Roupas de tricô: a moda despojada que atravessa estações
Recentemente, o portal “Elle” trouxe dicas para inovar nas produções com muito estilo, sair do óbvio e surpreender em qualquer ambiente. Quem lida com moda costuma criar combinações e looks marcantes que também envolvem o tricô.Foto: Pixabay
Uma dessas formas é, ao invés das calças, apostar no tricô no look combinado a vestidos. A peça funciona como complemento perfeito para produções leves e esvoaçantes ao trazerem um ar feminino, atualizado e nada óbvio.Foto: Instagram/@manondevelder
Apesar de simples, um tricô leve amarrado nos ombros pode transformar a produção em poucos passos, para adicionar um interesse visual e aquele toque cool imediato.Foto: Instagram/@aprillockhart
No verão, uma blusinha de tricô fica elegante combinando com um short ou uma bermuda. Bem estilosa.Foto: imagem gerada por i.a
O combo fashionista tricô, bermuda e botas de cano longo é um truque styling. Isso porque o meião aparece na barra da bota, ao criar camadas e adicionar informação de moda ao look.Foto: Instagram/@malufca
Aposte também em cores para criar um ponto de destaque e experimente a amarração sob um dos braços para renovar a produção de forma moderna.Foto: Instagram/@simplicite_ici
Em outro look, com a delicadeza do cetim, o tricô cria um contraste interessante de texturas e principalmente de sobreposições, dois recursos de styling que seguem em alta.Foto: Instagram/@sarahbrezel
Trazer o tricô no look através da amarração na cintura é uma ótima opção. Além de valorizar a silhueta de forma sutil, o detalhe deixa a produção mais estilosa e descontraída.Foto: Instagram/@viaemmajang
No blazer, o indivíduo pode apostar na gravata com tricô. Um contraste inesperado é justamente o que torna o look cool, contemporâneo e ainda cheio de sofisticação.Foto: Instagram/@veronica.fsa
A história do tricô é incerta quanto à sua invenção, mas possui exemplos mais antigos datados do século XI no Egito. A técnica de tricotar, que consiste em entrelaçar fios com agulhas para formar um tecido, apareceu pela primeira vez na “Odisseia” de Homero.Foto: Pixabay
Ao chegar à Europa e, posteriormente, ao mundo da moda, impulsionou a invenção da primeira máquina de tricô por William Lee em 1589.Foto: Pixabay
Na Idade Média, a técnica foi usada pela nobreza e pela igreja, com exemplos como capas de travesseiro encontradas em túmulos de nobres espanhóis.Foto: Pixabay
O tricô se tornou um ato patriótico durante as Guerras Mundiais. Como apoio aos soldados nas trincheiras através da confecção de peças de vestuário como meias e toucas, assim como uma ferramenta de espionagem.Foto: Pixabay
A eficácia da espionagem através do tricô foi tanta que, durante a Segunda Guerra Mundial, as autoridades tomaram medidas para retardar a disseminação de padrões desta atividade.Foto: Pixabay
Após os anos 1950, o tricô evoluiu de um passatempo doméstico para um elemento da moda de alta-costura e, mais recentemente, um fenômeno global impulsionado pela internet e pelas redes sociais.Foto: Pixabay
Ainda na década de 1950, o tricô ganhou impulso com novos tipos de fios e padrões, sendo ensinado em escolas e presente em revistas, mas nos anos seguintes foi considerado um passatempo para idosos.Foto: Pixabay
A virada ocorreu em 1968, com a estilista Sonia Rykiel a valorizar o tricô na moda, usando-o em peças minimalistas e coloridas.Foto: Pixabay
O trabalho de Rykiel conquistou o mundo, influenciando personalidades como Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, e libertando as mulheres de trajes mais estruturados.Foto: Pixabay
O tricô foi percebido como um hobby para a terceira idade, perdendo popularidade devido à rápida produção em massa e à ascensão das fibras sintéticas.Foto: Pixabay
O advento da internet e das redes sociais transformou o tricô numa comunidade global. Plataformas como blogs, fóruns e redes sociais tornaram-se centros de partilha de projetos, dicas e tutoriais.Foto: Instagram/@sarahbrezel
O crescimento da popularidade do tricô está alinhado com a moda sustentável, promovendo a produção de peças artesanais, a reutilização de fios e a redução do consumo de produtos fabricados em massa.Foto: Pixabay
O tricÃŽ continua a ser uma forma de expressÃ£o criativa e um passatempo terapÃªutico, contribuindo para o bem-estar fÃsico e mental.Foto: Pixabay
Além de ser um hobby, o tricô também é uma forma de socialização, com grupos de tricô e projetos beneficentes que criam conexões e apoiam causas sociais.Foto: Pixabay
É também uma ferramenta social que combate o isolamento, fortalece laços de amizade e pode ser uma fonte de apoio para quem precisa ou até uma fonte de renda.Foto: Pixabay