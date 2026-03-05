Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Insetos, répteis e aves: conheça animais desenvolveram um ciclo de vida curtíssimo para perpetuar a espécie

RF
Redação Flipar
  • <p>Alguns seres fazem uso de uma tática evolutiva eficaz para garantir a sobrevivência em ambientes hostis ou sazonais, sobrevivendo por meses, semanas ou até dias.</p>

    Alguns seres fazem uso de uma tática evolutiva eficaz para garantir a sobrevivência em ambientes hostis ou sazonais, sobrevivendo por meses, semanas ou até dias.

     Foto: Naturelady/Pixabay
  • <p>Essa curta duração não representa fragilidade, mas uma adaptação às condições do ambiente, fazendo com que esses animais se reproduzam rapidamente e garantam a continuidade da espécie antes que o cenário se torne desfavorável.</p>

    Essa curta duração não representa fragilidade, mas uma adaptação às condições do ambiente, fazendo com que esses animais se reproduzam rapidamente e garantam a continuidade da espécie antes que o cenário se torne desfavorável.

     Foto: robertoangaroni/Pixabay
  • <p>Entre os casos mais extremos estão as efêmeras, insetos aquáticos cuja fase adulta é incrivelmente breve. Sem aparelho digestivo, sua única função ao emergir é acasalar, desovar e morrer.</p>

    Entre os casos mais extremos estão as efêmeras, insetos aquáticos cuja fase adulta é incrivelmente breve. Sem aparelho digestivo, sua única função ao emergir é acasalar, desovar e morrer.

     Foto: Wikimedia Commons/Syrio
  • <p>O recorde de curta duração pertence à efêmera-americana: após passar dois anos maturando na água, a fêmea adulta vive menos de 5 minutos!</p>

    O recorde de curta duração pertence à efêmera-americana: após passar dois anos maturando na água, a fêmea adulta vive menos de 5 minutos!

     Foto: joseph92/iNaturalist
  • <p>Entre os vertebrados terrestres, o destaque é o camaleão-de-labord, nativo de Madagascar. A espécie Furcifer labordi completa todo o ciclo ativo em cerca de quatro a cinco meses.</p>

    Entre os vertebrados terrestres, o destaque é o camaleão-de-labord, nativo de Madagascar. A espécie Furcifer labordi completa todo o ciclo ativo em cerca de quatro a cinco meses.

     Foto: Lennart Hudel/iNaturalist
  • <p>Os filhotes nascem com a estação chuvosa, crescem rapidamente, se reproduzem e morrem antes da seca. Durante a maior parte do ano, sobrevivem apenas na forma de ovos enterrados no solo, um ciclo considerado o mais curto entre os tetrápodes já estudados.</p> <p data-start= " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Furcifer_labordi_64504273-e1772715152136.jpg?20260305115434" width="1114" height="626">

    Os filhotes nascem com a estação chuvosa, crescem rapidamente, se reproduzem e morrem antes da seca. Durante a maior parte do ano, sobrevivem apenas na forma de ovos enterrados no solo, um ciclo considerado o mais curto entre os tetrápodes já estudados.

    Foto: Lennart Hudel/iNaturalist

  • <p>Nos mamíferos, o metabolismo acelerado costuma estar associado à vida breve, como o pequeno marsupial australiano do gênero Antechinus que vive pouco mais de um ano.</p>

    Nos mamíferos, o metabolismo acelerado costuma estar associado à vida breve, como o pequeno marsupial australiano do gênero Antechinus que vive pouco mais de um ano.

     Foto: Flickr - patrickkavanagh
  • <p>Os machos morrem por exaustão imunológica após uma maratona reprodutiva frenética que acontece quando eles atingem 11 meses de idade.</p>

    Os machos morrem por exaustão imunológica após uma maratona reprodutiva frenética que acontece quando eles atingem 11 meses de idade.

     Foto: Flickr - patrickkavanagh
  • <p>Já o musaranho-pigmeu, um dos menores mamíferos do planeta, precisa se alimentar constantemente para sustentar seus batimentos cardíacos extremamente rápidos, o que limita sua expectativa de vida a cerca de um ano.</p>

    Já o musaranho-pigmeu, um dos menores mamíferos do planeta, precisa se alimentar constantemente para sustentar seus batimentos cardíacos extremamente rápidos, o que limita sua expectativa de vida a cerca de um ano.

     Foto: Wikimedia Commons/Trebol-a
  • <p>Entre os peixes, algumas espécies também apresentam ciclos relâmpago. Um exemplo é o killifish-turquesa, que vive em poças d’água temporárias em regiões de Moçambique e do Zimbábue.</p>

    Entre os peixes, algumas espécies também apresentam ciclos relâmpago. Um exemplo é o killifish-turquesa, que vive em poças d’água temporárias em regiões de Moçambique e do Zimbábue.

     Foto: Reprodução
  • <p>Seu ciclo dura cerca de oito semanas, tempo necessário para crescer e espalhar ovos na lama antes que a água evapore por conta do calor escaldante africano.</p>

    Seu ciclo dura cerca de oito semanas, tempo necessário para crescer e espalhar ovos na lama antes que a água evapore por conta do calor escaldante africano.

     Foto: Reprodução
  • <p>O góbio-pigmeu, que habita recifes de coral da Grande Barreira, na Austrália, conquistou o recorde de animal marinho com vida mais curta já registrada: apenas 59 dias.</p>

    O góbio-pigmeu, que habita recifes de coral da Grande Barreira, na Austrália, conquistou o recorde de animal marinho com vida mais curta já registrada: apenas 59 dias.

     Foto: craigjhowe/iNaturalist
  • <p>Entre as aves, embora elas sejam conhecidas pela longevidade, há algumas exceções. Um exemplo é a Codorna-japonesa, que tem um ciclo de vida de entre 1,5 e 3 anos na natureza.</p>

    Entre as aves, embora elas sejam conhecidas pela longevidade, há algumas exceções. Um exemplo é a Codorna-japonesa, que tem um ciclo de vida de entre 1,5 e 3 anos na natureza.

     Foto: ?? ?/iNaturalist
  • <p>Ela consegue compensar essa vulnerabilidade com uma maturidade reprodutiva precoce, ficando apta a se acasalar com seis semanas de vida, ao contrário de outras aves que levam meses ou até anos.</p>

    Ela consegue compensar essa vulnerabilidade com uma maturidade reprodutiva precoce, ficando apta a se acasalar com seis semanas de vida, ao contrário de outras aves que levam meses ou até anos.

     Foto: Wikimedia Commons/Carlosvega.me
  • <p>Além dos exemplos já mencionados, outros animais como libélulas e mariposas luna vivem apenas alguns dias como adultos, dedicando esse breve período apenas à reprodução, pois não se alimentam nessa fase.</p>

    Além dos exemplos já mencionados, outros animais como libélulas e mariposas luna vivem apenas alguns dias como adultos, dedicando esse breve período apenas à reprodução, pois não se alimentam nessa fase.

     Foto: Wikimedia Commons/Carlowenby
  • <p>Alguns insetos como as moscas domésticas e mosquitos também têm expectativas de vida muito curtas, que pode ser de semanas. Esses ciclos acelerados permitem que as populações se mantenham estáveis mesmo em ambientes onde a mortalidade é alta.</p>

    Alguns insetos como as moscas domésticas e mosquitos também têm expectativas de vida muito curtas, que pode ser de semanas. Esses ciclos acelerados permitem que as populações se mantenham estáveis mesmo em ambientes onde a mortalidade é alta.

     Foto: gwendoline63/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay