Luiza Possi anuncia mudança na carreira: vai se dedicar à música gospel
-
“Sempre cantei o amor. Eu acredito no amor do silêncio, não no amor que performa. Eu acredito no amor que permanece, não no amor que vai embora. Eu acredito no amor que fica depois que ninguém mais escolhe ficar. Eu canto esse amor, sempre cantei”, afirmou a artista.Foto: Reprodução / Instagram
-
A mudança ocorre após o lançamento do álbum “É Só o Amor”, divulgado no dia 5 de março, que conta com a participação de Péricles na faixa “Estou Apaixonado”. Segundo a cantora, o trabalho marca o encerramento de um ciclo em sua trajetória artística.Foto: Divulgação
-
“Esse álbum encerra uma estação para que comece uma nova estação, na qual vou cantar o meu amor pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus, que hoje ocupa o primeiro lugar na minha vida”, comentou a cantora no vídeo.Foto: Reprodução / Instagram
-
Na legenda do vídeo, Possi afirmou que realizará alguns shows de despedida antes de iniciar oficialmente a nova fase da carreira. Além disso, ela descreveu o momento como um período de transição, marcado por mudanças e crescimento. A cantora também destacou que o processo de crescimento pode ser desafiador e dolorido, mas convidou os fãs a acompanharem essa nova etapa de sua trajetória.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Após anunciar a mudança de rumo na carreira, a artista recebeu manifestações de apoio de colegas do meio artístico. Entre eles está o ator Juliano Cazarré, que deixou uma mensagem pública nas redes sociais: “Deus abençoe e santifique a tua caminhada. Parabéns pela coragem, pelo amor”, escreveu.Foto: Instagram @cazarre
-
Em novembro de 2025, Luiza Possi também se envolveu em uma polêmica com a cantora Maria Gadú. A discussão ganhou repercussão depois que Gadú afirmou nas redes sociais que as duas tiveram um relacionamento amoroso no passado. Na ocasião, a cantora ironizou a conversão evangélica de Possi e descreveu o relacionamento entre elas como um “erro”.Foto: Relicário - DSC_1743 wikimedia commons
-
Ela contou em entrevistas que sua conversão ocorreu em setembro de 2024 junto do marido. Até então, a cantora se definia como uma pessoa ecumênica e mantinha em casa referências a diferentes crenças. Segundo ela, o processo de mudança começou após um período que descreveu como de “desencantamento”, marcado por angústia e incertezas. Assim, ela passou a ouvir músicas religiosas e, depois, decidiu frequentar uma igreja evangélica.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
A cantora também revelou que ela e o marido enfrentaram problemas relacionados ao consumo de álcool e decidiram parar de beber como forma de preservar o casamento. Segundo Possi, ela interrompeu definitivamente o consumo de bebidas alcoólicas em 4 de fevereiro de 2024.Foto: Reprodução / Instagram
-
Luiza é casada desde 2018 com o diretor de televisão Cris Gomes. O relacionamento entre os dois começou em maio de 2017, quando a cantora participou do quadro “Show dos Famosos”, exibido no programa “Domingão do Faustão” e dirigido por ele. Em 2019 nasceu o primeiro filho do casal, Lucca. Em 2021 nasceu o segundo filho, Matteo.Foto: Reprodução / Instagram
-
Luiza Possi Gadelha, nascida no Rio de Janeiro no dia 26 de junho de 1984, é uma cantora, compositora e apresentadora que construiu sólida carreira na MPB e no pop desde o início dos anos 2000 cantanto músicas em diferentes idiomas, como português, inglês e espanhol.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Filha da cantora Zizi Possi e do músico e produtor Líber Gadelha, cresceu em um ambiente fortemente ligado à música e iniciou sua trajetória artística ainda na adolescência. Aos 13 anos, já participava de saraus e bandas do bairro, além de começar a compor.Foto: Reprodução Instagram /@zizipossi
-
A cantora ganhou projeção nacional em 2001, aos 17 anos, com o lançamento do álbum “Eu Sou Assim”, que trouxe sucessos como “Dias Iguais”, “Eu Sou Assim” e “Tudo Que Há de Bom”. A faixa-título chegou às paradas e foi escolhida como tema da novela “Mulheres Apaixonadas”, da Globo.Foto: Divulgação
-
Em 2006, lançou o terceiro álbum, “Escuta”, que consolidou sua carreira e apresentou sucessos como “Seu Nome” e “Adeus, Menino”. O trabalho recebeu ampla repercussão e rendeu à artista suas primeiras indicações ao Grammy Latino nas categorias Melhor Artista Revelação, Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.Foto: Divulgação
-
-
Em 2019, a cantora apresentou um show acústico ao lado da mãe, com apresentações marcadas por repertório afetivo e interpretações de canções conhecidas como “Folhetim”, “Pedaço de Mim”, “Meu Pobre Blues”, “Me Faz Bem”, “Per Amore” e “Asa Morena”.Foto: Reprodução Instagram /@zizipossi
-
Ao longo da carreira, Luiza Possi acumulou mais de 200 canções entre álbuns, EPs e singles, vendeu milhões de cópias e recebeu prêmios como o Prêmio Tim de Música, o Prêmio Multishow de Música Brasileira e diversos outros reconhecimentos.Foto: Instagram @luizapossi
-
Além da música, também atuou na televisão, participando como técnica do programa “The Voice Brasil” e como colunista do programa “Encontro com Fátima Bernardes”. Reconhecida pela versatilidade, também desenvolve atividades como empresária, palestrante e escritora, conciliando a carreira artística com a vida familiar.Foto: Reprodução / Instagram
-