Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Brasil perde posição no ranking das maiores economias do mundo; veja como ficou

RF
Redação Flipar
  • <p>Apesar da queda para fora do “Top 10”, o país apresentou um crescimento anual de 2,3%, resultado considerado positivo por especialistas.</p>

    Apesar da queda para fora do “Top 10”, o país apresentou um crescimento anual de 2,3%, resultado considerado positivo por especialistas.

     Foto: AuraFinance/Pixabay
  • <p>Embora o aumento do PIB tenha apresentado desaceleração em relação aos 3,4% de 2024 — e o menor avanço em cinco anos —, foi o 5º ano consecutivo de crescimento.</p>

    Embora o aumento do PIB tenha apresentado desaceleração em relação aos 3,4% de 2024 — e o menor avanço em cinco anos —, foi o 5º ano consecutivo de crescimento.

     Foto: Freepik/Mateus Andre
  • <p>A agropecuária foi o grande destaque, com alta de 11,7%, impulsionada por safras recordes de soja e milho, respondendo por 33% do crescimento do ano.</p> <p data-path-to-node= " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/10/soja_producao-e1772626888726.jpg?20260305114524" width="1114" height="626">

    A agropecuária foi o grande destaque, com alta de 11,7%, impulsionada por safras recordes de soja e milho, respondendo por 33% do crescimento do ano.

    Foto: Divulgação/Governo de Santa Catarina

  • <p>O setor de serviços cresceu 1,8%, com bom desempenho na área de informação e comunicação (+6,5%) e atividades financeiras (+2,9%).</p>

    O setor de serviços cresceu 1,8%, com bom desempenho na área de informação e comunicação (+6,5%) e atividades financeiras (+2,9%).

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Ao mesmo tempo, a indústria avançou 1,4%, puxada principalmente pela extração de petróleo e gás — os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>

    Ao mesmo tempo, a indústria avançou 1,4%, puxada principalmente pela extração de petróleo e gás — os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

     Foto: Divulgação/Petrobras
  • <p data-start=O setor de construção teve leve alta (0,5%), mas indústria de transformação e o segmento de eletricidade, água, esgoto e gás registraram queda (-0,2% e -0,4%, respectivamente).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/23-Data.jpg?20260305114529" width="1114" height="626">

    O setor de construção teve leve alta (0,5%), mas indústria de transformação e o segmento de eletricidade, água, esgoto e gás registraram queda (-0,2% e -0,4%, respectivamente).

     Foto: Th G/Pixabay
  • <p>“Esperamos, portanto, um crescimento de 1,7% este ano e uma composição mais equilibrada entre os setores, dado que indústria e serviços devem recuperar dinamismo no começo do ano”, esclareceu o economista Rodolpho Sartori.</p>

    “Esperamos, portanto, um crescimento de 1,7% este ano e uma composição mais equilibrada entre os setores, dado que indústria e serviços devem recuperar dinamismo no começo do ano”, esclareceu o economista Rodolpho Sartori.

     Foto: steve buissine/Pixabay
  • <p>O consumo das famílias subiu 1,3%, beneficiado pela melhora do emprego, maior oferta de crédito e programas de transferência de renda, embora tenha desacelerado devido aos juros elevados e ao alto endividamento.</p>

    O consumo das famílias subiu 1,3%, beneficiado pela melhora do emprego, maior oferta de crédito e programas de transferência de renda, embora tenha desacelerado devido aos juros elevados e ao alto endividamento.

     Foto: Freepik
  • <p>No cenário atual, o Brasil detém 1,9% do PIB mundial, empatado em representatividade com o Canadá, que cresceu apenas 0,7% no ano de 2025.</p>

    No cenário atual, o Brasil detém 1,9% do PIB mundial, empatado em representatividade com o Canadá, que cresceu apenas 0,7% no ano de 2025.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A descida da 10ª para a 11ª posição na economia mundial não se deve a um desempenho ruim do PIB brasileiro, mas sim a fatores externos; veja alguns!</p>

    A descida da 10ª para a 11ª posição na economia mundial não se deve a um desempenho ruim do PIB brasileiro, mas sim a fatores externos; veja alguns!

     Foto: Reproduc?a?o/Freepik
  • <p data-path-to-node=A ascensão da Rússia: A moeda russa se valorizou na média de 2025, o que inflou o PIB do país em dólares, permitindo que ultrapassasse o Canadá e o Brasil.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/07/rubles-2644066_1280-e1752509174262.jpg?20260305114531" width="1114" height="626">

    A ascensão da Rússia: A moeda russa se valorizou na média de 2025, o que inflou o PIB do país em dólares, permitindo que ultrapassasse o Canadá e o Brasil.

    Foto: Romi_Lado/Pixabay

  • <p>Câmbio: Como o ranking utiliza a taxa de câmbio média, a desvalorização do real frente ao dólar ao longo do ano impactou o cálculo do valor total da economia brasileira (estimada em US$ 2,268 trilhões).</p>

    Câmbio: Como o ranking utiliza a taxa de câmbio média, a desvalorização do real frente ao dólar ao longo do ano impactou o cálculo do valor total da economia brasileira (estimada em US$ 2,268 trilhões).

     Foto: Brett Hondow/Pixabay
  • <p>Entre as economias acompanhadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Irlanda liderou o crescimento em 2025 (6,7%), impulsionada por multinacionais de tecnologia.</p>

    Entre as economias acompanhadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Irlanda liderou o crescimento em 2025 (6,7%), impulsionada por multinacionais de tecnologia.

     Foto: Damien Perez/Unsplash
  • <p>A China avançou 5% e cumpriu sua meta, embora haja expectativa de desaceleração. Já Estados Unidos (2,2%) e Noruega (2,2%) tiveram desempenho semelhante ao do Brasil.</p>

    A China avançou 5% e cumpriu sua meta, embora haja expectativa de desaceleração. Já Estados Unidos (2,2%) e Noruega (2,2%) tiveram desempenho semelhante ao do Brasil.

     Foto: Dominic Kurniawan Suryaputra/Unsplash
  • <p>Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Indonésia deve ultrapassar o Brasil no ranking por paridade de poder de compra, rebaixando o país sul-americano para a 8ª posição.</p>

    Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Indonésia deve ultrapassar o Brasil no ranking por paridade de poder de compra, rebaixando o país sul-americano para a 8ª posição.

     Foto: Om khonjin/Wikimédia Commons
  • <p>Segundo projeções da pesquisa Focus do Banco Central, para 2026 a expectativa é de uma nova perda de fôlego, com projeções de crescimento em torno de 1,8%.</p>

    Segundo projeções da pesquisa Focus do Banco Central, para 2026 a expectativa é de uma nova perda de fôlego, com projeções de crescimento em torno de 1,8%.

     Foto: Rafaela Biazi/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay