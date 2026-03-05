Pesquisadores descobrem labirinto de pedra de 2 mil anos na Índia
-
Com cerca de 2 mil anos, a estrutura tem 15 metros de diâmetro e 15 circuitos concêntricos, demonstrando um planejamento de engenharia superior a outros achados da região.Foto: Reprodução/Sachin Patil
-
O desenho funde o estilo clássico mediterrâneo com a espiral central típica da Índia, conhecida como Chakravyuh (uma formação militar lendária do Mahabharata).Foto: Wikimedia Commons
-
O labirinto foi identificado de forma acidental durante atividades de conservação ambiental.Foto: Reprodução
-
Os pesquisadores estavam monitorando aves e outras espécies quando perceberam um padrão incomum no solo e logo alertaram os arqueólogos.Foto: Reprodução
-
-
O labirinto pode ter tido funções simbólicas, rituais ou práticas, possivelmente servindo como referência em antigas rotas comerciais que ligavam o interior da Índia à costa oeste e até a comerciantes do Império Romano.Foto: Reprodução
-
Especialistas também apontam conexões culturais e espirituais, relacionando a estrutura a tradições hindus, como o chakravy?ha, associado a proteção e espiritualidade.Foto: Wikimedia Commons/VasuVR
-
Os labirintos são símbolos universais que atravessam milênios, presentes em quase todas as grandes civilizações.Foto: Wikimedia Commons/Kmtextor
-
-
Diferente dos “mazes” (que buscam confundir com becos sem saída), o labirinto clássico é unicursal: um caminho único e sinuoso que inevitavelmente leva ao centro.Foto: Tarey por Pixabay
-
Essas estruturas surgiram na Antiguidade como construções simbólicas e rituais, muito antes de serem vistos apenas como jogos ou desafios de lógica.Foto: shamboo/Pixabay
-
Um dos exemplos mais antigos e famosos é o Labirinto de Creta, da mitologia grega, associado ao rei Minos e ao Minotauro.Foto: Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Gre?cia
-
-
Registros arqueológicos indicam que símbolos de labirintos também aparecem em gravuras rupestres pré-históricas, mosaicos romanos, culturas nórdicas, indígenas americanas e tradições asiáticas.Foto: Wikimedia Commons/Assianir
-
Em muitas culturas, os labirintos representam a jornada da vida, o caminho do autoconhecimento e o retorno ao centro, simbolizando morte e renascimento, prova e superação ou a busca pela verdade.Foto: Nicolas DEBRAY por Pixabay
-
Na Idade Média, labirintos eram desenhados no piso de catedrais, como a de Chartres, na França, e funcionavam como uma peregrinação simbólica para fiéis que não podiam viajar a lugares sagrados.Foto: Wikimedia Commons/Maksim
-
-
Em muitas culturas antigas, o desenho circular espelha o útero, simbolizando o nascimento e o renascimento espiritual.Foto: Wikimedia Commons/Hotel Canto da Floresta Eco Resort
-
Hoje em dia, os labirintos são utilizados em práticas meditativas, terapêuticas e educacionais, ajudando na concentração, no alívio do estresse e na reflexão pessoal.Foto: Reprodução de Youtube Canal Yavis Audio Magazine
-
Uma curiosidade: Localizado perto de Veneza, o labirinto Villa Pisani Ã© considerado um dos mais difÃceis do mundo. Diz a lenda que atÃ© NapoleÃ£o se perdeu nele.Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
-
-
Inaugurado em 2017, o Yancheng Dafeng Dream Maze, na China, é o maior labirinto do mundo, com uma extensão total de quase 10 mil metros e formato de um alce gigante.Foto: Reprodução