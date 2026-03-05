O poder do agrião: pequeno na aparência, gigante na nutrição
O resultado se deve à alta concentração de vitaminas, minerais e antioxidantes em relação ao baixo número de calorias. Com o nome científico de Nasturtium officinale , o agrião é uma planta usualmente utilizada em saladas e pode ser encontrada no meio natural em zonas úmidas como rios e riachos.
Nativo da Europa e Ásia Central, onde cresce abundantemente nas margens dos rios e córregos, ele faz parte da família das crucíferas.
O agrião é descongestionante, béquico, digestivo, depurativo, diurético. Além de rico em iodo, ferro, fosfato e óleos essenciais.
Por meio do ácido úrico, essa planta ajuda na limpeza do organismo. O seu potencial em vitamina C é conhecido desde a idade média, onde era usado para combater o escorbuto.
O uso interno do agrião em grandes quantidades pode provocar irritações na mucosa do estômago e nas vias urinárias. É uma planta da família Brassicaceae, mas deve ser consumido com moderação, especialmente por pessoas com insuficiência renal ou úlceras gástricas.
É uma planta herbácea e vivaz, seu caule apresenta coloração verde e algumas vezes apresenta-se arroxeado na base. Ele é flexível, semicilíndrico e apresenta sulcos longitudinais pouco profundos.
O agrião contém os antioxidantes betacaroteno, zeaxantina e luteína. Baixos níveis desses carotenóides estão associados a desenvolvimento de doenças cardíacas e hipertensão arterial, e esta verdura ajuda neste combate.
Além disso, o agrião também contém nitratos, que ajudam a aumentar a saúde dos vasos sanguíneos, reduzindo a inflamação, a rigidez e a espessura dos vasos sanguíneos.
Ele ainda pode diminuir o colesterol, o que pode melhorar a saúde do coração. Em um estudo de dez dias em ratos com colesterol alto, o tratamento com extrato de agrião reduziu o colesterol total em 34% e o colesterol ruim em 53%.
Os vegetais da família Brassicaceae contêm altos níveis de nitratos na dieta. Eles são compostos encontrados naturalmente no agrião e outros alimentos como beterraba, rabanete e verduras, que podem melhorar o desempenho atlético.
Outros benefícios do agrião passam pela luteína e zeaxantina, que são compostos antioxidantes da família dos carotenóides. Eles são essenciais para a saúde ocular, pois protegem os olhos contra danos causados pela luz.
O agrião tem um sabor levemente picante e geralmente é encontrado em supermercados e feiras, podendo ser consumido cru, como em saladas, patês e sucos, ou cozido.
Além disso, está presente em preparações como refogados, ensopados, sopas, omeletes e arroz. Essa verdura também pode ser usada no preparo de remédios caseiros, como chás e xaropes.
O agrião pode ser um acompanhante saudável e nutritivo. Com filés de peixes empanados, a verdura pode aparecer como complemento, mas também em um saboroso molho, que leve leite, leite de coco, suco de limão, gema, sal e pimenta a gosto.
Como forma de acompanhamento, esta verdura também pode aparecer em sanduíches, com pão, queijo e ovos.
Assim, um maço de agrião pequeno pode acrescentar um sabor diferente e nutritivo à combinação e à produção de sanduíches mais saudáveis.
Ele também pode acompanhar um delicioso risoto ou fazer parte da mistura com o arroz refogado. O Risoto de Agrião deve ser servido logo após o final do cozimento para que o arroz não resseque.
Para preservar os nutrientes e os benefícios, o agrião deve ser consumido preferencialmente cru, puro ou junto com outros alimentos em uma salada.
A folha crua também pode ser acrescentada a sopas. O agrião, então, pode ser cozido a vapor ou ser base para molhos de massas, como macarrão e lasanha.
Carpaccio é um prato italiano feito a partir de carne ou de peixe cru, cortado em fatias finas, e é comumente servido como um aperitivo ou antepasto. Entre as verduras que podem compor este prato está justamente o poderoso e saudável agrião.
O agrião pode ser consumido em forma líquida através de sucos, chás e xaropes. Pode ser feito com caldo de laranja ou limão, mel, própolis, entre outros ingredientes benéficos à saúde.
