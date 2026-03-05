Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Universo bruxo: Animais que se destacam na saga de Harry Potter

RF
Redação Flipar
  • <p>Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.</p>

    Edwiges – Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.

     Foto: Reprodução Warner Bros
  • <p>Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.</p>

    Bicuço – Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.

     Foto: Reprodução
  • <p>Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.</p>

    Fofo – Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.

     Foto: Reprodução
  • <p>Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.</p>

    Nagini – Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.

     Foto: Divulgação Warner Bros
  • <p>Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos.</p>

    Canino – Cão de Hagrid, enorme e afetuoso, mas medroso. Apesar de seu tamanho intimidador, é um verdadeiro amigo dos alunos.

     Foto: Divulgação Warner Bros
  • <p>Fawkes – Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta.</p>

    Fawkes – Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta.

     Foto: Reprodução
  • <p>Trevor – Sapo de estimação de Neville Longbottom, frequentemente perdido. Apesar de parecer insignificante, simboliza a desorganização e o crescimento de Neville.</p>

    Trevor – Sapo de estimação de Neville Longbottom, frequentemente perdido. Apesar de parecer insignificante, simboliza a desorganização e o crescimento de Neville.

     Foto: Divulgação Warner Bros
  • <p>Aragogue – Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron.</p>

    Aragogue – Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron.

     Foto: Divulgação Warner Bros
  • <p>Bichento – Gato perspicaz de Hermione, muito inteligente e capaz de reconhecer o disfarce de Pedro Pettigrew. Defende sua dona e persegue Perebas, o rato de Ron.</p>

    Bichento – Gato perspicaz de Hermione, muito inteligente e capaz de reconhecer o disfarce de Pedro Pettigrew. Defende sua dona e persegue Perebas, o rato de Ron.

     Foto: Reprodução
  • <p>Testrálio – Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão.</p>

    Testrálio – Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão.

     Foto: Reprodução
  • <p>Norberto (Norberta) – Dragão-norueguês criado por Hagrid quando filhote. Originalmente chamado de Norberto, depois é revelado ser fêmea e enviado para a Romênia.</p>

    Norberto (Norberta) – Dragão-norueguês criado por Hagrid quando filhote. Originalmente chamado de Norberto, depois é revelado ser fêmea e enviado para a Romênia.

     Foto: Reprodução
  • <p>O Basilisco – Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes.</p>

    O Basilisco – Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes.

     Foto: Reprodução
  • <p>O cervo – O Patrono é um feitiço poderoso usado para proteção contra Dementadores e outras criaturas das trevas. O de Harry assume a forma de um cervo, assim como o de seu pai, Tiago Potter. Esse animal simboliza coragem, nobreza e a conexão de Harry com sua família.</p>

    O cervo – O Patrono é um feitiço poderoso usado para proteção contra Dementadores e outras criaturas das trevas. O de Harry assume a forma de um cervo, assim como o de seu pai, Tiago Potter. Esse animal simboliza coragem, nobreza e a conexão de Harry com sua família.

     Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay