freepik
  • <p>Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas. </p>

    Foto: Anastasia Gepp - pixabay
  • <p>Outro comentário falso é de que o toque as mãos interfere no efeito do remédio. A pessoa pode pegar no medicamento sem problema. Assim como o medicamento tradicional, o homeopático só não deve ser exposto ao calor, para não perder sua atividade biológica. </p>

    Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
  • <p>Os Florais de Bach não são remédios homeopáticos. Eles envolvem apenas substâncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essências florais, há apenas um nível de diluição. Na Homeopatia, são vários.</p>

     Foto: Karin Henseler - Pixabay
