Cidades situadas na fronteira entre Brasil e Colômbia
Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças:Foto: Foto de Sindre Fs / Pexels
Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia)Foto: FOTO: Ridiculopathy / Wikimedia Commons
Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas.
Letícia é a única cidade colombiana com saída para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turístico.Foto: FOTO: By Valter Campanato / Wikimedia Commons
A fronteira é aberta, permitindo a livre circulação de pessoas e integração entre as duas cidades.
Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia)Foto: FOTO: Divulgação / Ministério da Defesa
Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira.
TarapacÃ¡ foi um antigo posto militar colombiano e hoje Ã© uma vila com comÃ©rcio voltado para produtos da floresta.Foto: FOTO: By MinDefensa Colombia
Ambas as localidades sÃ£o acessÃveis apenas por rio ou aviÃ£o, sem estradas conectando-as a grandes centros urbanos.
Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia)Foto: FOTO: By diogobzg / Wikimedia Commons
Cucui é um pequeno destacamento militar brasileiro localizado no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela.
San Felipe é um povoado colombiano isolado, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas.Foto: Divulgação/BYD
A região é coberta por floresta densa e tem pouca presença de infraestrutura urbana.
São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia)Foto: FOTO: Reprodução / Google Maps
São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas.
Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental.Foto: FOTO: By Gatocalvo / Wikimedia Commons
A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena.
Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia)Foto: FOTO: By Andre Deak / Wikimedia Commons
Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea.
La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto.Foto: FOTO: Por Miguel Porras Giraldo / Domínio Público
A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas.
Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteiraFoto:
Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena.
Mitu é a capital do departamento colombiano de Vaupés, sendo um importante centro administrativo da região.
O acesso é difícil, sendo feito apenas por barco ou avião, já que não há estradas ligando essas localidades a outras cidades maiores.Foto: FOTO: Por Hdhdhdyboot / Wikimedia Commons
