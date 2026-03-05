Assine
Musgo é lançado no espaço por nove meses e resultado do experimento surpreende cientistas

Redação Flipar
    Um experimento fixou a planta do lado de fora da Estação Espacial Internacional (ISS), onde permaneceu por nove meses exposta ao vácuo, à radiação ultravioleta e a oscilações extremas de temperatura.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    O estudo, publicado na revista iScience, indica que plantas primitivas podem possuir mecanismos de defesa muito mais resistentes do que se imaginava.

     Foto: Wikimedia Commons/HermannSchachner
    Essa estrutura robusta do musgo ajuda a explicar como os primeiros vegetais conseguiram colonizar ambientes hostis na Terra primitiva, marcados por alta radiação e clima severo.

     Foto: Aldo Hernandez/Unsplash
    Os cientistas concentraram a análise nos esporófitos — estruturas responsáveis pela formação das esporas —, que já haviam demonstrado resistência elevada em testes laboratoriais.

     Foto: Ice Tea/Unsplash
    A análise concluiu que a camada esponjosa que protege os esporos funciona como um escudo que permite que essas células reprodutivas poderiam resistir até 15 anos no espaço.

     Foto: Reproduc?a?o
    Embora a microgravidade e a falta de pressão tenham causado pouco impacto, a luz ultravioleta direta foi o fator mais agressivo, degradando pigmentos como a clorofila.

     Foto: Wikimedia Commons/Jean-Pierre Zryd
    As amostras foram instaladas na plataforma externa do módulo japonês Kibo e não tiveram nenhuma proteção extra enquanto ficaram no ambiente espacial.

     Foto: NASA
    A resiliência do musgo o torna um candidato ideal para projetos de suporte à vida em bases na Lua ou em futuras expedições a Marte, onde a proteção contra radiação e a sobrevivência em condições extremas são requisitos vitais.

     Foto: Daniele Colucci/Unsplash
    Além da resistência demonstrada no espaço, o Physcomitrium patens é uma das espécies vegetais mais importantes para a biologia moderna, servindo como uma “planta modelo”.

     Foto: Domínio Público
    Seu genoma foi totalmente sequenciado em 2008, o que ajudou os biólogos a entender como as plantas desenvolveram raízes, sementes e sistemas de transporte de água.

     Foto: Wikimedia Commons/Manuel Mildner e Annette Hohe
    O musgo é um descendente direto das primeiras plantas que saíram da água para a terra há cerca de 450 milhões de anos. Sua capacidade de sobreviver à dessecação total é um vestígio dessa era primitiva.

     Foto: Darion Queen/Unsplash
    Diferentemente da maioria das plantas superiores, sua elevada eficiência em recombinação genética permite modificações direcionadas no DNA com grande precisão, algo semelhante ao que ocorre em leveduras.

     Foto: Tobias Stonjeck/Unsplash
    De acordo com os pesquisadores que publicaram o estudo, o desempenho das esporas no espaço representa um passo decisivo rumo à criação de ecossistemas autossustentáveis além do planeta, fortalecendo perspectivas de futuras colonizações.

    Foto: Wikimedia Commons/HermannSchachner

