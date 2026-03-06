Assine
Joachim Trier: a carreira do cineasta de ‘Valor Sentimental’, rival do Brasil no Oscar

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Valor-Sentimental-Reproducao-X-scaled.jpg?20260306080808" width="1114" height="626">

    A produção recebeu nove indicações ao Oscar, incluindo melhor direção para o próprio Trier, melhor filme e melhor filme internacional. Nestas duas últimas categorias, disputa a estatueta com “O Agente Secreto”, do brasileiro Kleber Mendonça Filho. 

     Foto: Reprodução Instagram /@ellefanning
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/28-Joachim-Trier.jpg?20260306080803" width="1114" height="626">

    O drama familiar gira em torno de um cineasta (Stellan Skarsgård) que tenta reconstruir a relação com as duas filhas após anos de distanciamento. O filme já vinha acumulando reconhecimento desde sua estreia no Festival de Cannes de 2025, onde recebeu o Grande Prêmio do Júri, um dos mais importantes do evento. 

     Foto: - Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/27-Joachim-Trier.jpg?20260306080803" width="1114" height="626">

    A recepção crítica foi amplamente positiva, consolidando o trabalho como um dos pontos altos do cinema europeu recente e reforçando a fama de Joachim Trier como um dos cineastas europeus mais consistentes de sua geração.

     Foto: Reprodução do X @SeriesTWBZ
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/01-Joachim-Trier.jpg?20260306080803" width="1114" height="626">

    Nascido em 1º de março de 1974 em Copenhague, capital da Dinamarca, Joachim Trier cresceu na Noruega, radicou-se no país e construiu nele a maior parte de sua trajetória artística. Seu avô, Erik Løchen, foi um cineasta e músico norueguês ligado ao cinema experimental, responsável por obras cultuadas no país nas décadas de 1960 e 1970. 

     Foto: - Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Joachim-Trier.jpg?20260306080805" width="1114" height="626">

    Embora Trier tenha crescido cercado por referências culturais, seu primeiro interesse não foi imediatamente o cinema. Na juventude, dedicou-se ao skate e chegou a atuar profissionalmente como skatista, além de produzir vídeos ligados à cultura do esporte.

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Joachim-Trier.jpg?20260306080810" width="1114" height="626">

    Depois de trabalhar em vídeos e comerciais, Trier ingressou na National Film and Television School, no Reino Unido, uma das instituições mais prestigiadas da Europa na formação de cineastas. 

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/32-Joachim-Trier.jpg?20260306080805" width="1114" height="626">

    Seu primeiro longa-metragem, “Começar de Novo”, lançado em 2006, marcou imediatamente a chegada de uma nova voz ao cinema europeu. O filme acompanha dois jovens amigos que sonham em se tornar escritores e lidam com frustrações, ambições e crises pessoais em meio à vida cultural de Oslo. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Joachim-Trier.jpg?20260306080805" width="1114" height="626">

    A obra foi amplamente elogiada pela crítica e recebeu diversos prêmios em festivais internacionais. “Começar de Novo” também estabeleceu a parceria criativa entre Trier e o roteirista Eskil Vogt, colaboração que se tornaria fundamental para a identidade artística do diretor.

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/30-Joachim-Trier.jpg?20260306080805" width="1114" height="626">

    A consagração crítica veio alguns anos depois com “Oslo, 31 de Agosto”, lançado em 2011. O filme acompanha um jovem em processo de recuperação do vício em drogas que passa um dia na capital norueguesa reencontrando amigos e confrontando o próprio passado. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/26-Joachim-Trier.jpg?20260306080808" width="1114" height="626">

    A narrativa delicada e introspectiva foi exibida na mostra Un Certain Regard (“Um Certo Olhar”) do Festival de Cannes e consolidou Trier como um diretor capaz de retratar com profundidade as fragilidades emocionais de seus personagens. O longa também reforçou o prestígio do cineasta dentro do circuito de festivais e ampliou sua projeção internacional.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal BFI
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-Joachim-Trier.jpg?20260306080812" width="1114" height="626">

    Em 2015, Trier lançou “Mais Forte que Bombas”, seu primeiro filme em língua inglesa e com elenco internacional. Estrelado por Isabelle Huppert, Gabriel Byrne e Jesse Eisenberg, o drama aborda as tensões de uma família que tenta lidar com a morte da mãe, uma fotógrafa de guerra renomada. 

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/10-Joachim-Trier.jpg?20260306080808" width="1114" height="626">

    O filme competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes e demonstrou a capacidade do diretor de trabalhar em produções de maior escala sem abandonar o foco em conflitos emocionais e relações familiares.

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/31-Joachim-Trier.jpg?20260306080808" width="1114" height="626">

    Dois anos depois, Trier surpreendeu parte do público ao dirigir “Thelma” (2017), um suspense psicológico com elementos sobrenaturais. A história acompanha uma jovem estudante que descobre possuir poderes inexplicáveis enquanto reprime sentimentos e desejos. O longa foi escolhido como candidato da Noruega ao Oscar de filme internacional naquele ano.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/29-Joachim-Trier.jpg?20260306080808" width="1114" height="626">

    O reconhecimento global de Joachim Trier alcançou um novo patamar com “A Pior Pessoa do Mundo”, lançado em 2021. O filme acompanha Julie, uma jovem que atravessa dúvidas existenciais sobre carreira, relacionamentos e identidade ao longo de vários anos. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/15-Joachim-Trier.jpg?20260306080810" width="1114" height="626">

    Misturando humor, melancolia e observação social, a obra se tornou um retrato sensível das inquietações de uma geração. Apresentado em competição no Festival de Cannes, o longa rendeu a Renate Reinsve, que também está em “Valor Sentimental”, o prêmio de melhor atriz e conquistou enorme repercussão internacional. 

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/25-Joachim-Trier.jpg" width="1114" height="626">

    Posteriormente, recebeu duas indicações ao Oscar: melhor roteiro original e melhor filme internacional. A produção também encerrou a chamada “trilogia de Oslo”, iniciada com “Começar de Novo” e continuada com “Oslo, 31 de Agosto”, consolidando Trier como um dos grandes nomes do cinema autoral europeu contemporâneo.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal BFI
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/20-Joachim-Trier.jpg?20260306080810" width="1114" height="626">

    Ao longo da carreira, Joachim Trier desenvolveu um estilo reconhecível, marcado por narrativas fragmentadas, uso expressivo da montagem e diálogos que exploram de forma profunda os dilemas psicológicos de seus personagens. Com “Valor Sentimental”, o cineasta ampliou sua visibilidade no circuito mundial.

     Foto: Reprodução do Instagram @nobledanceroslo
