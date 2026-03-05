Assine
Jornal argentino aponta que muitas pessoas preferem ter pets em vez de filhos

RF
Redação Flipar
    Muitos tutores passaram a tratar os animais como filhos, colocando roupinhas para ocasiões especiais e até quartos inteiros personalizados! E se satisfazem com isso sem necessidade de ter filhos.

     Foto: Samia Liamani/Unsplash
    Segundo uma reportagem recente do jornal argentino La Nacion, essa tendência de tratar pets como filhos é um fenômeno global, principalmente entre os mais jovens.

    Foto: congerdesign/Pixabay
    As razões para essa escolha são diversas. Uma delas é a realização pessoal, que hoje em dia está mais ligada à satisfação individual do que a ter uma grande família.

     Foto: Pexels/Helena Lopes
    Animais permitem viver o cuidado e o afeto sem as grandes responsabilidades da maternidade ou paternidade — além de custarem menos.

     Foto: Freepik
    “As famílias multiespécies estão se tornando cada vez mais comuns”, refletiu a terapeuta especializada em neuropsicologia, Yulieth Cuadrado.

    Foto: Freepik
    Uma pesquisa realizada pela maior empresa alemã de pesquisa de mercado, a Growth from Knowledge (GfK), revelou que México, Brasil e Argentina estão entre os países com maior número de animais por família.

     Foto: Divulgação
    “Os animais não exigem tanta atenção quanto os humanos. O cuidado é mais simples e permite uma vida muito mais flexível”, disse o psicólogo Nicolás Andersson.

    Foto: Freepik
    “O amor é o mesmo, só que não precisamos trocar fraldas, acordar às sete para levá-los à escola ou abrir mão dos fins de semana, como nossos amigos com filhos”, acrescentou ele.

    Foto: Freepik/lookstudio
    Segundo Yulieth Cuadrado, cuidar de animais satisfaz a necessidade humana instintiva de dar e receber afeto.

     Foto: Pexels/Cats Coming
    De acordo com o National Institutes of Health (NIH), a interação com pets libera oxitocina, reduz o estresse e traz calma, além de melhorar o bem-estar e as habilidades sociais.

     Foto: Freepik
    “Eu poderia viver sem animais, mas eles me fazem feliz. São empáticos, ajudam a manter os pés no chão”, disse Lucía Bandol, tutora dos gatos Magnum e Silvestre.

    Foto: Freepik
    O estudo também revela que ter filhos é percebido como muito caro e exige grande segurança financeira, algo difícil de alcançar.

    Foto: Vidal Balielo Jr./Pexels
    Os custos com pets, embora existentes, são consideravelmente menores do que com “filhos humanos”.

    Foto: Angel/Pixabay
    O pessimismo em relação ao futuro também é outro fator citado por quem opta por ter animais de estimação.

    Foto: Reprodução/X
    “A mudança climática é uma realidade. O planeta está com os dias contados, e não consigo conceber trazer alguém ao mundo para enfrentar escassez de água, aumento do nível do mar, secas e incêndios”, ponderou Lucía Bandol.

    Foto: Matt Palmer/Unsplash
    “Com tanto sofrimento no mundo, não me parece razoável colocar mais alguém aqui para sofrer”, concordou Ignacio Martínez Larrea.

    Foto: Freepik/freepic.diller
