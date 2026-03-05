Assine
Descubra o papel dos patos nas lavouras de arroz do Vietnã e das Filipinas

Redação Flipar
    Embora tenham raízes na América do Sul, os patos se espalharam pelo mundo com os colonizadores. Hoje, são criados em diversos continentes para carne, ovos e penas, mostrando sua rusticidade e adaptação a diferentes climas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
    No Brasil, por exemplo, a criação de patos atende nichos específicos ligados à gastronomia europeia. Empresas exportam cortes e produtos gourmet, mas no Sudeste Asiático o destino das aves ganhou outra função prioritária.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fazenda Noal
    No Vietnã e nas Filipinas, milhões de patos entram nas lavouras de arroz não apenas como criação, mas como agentes de manejo. Eles controlam pragas, reduzem ervas daninhas e fertilizam o solo de forma natural.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
    Cerca de 22 dias após o plantio, quando o arroz ainda está em desenvolvimento e o solo permanece alagado, bandos de patos são soltos nos campos para iniciar seu trabalho ecológico.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
    As aves caminham e nadam entre as plantas, revolvendo o solo e transformando a lavoura em pasto aquático. Em vez de pesticidas, o produtor utiliza o instinto natural dos patos para buscar alimento.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Quando a cultura começa a florescer, os patos são retirados para não prejudicar a fase sensível das plantas. Esse manejo cuidadoso garante equilíbrio entre produtividade e preservação.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
    Ao se alimentar de insetos, os patos reduzem populações que normalmente exigiriam pesticidas. Assim, o controle biológico substitui a aplicação de químicos, trazendo benefícios ambientais.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
    Além dos insetos, os patos consomem plantas espontâneas que competem com o arroz. Dessa forma, diminuem a necessidade de herbicidas e mantêm o campo mais limpo.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
    Os dejetos das aves devolvem nutrientes diretamente ao solo e à água, funcionando como adubo orgânico. O arroz cresce em ambiente enriquecido sem depender totalmente de fertilizantes sintéticos.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
    Estudos mostram que lavouras com patos, mesmo usando apenas metade da adubação química, alcançam resultados próximos às convencionais. O balanço final indica vantagens econômicas e ambientais.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
    Ao somar produtividade, custo e redução de insumos, o modelo integrado apresentou desempenho cerca de 48% superior ao sistema puramente químico, tornando-se mais rentável para o produtor.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
    Com a substituição de pesticidas e diminuição de fertilizantes, os gastos com defensivos caem sensivelmente. Isso torna a lavoura mais barata e acessível, sem comprometer a produção.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
  Os patos, quando voltam às granjas, geram retorno em diversas frentes. Passam a receber alimentação complementar e, assim, podem ser criados para carne e ovos. O sistema, portanto, gera receita adicional além dos benefícios no campo.

    Os patos, quando voltam às granjas, geram retorno em diversas frentes. Passam a receber alimentação complementar e, assim, podem ser criados para carne e ovos. O sistema, portanto, gera receita adicional além dos benefícios no campo.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
    Em alguns modelos, os patos permanecem nos campos por meses sem ração extra, aproveitando o que encontram. Isso reduz ainda mais os custos de criação.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais
    Após o período no campo, os patos passam cerca de três meses botando ovos em granjas. O ciclo fecha com aproveitamento máximo do potencial produtivo das aves.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Chu Fazenda
    As cenas de milhões de patos atravessando rios, estradas e vilarejos impressionam. Não é apenas criação superdimensionada, mas uma estratégia pensada para múltiplas funções.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
    A integração entre lavoura e patos mostra que a tecnologia pode ser viva e móvel. Em tempos de busca por sustentabilidade, esse modelo inspira alternativas ao pacote clássico de químicos e máquinas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post
