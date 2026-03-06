Homeopatia: o que é mito e o que é verdade no tratamento
A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de LeipzigFoto: domínio público
Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o “Pai da Medicina”Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas.Foto: Eugenio Hansen wikimedia commons
A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo.Foto: pisauikan - Pixabay
O método terapêutico da Homeopatia usa no tratamento das doenças as mesmas substâncias que provocam os sintomas.Foto: Dr. Moumita Sahana -- wikimedia commons
A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença.Foto: Gerd Altmann - pixabay
As substâncias – em quantidades extremamente pequenas – são diluídas em água ou álcool ou trituradas sucessivas vezes, agitadas e dinamizadas para produzir o remédio. Assim, a substância capaz de produzir alteração no corpo (sintoma) também poderia curar.Foto: Javier Mediavilla Ezquibela- wikimedia commons
Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia.Foto: Erik Karits - pixabay
A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, é necessário ser Clínico Geral. E a homeopatia não abre mão dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessário.Foto: Chokniti Khongchum - pixabay
Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite.Foto: Mojpe/Pixabay
A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade.Foto: Divulgação/Gov PE
Doenças graves não podem ser tratadas com homeopatia. O câncer, por exemplo. Assim como algumas patologias crônicas que exigem remédios alopáticos. Nada pode substituir a insulina para um diabético, por exemplo. Os casos devem ser avaliados antes do tratamento.Foto: Freepik Company S.L.
Uma cartilha do Ministério da Saúde explica que a Homeopatia considera o indivíduo de forma integral, investigando sinais, alterações fisiológicas, sintomas mentais, histórico familiar e de patologiasFoto: portal do Ministério da Saúde
Conhecer os hábitos do paciente – sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida – faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado.Foto: Freepik/benzoix
Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó.Foto: Antonio Ntoumas - Pixabay
Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia.Foto: FinjaM - pixabay
Outro mito é de que a homeopatia emagrece. O tratamento só pode ajudar na perda de peso com a prescrição do especialista associada a hábitos saudáveis.Foto: Freepik
Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas.Foto: Anastasia Gepp - pixabay
Outro comentário falso é de que o toque as mãos interfere no efeito do remédio. A pessoa pode pegar no medicamento sem problema. Assim como o medicamento tradicional, o homeopático só não deve ser exposto ao calor, para não perder sua atividade biológica.Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
Os Florais de Bach não são remédios homeopáticos. Eles envolvem apenas substâncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essências florais, há apenas um nível de diluição. Na Homeopatia, são vários.Foto: Karin Henseler - Pixabay