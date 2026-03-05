Assine
Cidades situadas na fronteira entre Brasil e Colômbia

RF
Redação Flipar
  • <p>Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças:</p>

     Foto: Foto de Sindre Fs / Pexels
  • <p>Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia)<br /> Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas.</p>

    Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia)
     Foto: FOTO: Ridiculopathy / Wikimedia Commons
  • <p>Letícia é a única cidade colombiana com saída para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turístico.<br /> A fronteira é aberta, permitindo a livre circulação de pessoas e integração entre as duas cidades.</p>

    Letícia é a única cidade colombiana com saída para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turístico.
     Foto: FOTO: By Valter Campanato / Wikimedia Commons
  • <p>Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia)<br /> Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira.</p>

    Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia)
     Foto: FOTO: Divulgação / Ministério da Defesa
  • <p>TarapacÃ¡ foi um antigo posto militar colombiano e hoje Ã© uma vila com comÃ©rcio voltado para produtos da floresta.<br /> Ambas as localidades sÃ£o acessÃ­veis apenas por rio ou aviÃ£o, sem estradas conectando-as a grandes centros urbanos.</p>

    TarapacÃ¡ foi um antigo posto militar colombiano e hoje Ã© uma vila com comÃ©rcio voltado para produtos da floresta.
     Foto: FOTO: By MinDefensa Colombia
  • <p>Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia)<br /> Cucui é um pequeno destacamento militar brasileiro localizado no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela.</p>

    Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia)
     Foto: FOTO: By diogobzg / Wikimedia Commons
  • <p>San Felipe é um povoado colombiano isolado, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas.<br /> A região é coberta por floresta densa e tem pouca presença de infraestrutura urbana.</p>

    San Felipe é um povoado colombiano isolado, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas.
     Foto: Divulgação/BYD
  • <p>São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia)<br /> São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas.</p>

    São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia)
     Foto: FOTO: Reprodução / Google Maps
  • <p>Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental.<br /> A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena.</p>

    Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental.
     Foto: FOTO: By Gatocalvo / Wikimedia Commons
  • <p>Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia)<br /> Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea.</p>

    Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia)
     Foto: FOTO: By Andre Deak / Wikimedia Commons
  • <p>La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto.<br /> A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas.</p>

    La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto.
     Foto: FOTO: Por Miguel Porras Giraldo / Domínio Público
  • <p>Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteira<br /> Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena.</p>

    Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteira
     Foto:
  • <p>Mitu é a capital do departamento colombiano de Vaupés, sendo um importante centro administrativo da região.</p> <p>O acesso é difícil, sendo feito apenas por barco ou avião, já que não há estradas ligando essas localidades a outras cidades maiores.</p>

    Mitu é a capital do departamento colombiano de Vaupés, sendo um importante centro administrativo da região.

     Foto: FOTO: Por Hdhdhdyboot / Wikimedia Commons
